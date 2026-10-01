Dólar, actividad, incertidumbre política y reformas: de qué hablan los empresarios en los pasillos de IDEA

Los empresarios reunidos en el 62° Coloquio de IDEA pusieron el foco en la estabilidad, la actividad económica y los desafíos que plantea el escenario electoral de 2027 coloquio idea (IDEA)

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Mar del Plata.-Enviada especial. A pesar de la fuerte ausencia del Gobierno en este 62° Coloquio de IDEA, que se está realizando hasta este viernes en esta ciudad, los pasillos y el auditorio del hotel Sheraton -donde se realiza el evento- están llenos. Y más allá de las discusiones y debates que plantea la agenda de la organización, en las charlas de los empresarios aparecen las preocupaciones y los desafíos que presenta actualmente la economía.

Qué pasará con la reactivación; cómo seguirá impactando el ajuste en el empleo, qué nivel de volatilidad financiera pre-electoral habrá el año próximo y qué riesgo existe de que las bases sobre las que se apoyó el actual modelo, y que la gran mayoría del empresariado apoya, sean cuestionadas son algunas de las preguntas que se hacen los hombres de negocios. También se plantean qué pasará con las reformas estructurales pendientes, como la previsional y la impositiva, que por ahora se encuentra a mitad de camino.

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Pero lo que se percibe en la mayoría de los empresarios es un imperioso deseo de lograr que se sostenga la estabilidad macroeconómica lograda hasta ahora y que la sociedad tenga paciencia, tal como lo pidió el propio presidente Javier Milei, este miércoles, al hablar en vivo, desde París, para los asistentes del coloquio. El interés del establishment quedó de manifiesto en el panel en el que expuso el economista Matías Surt, de la consultora Invecq, en donde a través de la comparación con lo que pasó en otros seis países, el objetivo fue mostrar que los cambios no suceden de un día para el otro.

Ese reclamo por continuidad y previsibilidad aparece una y otra vez en las conversaciones del Coloquio y cobra todavía más fuerza cuando los empresarios empiezan a mirar hacia 2027, un año electoral que ya comenzó a colarse en las decisiones y proyecciones de las compañías.

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Fabián Kon, presidente del Coloquio y CEO del Grupo Galicia, fue directo al plantear el problema. “Si en cada elección se juega si siguen las mismas reglas de juego o no, es muy difícil que haya una inversión de largo plazo en Argentina. Entonces, obviamente, está todo el mercado hablando de la próxima elección”, afirmó.

La preocupación no pasa solamente por quién gane, sino también por cuánto de las reglas actuales puede quedar nuevamente sujeto a discusión. Contratos, marcos regulatorios, compromisos e impuestos aparecen entre los puntos que los empresarios buscan preservar.

“Nosotros creemos, y le pedimos a todos los partidos políticos, que respeten los valores de la estabilidad. Habrá riesgo político si alguno de ellos dice algo distinto”, sostuvo Kon. Y enumeró entre esos valores el respeto por los marcos regulatorios, los compromisos y los esquemas impositivos definidos para las grandes inversiones.

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El empresario señaló además que IDEA hablará con los distintos partidos durante los próximos meses y remarcó que, hasta ahora, ninguno planteó que no respetará esos principios. Sin embargo, introdujo el peso de la historia argentina: “Los antecedentes de Argentina no son buenos”. Mencionó en ese sentido los defaults y las reestructuraciones de deuda como factores que dificultan pedirle al mercado que vuelva a comprar deuda argentina.

El riesgo político, la volatilidad financiera y la necesidad de sostener las reglas de juego aparecen entre las principales preocupaciones del sector privado Fuente IDEA

Kon también reconoció que la economía crecerá menos de lo esperado. Según explicó, inicialmente el mercado proyectaba una expansión más cercana al 3%, pero el resultado terminará por debajo de ese nivel.

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Para el titular del Coloquio, sin embargo, modificar el rumbo por esa desaceleración representaría el principal riesgo. “Argentina hoy está pasando una situación de un crecimiento menor al esperado. El error más grande sería no sostener el rumbo”, afirmó. Ese rumbo, precisó, implica equilibrio fiscal y cumplimiento de contratos.

Fuera de los paneles, en las conversaciones informales aparecen algunos matices. Desde un importante banco admitieron que observan riesgo político “de ambos lados” de cara al próximo año: tanto por una eventual vuelta atrás de algunas políticas como por las decisiones que pueda adoptar el propio Gobierno frente al calendario electoral.

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En esa entidad también descuentan mayor volatilidad y algún movimiento del dólar, aunque consideran que el Ejecutivo cuenta con herramientas suficientes para sostener la situación. Al mismo tiempo, observan que el Gobierno tomó algunas medidas para intentar mover la economía, pero que por ahora no muestran demasiado resultado.

La actividad es, justamente, otra de las cuestiones que atraviesan las conversaciones. Juan Farinati, presidente de Bayer Cono Sur, describió una economía con comportamientos muy diferentes entre sectores e incluso dentro de cada actividad. “Mi sensación es que lentamente eso va a ir tendiendo a tener un movimiento consistente, positivo desde el punto de vista de actividad”, señaló. En el caso de Bayer, dijo que la compañía observa avances en sus tres grandes áreas de negocios: consumo, salud y agro.

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El presidente, Javier Milei, dio una entrevista el miércoles ante los empresarios de IDEA y les pidió "paciencia"

Farinati también anticipó cierta inestabilidad durante 2027, que consideró normal para un año electoral en la Argentina. Aclaró, de todos modos, que esa situación no modifica las decisiones de largo plazo de la empresa.

Entre las asignaturas pendientes ubicó la reducción de impuestos, pero amplió el problema a otros costos que enfrentan las empresas. Mencionó las ineficiencias del sistema regulatorio y la burocracia y sostuvo que la discusión tributaria debe abarcar los niveles nacional, provincial y municipal.

“A medida que la Argentina vaya recuperando actividad, también es lógico que se pueda seguir avanzando en este proceso de reducción de impuestos”, afirmó. Para Farinati, el desafío consiste en atender las necesidades inmediatas sin abandonar las transformaciones de largo plazo. “Si toda la vida vamos a pensar en el corto, no nos movemos ni un metro de donde estamos”, sostuvo.

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Una mirada similar planteó Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, aunque con una distinción entre lo que ocurre en las empresas y lo que puede suceder con la sociedad. Frente al pedido de paciencia que atravesó buena parte de las discusiones del Coloquio, sostuvo que en el mundo corporativo existe margen para esperar los resultados del proceso de transformación. Sobre la tolerancia social, en cambio, evitó hacer pronósticos: “Lo dirá la sociedad en función de cuando tenga la opción de votar; resolverá cuán paciente ha sido en función de las condiciones personales que tenga”.

Desde la óptica de las grandes compañías Díaz dijo que no percibe una ansiedad excesiva porque consideran que la economía avanza en la dirección correcta, aunque reconoció que el proceso genera consecuencias diferentes según la actividad. “En algún momento teníamos que empezar un proceso de transformación”, afirmó, y recordó que otros países atravesaron cambios similares décadas atrás.

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Pero esa paciencia empresaria encuentra un límite cuando aparece la elección presidencial de 2027. Díaz remarcó que la Argentina presenta hoy una fuerte heterogeneidad: mientras minería, gas y petróleo, economía del conocimiento y agronegocios aparecen como motores con perspectivas de expansión, las empresas vinculadas al consumo no proyectan una recuperación relevante para el próximo año. En esos casos, describió más bien un escenario “mesetable”, que obligará a revisar recursos y modelos de negocios.

Incertidumbre electoral

La incertidumbre electoral pesa especialmente sobre los sectores que necesitan reconvertirse. Para Díaz, una minera o una compañía alcanzada por el RIGI cuenta con un horizonte mucho más definido y puede seguir adelante con sus inversiones. La situación cambia para una empresa que debe realizar una transformación profunda y todavía desconoce qué orientación económica tendrá el país después del 10 de diciembre de 2027.

“Si el modelo de país que voy a tener es otra vez el modelo de país del pasado, bueno, ¿qué apuro tengo? Espero”, graficó. Sobre la volatilidad de 2027, Díaz fue bastante claro. Dijo que espera volatilidad por tratarse de una elección presidencial, aunque posiblemente menor que la de 2025.

La competitividad de la industria argentina aparece como otra preocupación, particularmente frente al avance de China. Un empresario automotriz resumió en privado la magnitud del desafío: “No se puede competir con China”.

El planteo del sector no pasa únicamente por bajar impuestos para vender dentro del mercado argentino. El reclamo también apunta a “no exportar impuestos” cuando una fábrica instalada en el país intenta colocar su producción en el exterior. La fuerte avanzada de las marcas chinas y la necesidad de mejorar la competitividad local forman parte de una discusión que ganó espacio entre los ejecutivos del sector.

El consumo, mientras tanto, ofrece otra fotografía de la economía. Diego Paniagua, director general de McDonald’s Argentina, describió un mercado estabilizado, pero con un consumidor que cambió su comportamiento.

“Lo que vemos hoy es un consumo estabilizado, pero sobre todo vemos un cliente extremadamente exigente, selectivo, que busca muchísimo valor en lo que compra”, afirmó. Según explicó, el consumidor ya no compra cualquier producto a cualquier precio y presta especial atención a qué recibe a cambio.

La compañía tiene como objetivo terminar este año al menos equilibrada en volumen respecto de 2025. Pero, pese al escenario desafiante, no frenó sus planes de expansión. Paniagua contó que McDonald’s abrió su séptimo restaurante en Mar del Plata, que se convirtió en el local número 236 de la cadena en la Argentina, y que prevé más aperturas durante lo que resta del año.

Paniagua también puso el foco en una de las cuestiones que más se escuchan en IDEA. “La estabilidad es algo necesario, es algo valioso, es algo que empuja la inversión”, afirmó. Pero inmediatamente marcó el otro desafío que aparece en las conversaciones empresarias: conseguir que ese orden macroeconómico tenga un impacto más visible sobre la economía cotidiana.

“Ahora el gran desafío es ver eso cómo se traduce realmente en que llegue a la gente y que las compañías podamos acompañar todo ese proceso siendo eficientes puertas para adentro y muy atentos a las necesidades de los clientes”, señaló.