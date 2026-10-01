Sociedad

Tragedia en Salta: un panadero recibió una descarga mientras trabajaba con su horno eléctrico y falleció

El hombre, de 58 años, fue hallado sin vida dentro de su vivienda por un vecino que lo encontró tendido en el suelo y llamó a los servicios de emergencia

Un panadero falleció tras recibir una descarga de su horno eléctrico
Un panadero falleció tras recibir una descarga de su horno eléctrico
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Un panadero de 58 años murió en la madrugada de este martes dentro de su vivienda en el barrio Nuevo Hogar, en la localidad salteña de Metán. La causa, según los primeros elementos recabados por la Policía de Salta, habría sido una descarga eléctrica provocada por un horno que el hombre utilizaba para elaborar pan de manera casera.

El hecho se conoció cerca de las 6:15 de la mañana, cuando un vecino llamó al Sistema de Emergencias 911 para alertar que había una persona tendida en el interior de una vivienda. Personal de la Policía de Salta llegó al domicilio junto con una ambulancia del hospital local. Al ingresar, los profesionales médicos constataron que el hombre ya no tenía signos vitales.

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La comisaria mayor Karina Corbalán fue quien confirmó los detalles del caso en declaraciones al programa radial El Bueno y El Malo. Según explicó, los primeros elementos recabados apuntarían a que la víctima sufrió una descarga eléctrica mientras elaboraba pan en su domicilio. El artefacto bajo sospecha: un horno eléctrico que el hombre había incorporado hace poco a su rutina de trabajo.

Ese detalle es central para entender lo que pudo haber pasado. El fallecido trabajaba en el oficio desde hacía tiempo. Parte de su jornada la cumplía en un establecimiento comercial de la ciudad, pero en sus horas libres continuaba con la actividad de forma casera, en su propia vivienda. Para esa tarea, siempre había recurrido a hornos de leña. Sin embargo, recientemente había conseguido un horno eléctrico, con el que había comenzado a trabajar. Fue precisamente ese equipo el que quedó bajo análisis tras el fatal suceso.

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El caso pasó a manos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), cuyo personal se constituyó en el domicilio para llevar adelante los peritajes técnicos correspondientes. El foco de la investigación está puesto en las instalaciones eléctricas de la vivienda y en el electrodoméstico en cuestión, con el objetivo de reconstruir con precisión la mecánica del accidente.

Por disposición de las autoridades judiciales, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de San José de Metán, donde quedó a disposición de la familia para concretar el servicio de sepelio.

Murió en Misiones un hombre que chocó un tendido de cables con su ala delta motorizada

El accidente con el ala delta motorizada ocurrió en el paraje Ojo de Agua y fue reportado cerca de las 17:30

Hace tan solo dos semanas, Edgar Alexander Koch, un hombre de 40 años, murió al precipitarse con un ala delta motorizada luego de impactar contra cables del tendido eléctrico en el paraje Ojo de Agua, en jurisdicción de Posadas, Misiones. El hecho fue reportado cerca de las 17.30 de este jueves y sacudió a los vecinos de esa zona rural.

Según relató la madre de la víctima —una mujer de 70 años que fue la principal testigo del episodio—, su hijo había salido a volar momentos antes del accidente y era la primera vez que utilizaba el equipo. El vuelo duró apenas unos instantes: Koch alcanzó a recorrer aproximadamente 250 metros en el aire antes de que la aeronave impactara contra los cables del suministro eléctrico. Tras el golpe, el aparato se precipitó sobre un sector de pastizales y se incendió.

Efectivos de la Comisaría 15.ª fueron los primeros en arribar al lugar, donde constataron el fallecimiento del hombre y preservaron la escena para las pericias de rigor. El médico de turno que examinó el cuerpo determinó que se encontraba carbonizado, motivo por el cual solicitó la realización de una autopsia médico-legal para determinar con precisión las causas de la muerte.

Un hombre murió al caer con un ala delta motorizada tras impactar contra cables eléctricos en Posadas
La madre de la víctima declaró que era la primera vez que Koch utilizaba el equipo de vuelo

El trabajo en el lugar involucró a múltiples organismos. Personal de la Policía Científica de San Isidro, Bomberos, efectivos de la Empresa Misionera de Energía (EMSA) y el médico interviniente trabajaron de forma conjunta en la escena para recolectar elementos y establecer la mecánica del siniestro. Las circunstancias precisas del accidente son materia de investigación judicial.

Por orden de la autoridad judicial interviniente, la Policía secuestró las partes del ala delta motorizada involucrada en el accidente, que será sometida a las pericias técnicas correspondientes. Paralelamente, la Morguera Policial trasladó los restos de Koch hasta la Morgue Judicial, donde se llevará a cabo el examen forense que permitirá establecer oficialmente las causas del deceso.

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