Sociedad

Murió en Misiones un hombre que chocó un tendido de cables con su ala delta motorizada

La víctima, de 40 años, había salido a volar por primera vez con el equipo en el paraje Ojo de Agua, en Posadas. Tras la caída, el aparato se incendió y el cuerpo quedó carbonizado

El accidente con el ala delta motorizada ocurrió en el paraje Ojo de Agua y fue reportado cerca de las 17:30
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Edgar Alexander Koch, un hombre de 40 años, murió este jueves al precipitarse con un ala delta motorizada luego de impactar contra cables del tendido eléctrico en el paraje Ojo de Agua, en jurisdicción de Posadas, Misiones. El hecho fue reportado cerca de las 17.30 de este jueves y sacudió a los vecinos de esa zona rural.

Según relató la madre de la víctima —una mujer de 70 años que fue la principal testigo del episodio—, su hijo había salido a volar momentos antes del accidente y era la primera vez que utilizaba el equipo. El vuelo duró apenas unos instantes: Koch alcanzó a recorrer aproximadamente 250 metros en el aire antes de que la aeronave impactara contra los cables del suministro eléctrico. Tras el golpe, el aparato se precipitó sobre un sector de pastizales y se incendió.

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Efectivos de la Comisaría 15.ª fueron los primeros en arribar al lugar, donde constataron el fallecimiento del hombre y preservaron la escena para las pericias de rigor. El médico de turno que examinó el cuerpo determinó que se encontraba carbonizado, motivo por el cual solicitó la realización de una autopsia médico-legal para determinar con precisión las causas de la muerte.

Un hombre murió al caer con un ala delta motorizada tras impactar contra cables eléctricos en Posadas
La madre de la víctima declaró que era la primera vez que Koch utilizaba el equipo de vuelo

El trabajo en el lugar involucró a múltiples organismos. Personal de la Policía Científica de San Isidro, Bomberos, efectivos de la Empresa Misionera de Energía (EMSA) y el médico interviniente trabajaron de forma conjunta en la escena para recolectar elementos y establecer la mecánica del siniestro. Las circunstancias precisas del accidente son materia de investigación judicial.

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Por orden de la autoridad judicial interviniente, la Policía secuestró las partes del ala delta motorizada involucrada en el accidente, que será sometida a las pericias técnicas correspondientes. Paralelamente, la Morguera Policial trasladó los restos de Koch hasta la Morgue Judicial, donde se llevará a cabo el examen forense que permitirá establecer oficialmente las causas del deceso.

Un hombre murió al caer con un ala delta motorizada tras impactar contra cables eléctricos en Posadas
La Policía de Misiones, la Policía Científica, Bomberos y EMSA trabajaron en la escena para establecer la mecánica del siniestro

Un adolescente de 13 años murió tras recibir una descarga eléctrica en el techo de una escuela de Misiones

Dentro del predio que ocupa la Escuela N.º 463 “Ingeniero Francisco Devoto”, en el Paraje El Pesado de San Antonio, Misiones, falleció un adolescente de trece años a causa de una descarga eléctrica. Al hospital local lo trasladaron de urgencia, pero ya había ingresado sin signos vitales. La Unidad Regional XII de la Policía de Misiones comunicó el hecho.

Junto a su prima, una joven de 14 años, el adolescente permanecía en el área escolar cuando subió al techo del edificio. Al recibir la descarga eléctrica, cayó sobre la estructura y quedó allí tendido.

Un adolescente de 13 años murió tras recibir una descarga eléctrica en el techo de una escuela de San Antonio, Misiones
Un adolescente de 13 años murió tras recibir una descarga eléctrica en el techo de una escuela de San Antonio, Misiones

El ingreso sin signos vitales fue certificado por el médico que lo atendió en el hospital local, quien además diagnosticó lesiones compatibles con electrocución en manos y miembros inferiores. Comprobado el fallecimiento, los familiares recibieron el cuerpo para realizar el velatorio y el posterior entierro.

El magistrado a cargo dispuso que la Policía de Misiones asegurara una custodia en la escuela, con el objetivo de preservar la escena. Esta medida respondió a la necesidad de permitir un informe pericial a cargo de un electricista, que permitiera esclarecer exactamente cómo sucedió la descarga.

La prima del menor estuvo presente en el lugar durante los hechos y fue testigo directa de lo ocurrido, por lo que su testimonio la convierte en una persona clave respecto al suceso.

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