Más competencia, reglas claras y ahorro: el argentino que lideró la Bolsa de Hong Kong marcó las claves para el futuro del país

En febrero de 2021 se convirtió en el primer occidental en dirigir la Bolsa de Hong Kong (Foto: Prensa IDEA)

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Nicolás Aguzín, ex ejecutivo de JP Morgan y el ex CEO de la Bolsa de Hong Kong, sostuvo que el futuro de la Argentina dependerá menos de los decretos que de empresas competitivas, reglas claras y la capacidad de transformar el ahorro interno en inversión. A la vez, afirmó que el país puede replicar algunos de los factores que explican la competitividad china.

Durante su participación en el panel “El escenario financiero que se viene” del 62° Coloquio de IDEA, el referente del sector financiero señaló que la variable más importante a la hora de analizar el grado de competencia de China “es la escala”, en relación a los más de 1.400 millones de habitantes que pueblan el país oriental.

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Aguzín remarcó que la capacidad de generación eléctrica del país asiático equivale a dos veces y media la de Estados Unidos y a 70 veces la de la Argentina. “Eso es difícil de replicar en muchas partes del mundo”, admitió, aunque agregó que el resto de los factores “sí se puede replicar, y especialmente en Argentina”.

El segundo motor es el talento. El ex banquero destacó la formación técnica de China, aunque remarcó que la Argentina también cuenta con recursos humanos preparados. “Yo he trabajado en JP Morgan y había argentinos por todos lados. Y el nivel es muy alto”, afirmó. A su juicio, el trabajador local “trabaja duro, tiene ambición, se la rebusca” y acumuló experiencia a partir de las crisis.

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El ex CEO de la Bolsa de Hong Kong sostuvo que el ahorro interno y reglas claras son necesarios para sostener la inversión en la Argentina. (Foto: ExpoEFI)

Aguzín ubicó luego a la hipercompetencia como tercer engranaje. Explicó que la disputa dentro del mercado chino obliga a las empresas a innovar y bajar costos antes de expandirse al exterior. Como ejemplo, recordó que en 2018 existían más de 500 marcas de autos eléctricos en esa nación y que hoy quedan menos de 100. “Cuando las empresas salen de China, ya compitieron en la competencia más feroz que te podés imaginar”, señaló.

La velocidad de aprendizaje fue el cuarto factor. Según describió, mientras otros mercados analizan, planifican y prueban, las compañías chinas lanzan un producto, miden su desempeño, lo ajustan y lo relanzan en plazos breves. “Cuando nosotros seguimos analizando, ellos ya lanzaron dos, tres veces”, resumió.

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El quinto punto fue la formación de ecosistemas industriales. El disertante citó la planta de Tesla en Shanghái, donde 400 proveedores suministran el 95% de los componentes necesarios dentro de un radio de 100 kilómetros. Esa concentración, afirmó, genera una cadena de suministro “imbatible”.

El ahorro interno como condición

Para Aguzín, esos motores necesitan un sistema financiero que permita canalizar recursos hacia empresas y proyectos. “La inversión externa, el ahorro externo, pueden iniciar el proceso, pero para que sea sustentable tiene que haber ahorro interno”, sostuvo.

El diagnóstico sobre la Argentina fue directo. “La gente en Argentina ahorra en dólares abajo del colchón”, dijo, y estimó que existen más de USD 200 mil millones fuera del sistema financiero. “No generan nada”, añadió sobre esos fondos.

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Aguzín fue el primer no oriental en presidir la Bolsa de Hong Kong. (Foto: Reuters)

En tal sentido, señaló que los depósitos bancarios argentinos no alcanzan el 20% del Producto Bruto Interno (PBI), frente al 250% que, según expuso, representan en China. Para el ex presidente de la Bolsa de Hong Kong, la falta de confianza histórica explica parte de esa diferencia: “No ha habido confianza históricamente en dónde yo invierto”.

También planteó que la Argentina debe aprovechar sus recursos energéticos, alimentarios y minerales, además de sus condiciones para instalar centros de datos. Pero ubicó a las empresas como actores centrales para transformar esas ventajas en actividad económica. “No hay un gran país sin empresas que sean transformadoras y creativas”, afirmó.

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Al cerrar su exposición, Aguzín resumió su propuesta: “La Argentina no va a definir su futuro por decretos. Lo va a definir por empresarios que quieran crecer, por empresas que quieran competir y por reglas claras que generen confianza y por ahorro interno que tenemos que generar”.

Un origen humilde entre Chaco y Formosa

Nicolás Aguzín dejó Formosa a los 16 años para vivir como pupilo en el colegio San Jorge de Quilmes. Cuatro décadas después se convirtió en el primer occidental al frente de la Bolsa de Hong Kong, tras una carrera de más de 30 años en JP Morgan que lo llevó de Buenos Aires a Nueva York, Brasil, América Latina y Asia.

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Su padre nació en Chaco, hijo de inmigrantes croatas llegados al país como campesinos. En una entrevista con Rosendo Grobocopatel, Aguzín contó que ninguno de sus cuatro abuelos tuvo educación formal. Su padre estudió medicina y se especializó en oftalmología.

La familia se instaló en Formosa por su trabajo. Allí nacieron Aguzín y sus hermanos. La educación fue una prioridad para su padre, quien aspiraba a que sus hijos hablaran inglés. Por eso lo envió al colegio bilingüe San Jorge, en Quilmes, donde atravesó una adaptación compleja.

En febrero de 2021 se convirtió en el primer occidental en dirigir la Bolsa de Hong Kong. (Foto: Reuters)

De la vocación médica al sueño norteamericano

Aunque su padre imaginaba que seguiría medicina, en la secundaria Aguzín decidió que quería estudiar en Estados Unidos. Investigó el sistema universitario y se postuló a Wharton, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en Economía.

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JP Morgan lo contrató en 1990, al terminar la carrera, como analista financiero del Grupo de Crédito. La firma lo destinó un año a Buenos Aires. Luego volvió a Nueva York, donde trabajó en fusiones y adquisiciones internacionales, y regresó en 1992 a la Argentina para incorporarse a Banca de Inversión. Participó en privatizaciones y operaciones de mercado de capitales durante los años 90.

La escalada dentro de JP Morgan en América Latina

En 1996 se sumó en Nueva York al Grupo de Fusiones y Adquisiciones de América Latina. Tres años más tarde quedó al frente del área regional. En 2002 asumió responsabilidades sobre banca de inversión, fusiones y adquisiciones y mercados de capitales para América Latina.

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En 2005 fue nombrado director general de JP Morgan para la región, desde México hasta Argentina, con la operación de Brasil bajo su responsabilidad.

El llamado inesperado hacia Asia

En 2012 recibió una propuesta para liderar el negocio de JP Morgan en Asia, pese a que no tenía experiencia previa en la región fuera de viajes turísticos. El puesto abarcaba una operación de entre 50.000 y 70.000 empleados en 17 países, desde Pakistán hasta Corea, con presencia en Japón, Singapur, India y Australia. Fue presidente y CEO de JP Morgan para Asia-Pacífico entre 2012 y 2020. Según relató, en ese período el negocio del banco tuvo un fuerte crecimiento en la región.

En 2020 aceptó dirigir la banca privada internacional de JP Morgan, con alcance global salvo Estados Unidos. Mantuvo su base en Hong Kong, donde vivía desde 2012 y sus hijos cursaban la secundaria.

El economista argentino realizó la mayor parte de su carrera en JP Morgan. (Foto: Reuters)

Poco después recibió la propuesta para conducir Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX). Al principio dudó: “Yo no hablo chino, no soy chino. Mis ideas son muy de capitalismo, de mercado”, respondió a quienes lo contactaron.

La magnitud del cargo inclinó la decisión. El 70% de los flujos de capital hacia China pasaba por Hong Kong y su bolsa era entonces la segunda del mundo por capitalización. Las autoridades de JP Morgan coincidieron en que era una oportunidad única.

El primer occidental al frente de una bolsa asiática

Aguzín asumió en febrero de 2021 como director general de HKEX por un mandato de tres años. Reemplazó a Charles Li, también ex JP Morgan, tras una década en el cargo. Fue el primer extranjero al frente de una institución que hasta entonces había sido dirigida por ejecutivos chinos.

Según sus cálculos, HKEX se convirtió en el principal mercado mundial de salidas a bolsa, con 37.000 millones de dólares en IPO en un año, por encima de la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq.

Tras completar su mandato, cerró un ciclo de 31 años en JP Morgan y tres en HKEX. Hoy administra su propio family office, integra los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía, y mantiene vínculos con Hong Kong, ciudad que visita varias veces al año.