Chubut: un trabajador rural murió aplastado por su propia camioneta y fue encontrado por su hija tras varios días

El trabajador rural se encontraba solo en el establecimiento cuando el vehículo se desplazó y cayó sobre él

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Un trabajador rural de 54 años, oriundo de Trelew, murió aplastado por su propia camioneta mientras intentaba repararla en un establecimiento de la meseta patagónica. Su cuerpo fue hallado recién días después del accidente, cuando su hija tomó la decisión de recorrer más de 200 kilómetros para averiguar por qué su padre no respondía ninguna llamada.

El hecho ocurrió en un campo ubicado en las inmediaciones de Las Plumas, localidad de la provincia de Chubut, donde el hombre se encontraba trabajando solo. De acuerdo con las primeras informaciones relevadas en el lugar, el trabajador habría estado atendiendo un desperfecto mecánico del vehículo cuando este se desplazó y terminó cayendo sobre él. Las circunstancias exactas de cómo ocurrió el movimiento del rodado permanecen bajo investigación.

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La hija fue la primera en advertir que algo estaba mal. Durante varios días intentó comunicarse con su padre sin obtener respuesta: las llamadas quedaban sin contestar. Ante la falta de noticias, y con la preocupación creciendo, la mujer partió desde Trelew en dirección oeste y cubrió los más de 200 kilómetros que separan la ciudad del establecimiento rural. Fue el martes 15 de septiembre de 2026 cuando llegó al campo y encontró a su padre sin vida, debajo del vehículo.

Tras el hallazgo, tomó intervención personal de la Comisaría de Las Plumas, que llevó adelante las primeras actuaciones para reconstruir la secuencia del accidente. Los efectivos realizaron las pericias correspondientes en el lugar, según informó Diario Jornada.

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Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo del trabajador fue trasladado a Trelew para ser entregado a sus familiares. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales competentes, que continúan trabajando para determinar las condiciones en que se produjo el fatal accidente.

Un mecánico murió aplastado por un colectivo que cayó mientras lo arreglaba

Un obrero murió aplastado por un colectivo en un taller mecánico del barrio Puente Gallego, en la zona sudoeste de Rosario, tras el desprendimiento del gato hidráulico que sostenía al vehículo durante una reparación. Otro trabajador resultó con lesiones y fue derivado al hospital.

El hecho ocurrió hace tres semanas, en un taller ubicado en Ovidio Lagos al 7600. Dos empleados realizaban tareas de reparación en el eje de una rueda de un colectivo cuando la herramienta que elevaba el vehículo cedió y el transporte cayó sobre ambos.

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José Luis M. perdió la vida en el lugar producto del impacto, mientras que Mario P. fue trasladado al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (HECA) con traumatismo de cadera, piernas y tórax, según informó el medio rosarino La Capital.

Un tercer trabajador presente en el taller, Juan Carlos N., declaró ante la policía que el gato hidráulico se zafó porque no tenía colocados los tacos, los elementos de seguridad que debían impedir ese tipo de accidente. Su testimonio constituyó la primera hipótesis sobre las causas del siniestro, aunque los peritajes definitivos aún están pendientes.

La magnitud del impacto también afectó a otros compañeros y familiares que llegaron al lugar tras conocer lo ocurrido. Personal médico del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (SIES) debió atender a varias de esas personas en el sitio del accidente.

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Efectivos policiales delimitaron el perímetro del taller para preservar la escena y permitir el trabajo de investigación, además del retiro del cuerpo de la víctima. Bomberos también intervinieron en el operativo. Por razones de jurisdicción, el caso quedó radicado en la Comisaría 21ª, de acuerdo con lo publicado por La Capital.