Sociedad

Murió un nene de 2 años tras el ataque de un pitbull y es el segundo caso fatal en pocas horas en Córdoba

El ataque ocurrió en una vivienda de barrio Villa Oviedo y el niño murió en el hospital. Horas antes, una nena de 2 años había fallecido tras ser mordida por dos dogos en barrio Cabildo

Primer plano frontal de un perro pitbull de pelaje marrón, orejas recortadas, ojos ámbar y morro negro.
La muerte del nene en Alta Gracia fue el segundo caso fatal por un ataque de perros registrado en pocas horas en Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un nene de 2 años murió este viernes en Alta Gracia tras el ataque de un pitbull dentro de una vivienda de barrio Villa Oviedo, en un nuevo episodio que volvió a poner en foco los casos de agresiones de perros en Córdoba. El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Arturo U. Illia, pero los médicos no lograron reanimarlo.

El hecho ocurrió cerca de las 17:00, de acuerdo con la información difundida por ElDoce.tv. Según los primeros datos del caso, el menor estaba junto a su madre, una joven de 19 años, cuando fue atacado por el animal dentro de la vivienda. La agresión se produjo cuando la mujer se disponía a bañarlo.

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El perro pertenecía a un hombre que se encontraba en la casa. Tras el ataque, el niño sufrió heridas graves y fue llevado de inmediato al centro de salud de Alta Gracia, donde murió alrededor de las 18:00 pese a las maniobras realizadas por el personal médico.

Después del episodio, efectivos policiales capturaron al animal para evitar nuevos riesgos. Por el caso quedó detenido el dueño del perro, un hombre de 30 años, y la investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, encabezada por el fiscal Diego Fernández, que deberá establecer las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondientes.

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Pocas horas antes, un niño murió tras ser atacado por dogos

Horas antes, una nena de 2 años murió en barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba, después de ser atacada por dos dogos que pertenecían a sus tíos. La menor fue trasladada primero al Hospital Príncipe de Asturias, donde sufrió un paro cardíaco y logró ser reanimada por los médicos.

Hospital de Niños, en la ciudad de Córdoba
Hospital de Niños, en la ciudad de Córdoba

Luego fue derivada al Hospital de Niños, donde ingresó con una hemorragia masiva y debió ser operada de urgencia. El cuadro era crítico y, pese a las maniobras de reanimación que se extendieron durante más de una hora, la niña murió alrededor de las 15:00. Durante el episodio también resultó herida una tía de la víctima.

Una vecina que presenció parte de la secuencia relató a ElDoce.tv los momentos de desesperación que se vivieron en la zona. “Ayuda, ayuda mi hija”, recordó haber escuchado. Según su testimonio, quienes estaban en el lugar intentaron intervenir, pero no lograban detener a los animales.

La mujer también señaló que un patrullero llegó durante la emergencia y que, cuando se abrió una de las puertas de la vivienda, los perros escaparon. Otra vecina aseguró que quedó “traumada” después de haber presenciado la escena. El impacto del hecho alcanzó también a los policías que intervinieron, quienes debieron recibir asistencia psicológica.

Córdoba suma 11 episodios graves por ataques de perros

Las dos muertes ocurridas este viernes se produjeron en un contexto de reiterados ataques de perros en la provincia. Ya son 11 los episodios graves registrados en Córdoba en 2026, entre casos fatales y hechos con lesiones de consideración.

Un pitbull de pelaje gris y blanco corre con determinación sobre el césped verde hacia la parte inferior de la pierna y el pie de una persona.
La seguidilla de ataques graves en Córdoba volvió al centro de la escena tras dos casos fatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los antecedentes recientes figura el caso fatal ocurrido el 9 de agosto en barrio Villa La Lonja, en la ciudad de Córdoba, donde un pitbull atacó a un niño de 3 años. El menor fue derivado a una clínica con heridas en el cuello y el rostro, pero murió poco después.

También se cuenta el ataque a un niño de 3 años en barrio Remedios de Escalada, en la capital cordobesa, donde un perro cruza con pitbull le provocó heridas en el rostro. El menor debió ser operado y recibió 65 puntos en la cara.

La sucesión de episodios ocurre además mientras avanza en la provincia el juicio por la muerte de Trinidad Ballesteros, en una causa vinculada también a un ataque de dogos. Las investigaciones abiertas por las muertes de este viernes en la capital provincial y en Alta Gracia buscarán determinar cómo ocurrieron los ataques y qué responsabilidades les caben a los propietarios de los animales.

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