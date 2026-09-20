Sociedad

Choque fatal en Jujuy: murió un hombre sobre la ruta 34 y el conductor de un camión dio positivo de alcoholemia

La víctima tenía 41 años y manejaba una Chevrolet S10 que fue embestida por el vehículo de mayor porte, cerca de la localidad de Caimancito

Una camioneta gris con la carrocería aplastada y un camión con caja azul inclinado sobre una barrera de hormigón en la ruta
La camioneta destruida y el camión tendido sobre un puente
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Un hombre de 41 años murió este sábado tras un choque entre un camión y una camioneta en la ruta nacional 34, a la altura de Caimancito, en Jujuy. El conductor del camión dio positivo en el control de alcoholemia, mientras la Justicia busca establecer las causas y responsabilidades del siniestro.

La víctima fue identificada como Miguel Guerrero, quien conducía una Chevrolet S10. El impacto ocurrió cerca de las 6, en el puente sobre el arroyo Sauzalito, próximo al cruce de la ruta nacional 34 con la ruta provincial 1.

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Según la información policial, la camioneta y un camión Mercedes-Benz circulaban en sentidos opuestos cuando, por motivos que se investigan, el vehículo de carga habría invadido el carril contrario y embistió el lateral izquierdo de la S10.

Guerrero murió en el lugar como consecuencia de la colisión. Su acompañante fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado al hospital Oscar Orías de Libertador General San Martín. El acompañante del camionero también fue derivado a ese centro de salud, mientras que el chofer del rodado de mayor porte sufrió heridas leves.

Tras el choque, la camioneta quedó sobre la banquina con graves daños en el sector del conductor. El camión, en tanto, terminó colgado del puente sobre el arroyo Sauzalito, lo que obligó a desplegar un operativo para retirar los vehículos y realizar las pericias.

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Efectivos de Seguridad Vial realizaron el test de alcoholemia al conductor del camión y el resultado fue positivo. De esta manera, el resultado fue incorporado a las actuaciones judiciales.

Camión blanco con lona azul de Transporte Tapia inclinado y montado sobre una barrera de hormigón en la carretera
Un camión de carga quedó sobre el borde de un puente, cerca de la localidad de Caimancito

En el operativo intervinieron agentes de las comisarías 42ª de Caimancito y 22ª de Yuto, además de personal de Gendarmería Nacional, Bomberos, Criminalística, Seguridad Vial y SAME. Durante varias horas, la circulación en el sector quedó restringida mientras continuaban los trabajos periciales.

Hace poco, la provincia jujeña también fue noticia por otro incidente vial. Dos mujeres murieron luego de que una camioneta cayera por un barranco de unos 80 metros en la Cuesta de Lipán.

El accidente ocurrió el pasado 17 de agosto a la altura del kilómetro 30 de la ruta provincial 52, en sentido sur-norte. La Toyota SW4, donde iba una familia, circulaba por el corredor de montaña que une la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña cuando el conductor perdió el control por causas que aún son investigadas.

El vehículo salió de la calzada, desbarrancó y quedó detenido varios metros más abajo. Los equipos de rescate encontraron sin vida a Silvia Rosana Amaro (58), una de las ocupantes, oriunda de la provincia de Buenos Aires. Y quien sufrió heridas fatales durante la caída.

El conductor perdió el control de la camioneta en la Cuesta de Lipán y el vehículo se salió de la calzada antes de caer por el barranco
El conductor perdió el control de la camioneta en la Cuesta de Lipán y el vehículo se salió de la calzada antes de caer por el barranco

Los otros cuatro pasajeros fueron asistidos y trasladados al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy. Una de ellas (Lorena Paola González) fue diagnosticada con muerte cerebral y murió a los pocos días. En tanto, dos sobrevivientes fueron trasladados en un avión sanitario a La Plata.

Los pacientes son Narciso González, de 60 años, y su hijo, Favio Hernán González, de 37. Ambos, oriundos de Alejandro Korn y padre e hijo, sufrieron traumatismos y fracturas tras el despiste de una Toyota SW4 en el kilómetro 30 de la ruta nacional 52, mientras la familia recorría el norte argentino.

El Ministerio de Salud bonaerense coordinó la aeroevacuación, que partió desde Jujuy y llegó a La Plata el sábado posterior al accidente. Narciso González quedó internado en el Hospital Provincial Rossi y Favio fue derivado al Hospital Provincial San Martín, donde continúan bajo atención especializada.

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