Sociedad

La ONG que busca nuevas pruebas para revisar condenas firmes: qué casos toma y cómo los investiga

La directora ejecutiva adjunta de Innocence Project Argentina, Micaela Prandi, explicó en Infobae al Mediodía cómo seleccionan expedientes, qué consideran una prueba nueva y detalló la revisión del caso Cardozo

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Revisar una condena después de muchos años no es sencillo. Cuando una sentencia ya quedó firme, Innocence Project Argentina necesita encontrar una prueba nueva que permita volver a discutirla ante la Justicia. Ese es el trabajo que desarrolla la organización y que explicó Micaela Prandi, su directora ejecutiva adjunta, durante una entrevista en Infobae al Mediodía.

Trabajamos en casos de personas que están condenadas y no cometieron los hechos”, explicó Prandi. La organización nació en 2012, a partir de la película El Rati Horror Show, y recibe entre 400 y 500 consultas por año. Después de estudiar los expedientes, selecciona entre dos y cinco casos para asumir su representación.

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El criterio para avanzar, explicó la abogada, es encontrar evidencia que permita revisar una causa. “La única forma de poder reabrir esos casos es a través de una prueba nueva, que no era conocida al momento del juicio, que demuestre que esa persona no cometió el hecho”, señaló.

Uno de los expedientes que actualmente analiza Innocence Project es el de Maciel Cardozo, condenado a prisión perpetua por el homicidio de Hernán Maximiliano Pérez, ocurrido en noviembre de 2003 en la estación de Monte Grande.

Primer plano de dos manos de persona anónima agarrando firmemente los barrotes metálicos y oxidados de una prisión. El fondo es oscuro y difuso.
Innocence Project Argentina revisa condenas firmes solo cuando encuentra una prueba nueva que permita reabrir la causa ante la Justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérez era boletero y fue encontrado asesinado dentro del baño de la boletería. La investigación avanzó bajo la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo y Cardozo y otro empleado, Carrara, fueron condenados a perpetua.

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La organización volvió sobre el expediente y puso el foco, entre otros elementos, en la declaración de un testigo que intervino durante el juicio.

El testimonio que ahora vuelve a ser analizado

Según relató Prandi, se trataba de una persona sorda, analfabeta y que no conocía la lengua de señas argentina. Durante el juicio tuvo dificultades para comunicarse y su declaración fue incorporada como prueba documental.

El testigo se esfuerza un montón por hacerse comunicar. Nadie hace un esfuerzo por entenderlo”, sostuvo la abogada.

Innocence Project decidió entonces analizar nuevamente el registro audiovisual de ese testimonio con especialistas en comunicación no verbal. Entre ellas estuvo Mabel Remón, antropóloga social e intérprete de lengua de señas argentina.

Según explicó Prandi, el análisis permitió identificar que el testigo se refería con claridad a fuego, humo y varias personas que se acercaban para ayudar. La organización sostiene que esa declaración fue interpretada de otra manera en la sentencia.

(Infobae en Vivo)
Micaela Prandi explicó que Innocence Project Argentina trabaja en casos de personas condenadas que no cometieron los hechos (Infobae en Vivo)

Si leemos la transcripción de la sentencia, es como: ‘Yo interpreto, el testigo quiso decir tal cosa y tal otra’”, cuestionó.

La defensa había pedido además la intervención del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero, según relató Prandi, ese planteo fue rechazado.

Con ese nuevo análisis, Innocence Project presentó una acción de revisión ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires. El pedido no implica que la Justicia haya declarado inocente a Cardozo, sino que busca que el nuevo elemento pueda ser considerado para volver a analizar la condena.

El problema de conservar las pruebas

Para Prandi, el caso también expone una dificultad que puede afectar la revisión de muchas causas antiguas: la evidencia no siempre se conserva durante los años necesarios.

No tenemos una cultura de conservar la evidencia científica que se produce en un caso”, afirmó. El problema adquiere mayor relevancia cuando aparecen nuevas técnicas capaces de analizar pruebas que durante el juicio no podían estudiarse de la misma manera.

Innocence Project Argentina reanalizó con especialistas en comunicación no verbal el testimonio de un testigo sordo, analfabeto y sin conocimiento de lengua de señas argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)
Innocence Project Argentina reanalizó con especialistas en comunicación no verbal el testimonio de un testigo sordo, analfabeto y sin conocimiento de lengua de señas argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando años después querés acceder a esa prueba para reinvestigarla, sobre todo con el avance de la ciencia, es muy complejo hacerlo actualmente”, explicó.

La abogada puso como ejemplo el material biológico y destacó la importancia de conservar evidencia que pueda ser sometida en el futuro a nuevos estudios de ADN.

Ese trabajo es el que la organización intenta desarrollar en distintos expedientes. Prandi mencionó, entre otros, los casos de Jorge González Nieva y Marcos Bazán, donde Innocence Project también cuestionó distintos elementos de las investigaciones.

En el caso Cardozo, el paso del tiempo tiene además un dato concreto: Cardozo murió mientras estaba detenido durante la pandemia y Carrara continúa preso después de más de veinte años, según informó Prandi.

La organización busca ahora que Casación analice la nueva evidencia y determine si corresponde revisar la condena. Ese es el punto central del trabajo de Innocence Project: no declarar por su cuenta que alguien es inocente, sino encontrar pruebas que permitan llevar nuevamente esa discusión ante la Justicia.

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