República Dominicana detecta fraude fiscal que supera el millón de dólares en comercios de capital asiático

La Dirección General de Aduanas detectó más de 66 millones de pesos (más de un millon de dólares) en diferencias de impuestos en comercios de capital asiático. (Cortesía: Dirección General de Aduanas de República Dominicana)

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La Dirección General de Aduanas (DGA) determinó RD$66,451,346 en diferencias de impuestos (USD 1,120,218) durante fiscalizaciones posteriores al despacho de mercancías importadas por comercios de capital asiático, según un comunicado de prensa publicado este martes por la institución

La cifra corresponde a los controles realizados entre enero y agosto, período en el que la entidad cerró 14 expedientes y mantuvo otros 51 en proceso.

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La DGA informó que los casos están vinculados con operaciones comerciales de empresas de capital asiático. Las revisiones buscan constatar si los importadores declararon de forma correcta el valor, la clasificación y los tributos aplicables a las mercancías que ingresaron al país.

La fiscalización post despacho permite que la autoridad aduanera examine una importación incluso después de que la carga haya salido de los puertos, aeropuertos o depósitos habilitados. Bajo este procedimiento, Aduanas puede contrastar los documentos presentados durante el trámite de importación con registros contables, comprobantes de pago, inventarios y otras pruebas disponibles en los establecimientos.

La entidad aduanera cerró 14 expedientes de fiscalización e investiga otros 51 casos entre enero y agosto. (Cortesía: Dirección General de Aduanas de República Dominicana)

El objetivo es establecer si los impuestos liquidados al momento del despacho reflejan las condiciones reales de cada operación comercial. Si la revisión identifica inconsistencias, la DGA puede determinar montos pendientes de pago e iniciar los procedimientos administrativos que correspondan.

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En este caso, la institución precisó que las actuaciones ya concluidas derivaron en diferencias tributarias por más de RD$66 millones, lo cual supera el millón de dólares, mientras que la mayor parte de los expedientes detectados aún atraviesa etapas de revisión.

Aduanas interviene comercios en Moca y La Vega

Como parte de estos controles, la DGA realiza intervenciones de fiscalización en establecimientos comerciales de Moca, en la provincia de Espaillat, y en La Vega. La entidad señaló que estas acciones se orientan a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras de los negocios inspeccionados.

La institución sostuvo que las fiscalizaciones apuntan a proteger los ingresos estatales y a limitar prácticas que puedan otorgar ventajas indebidas a empresas que no cumplan con las normas de importación y tributación. También vinculó los operativos con la necesidad de preservar condiciones de competencia entre los comercios que operan dentro del marco legal.

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Las intervenciones de control aduanero se extendieron a establecimientos comerciales en Moca y La Vega. (Cortesía: Dirección General de Aduanas de República Dominicana)

Las tareas de control no se limitan a los establecimientos comerciales. La DGA indicó que mantendrá las verificaciones en puertos, aeropuertos y otros puntos de la cadena de importación, en uso de las atribuciones que le reconoce la legislación aduanera dominicana.

El programa priorizará operaciones consideradas de riesgo

Aduanas anticipó que el programa de fiscalización continuará enfocado en operaciones clasificadas como de riesgo. Para ello, prevé reforzar herramientas de trazabilidad y control sobre las importaciones, desde el ingreso de las mercancías hasta su comercialización en el mercado interno.

La entidad busca detectar declaraciones que no se correspondan con los valores, las cantidades o la naturaleza de los productos importados. La fiscalización posterior al despacho permite ampliar esa revisión cuando la mercancía ya circula en el país y cuando existen documentos o registros adicionales para evaluar la operación.

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Los 51 expedientes en proceso serán determinantes para establecer si las diferencias tributarias identificadas entre enero y agosto aumentan en los próximos meses.