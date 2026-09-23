Decomisan 173 frascos de presuntos péptidos en el aeropuerto de Costa Rica: advierten sobre riesgos de productos para adelgazar y ganar músculo

El Ministerio de Salud decomisó 173 frascos de productos presuntamente asociados a péptidos durante una inspección en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Cortesía: Ministerio de Salud

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El Ministerio de Salud de Costa Rica decomisó 173 frascos de productos presuntamente asociados a péptidos durante una revisión realizada al equipaje de un pasajero procedente de Dallas, Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La intervención fue desarrollada mediante un trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias y el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA), como parte de los controles establecidos para prevenir el ingreso de sustancias que puedan representar un riesgo para la salud pública.

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Durante la inspección, los funcionarios localizaron múltiples envases de vidrio que contenían sustancias en polvo y líquido, identificadas mediante etiquetas que señalaban que se trataba de péptidos.

Sin embargo, los productos no contaban con información suficiente para determinar inmediatamente su composición, procedencia y condiciones de fabricación, por lo que las autoridades procedieron con el decomiso.

El Ministerio de Salud no detalló la identidad del pasajero que transportaba los productos ni informó sobre eventuales acciones judiciales relacionadas con el hallazgo.

¿Qué encontraron las autoridades dentro del equipaje?

Según el reporte oficial, los 173 frascos decomisados estaban distribuidos en diferentes cajas plásticas y de cartón.

El inventario realizado por las autoridades permitió identificar tres grupos de productos:

105 frascos de vidrio, distribuidos en 11 cajas plásticas, que contenían principalmente polvo blanco. Dos de los envases presentaban polvo de color violeta.

60 frascos de vidrio, almacenados en seis cajas de cartón, que contenían polvo blanco.

8 frascos adicionales, ubicados en una caja plástica, de los cuales seis contenían líquido transparente y dos polvo blanco.

Las autoridades aclararon que las etiquetas encontradas no permiten confirmar por sí solas la verdadera composición de las sustancias.

Tampoco se ha determinado públicamente si los productos corresponden a medicamentos utilizados para adelgazar, sustancias promocionadas para mejorar el rendimiento físico u otros compuestos comercializados como péptidos.

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El decomiso se produce en medio de las advertencias emitidas por las autoridades costarricenses sobre la comercialización de productos inyectables cuya procedencia y calidad no pueden verificarse.

Los productos fueron localizados en el equipaje de un pasajero que arribó a Costa Rica procedente de Dallas, Estados Unidos. Cortesía: Ministerio de Salud

¿Qué son los péptidos y por qué generan preocupación?

Los péptidos son moléculas formadas por cadenas cortas de aminoácidos que pueden ejercer diferentes efectos biológicos sobre el organismo.

Algunos han sido desarrollados para uso médico y forman parte de medicamentos utilizados para tratar determinadas enfermedades.

Entre los ejemplos se encuentran la semaglutida y la tirzepatida, principios activos empleados bajo supervisión médica para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 y, en determinados casos, para el manejo del sobrepeso y la obesidad.

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Sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que también existen productos promocionados como péptidos para fines como pérdida rápida de peso, aumento de masa muscular, recuperación deportiva y efectos antienvejecimiento, sin que necesariamente cuenten con autorización sanitaria o evidencia suficiente para respaldar su utilización.

El pasado 14 de septiembre, el Ministerio de Salud emitió una actualización de su advertencia sanitaria sobre productos que contienen o afirman contener semaglutida, tirzepatida y otros péptidos comercializados por medios no autorizados.

En esa ocasión, la institución informó sobre el hallazgo de productos identificados con la marca Exogenics que afirmaban contener semaglutida y tirzepatida, pero que no contaban con registro sanitario vigente en Costa Rica.

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Durante la revisión, las autoridades encontraron frascos con polvo blanco, polvo violeta y líquidos transparentes cuya composición no pudo determinarse inmediatamente. Cortesía: Ministerio de Salud

Los riesgos de utilizar sustancias sin registro sanitario

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la población a no utilizar productos inyectables cuya composición o procedencia sean desconocidas, especialmente aquellos adquiridos mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería o sitios de venta no autorizados.

La institución explicó que, cuando un producto no ha sido sometido a los controles sanitarios correspondientes, no existen garantías suficientes sobre aspectos fundamentales como su identidad, concentración, calidad, esterilidad, almacenamiento o transporte.

Entre los riesgos identificados por las autoridades se encuentran las reacciones adversas graves, la contaminación microbiológica o química y la posibilidad de que los envases contengan sustancias diferentes de las anunciadas.

También existe preocupación por los productos falsificados o adulterados y por aquellos que pueden provocar retrasos en tratamientos médicos adecuados.

La presencia del nombre de un medicamento o principio activo en la etiqueta no garantiza que el producto haya sido autorizado para su comercialización en Costa Rica.

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Por esa razón, Salud recomienda adquirir medicamentos únicamente en farmacias autorizadas, verificar que cuenten con registro sanitario vigente y utilizarlos bajo valoración y seguimiento médico cuando corresponda.

La institución también mantiene la coordinación con otras autoridades en los puntos de ingreso al país para detectar productos que incumplan la normativa y prevenir su eventual distribución y comercialización.