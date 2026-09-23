El Salvador

“Munrra”, “Legendario” y “Little Villano”: Tribunal da más de cuatro décadas de cárcel para la clica Francis Locos en El Salvador

Las penas impuestas en Cabañas alcanzaron el máximo para dos cabecillas de la pandilla acusados de cometer extorsiones, narcotráfico y portación ilegal de armas durante una década entera

Un tribunal de San Salvador dictó sentencias que van desde 25 hasta 45 años de cárcel. La causa abarcó integrantes con distintas jerarquías internas y personas acusadas de apoyar las operaciones de la clica (Foto cortesía FGR)
Un tribunal de San Salvador dictó sentencias que van desde 25 hasta 45 años de cárcel. La causa abarcó integrantes con distintas jerarquías internas y personas acusadas de apoyar las operaciones de la clica (Foto cortesía FGR)
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El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado, juez 3 de San Salvador, impuso condenas a 79 personas vinculadas a la clica Francis Locos Salvatruchos del programa Cabañas de la Mara Salvatrucha (MS-13). Las penas alcanzaron hasta 45 años de prisión, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador.

La resolución se dictó en audiencia única contra integrantes y colaboradores de la estructura, a quienes la Fiscalía atribuyó participación en extorsiones, venta de droga y traslado de armas de fuego. De acuerdo con la acusación, el grupo operó entre 2012 y 2022 en colonias, cantones y caseríos de los distritos de San Isidro, en Cabañas Este, e Ilobasco, en Cabañas Oeste.

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Los fiscales sostuvieron que la investigación permitió establecer la ubicación de cada imputado dentro de la organización y las tareas que ejercía. El expediente incluyó, según la institución, a miembros con distintas jerarquías internas, además de personas señaladas como colaboradoras de la pandilla.

Dos presuntos homeboys recibieron las condenas más altas

Las mayores penas recayeron sobre Harmirley Josué Arias Guzmán, alias “Little Villano”, y José Rafael Mata Henríquez, alias “Moco”. Ambos fueron identificados por la Fiscalía con el rango de homeboys y recibieron 45 años de prisión cada uno.

Las penas que recibieron 79 miembros y colaboradores de la MS-13 en Cabañas tras una investigación de diez años (Foto cortesía FGR)
Las penas que recibieron 79 miembros y colaboradores de la MS-13 en Cabañas tras una investigación de diez años (Foto cortesía FGR)

La sentencia también alcanzó a Ángel Misael Amaya Rivera, a quien la FGR ubicó como colaborador de la estructura. El tribunal le impuso una pena de 40 años de cárcel, dividida en 25 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

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El fiscal del caso indicó que los acusados fueron detenidos durante la aplicación del Régimen de Excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022.

Seis señalados como chequecos fueron condenados a 30 años

Entre los sentenciados a 30 años de prisión figuran seis procesados que, de acuerdo con la investigación fiscal, tenían el rango de “chequecos” dentro de la clica. Se trata de Moisés Isaac Estrada Fuentes, alias “Munrra”; Henry Giovanni Pineda Molina, alias “Chimbolo”; Melvin Enrique Rivera Bautistas, alias “DJ”; Nelson Gustavo Aldana Galindo, alias “Legendario”; José Fermín Lozano Torres, alias “Armador”; y José Antonio Castillo Galindo, alias “Chagui”.

La misma pena fue impuesta a Cristian Manuel Castillo Rivera, alias “Flash”; José Samuel Castillo Rivera, alias “Ruso del Amate”; y José Kevin Roldán Rivera, alias “Conejo”. La Fiscalía los identificó con el rango de “observaciones”, una denominación utilizada dentro de la estructura investigada.

79 integrantes de la MS-13 condenados en El Salvador: homeboys con 45 años, chequecos con 30 y 40 colaboradores que pagaron por apoyar a la clica (Foto cortesía FGR)
79 integrantes de la MS-13 condenados en El Salvador: homeboys con 45 años, chequecos con 30 y 40 colaboradores que pagaron por apoyar a la clica (Foto cortesía FGR)

La resolución incluyó también condenas de 30 años para otros integrantes señalados como “paros”. La FGR no precisó los nombres ni el número total de personas incluidas en esa categoría.

Cuarenta colaboradores recibieron penas de 25 años

Según la Fiscalía, 40 colaboradores fueron condenados a 25 años de prisión. La institución señaló que la causa abarcó tanto a miembros de la estructura como a personas acusadas de prestar apoyo a sus actividades en las zonas donde operaba la clica.

La investigación fiscal situó el accionar de Francis Locos Salvatruchos en los distritos de San Isidro e Ilobasco, dentro del departamento de Cabañas, por delitos atribuidos a la estructura entre 2012 y 2022.

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