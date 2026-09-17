Sociedad

Incendio de gran magnitud en Sarandí: despliegan un amplio operativo de bomberos para controlar el fuego

El fuego comenzó cerca del arroyo, en un sector con residuos, y el humo afectó la visibilidad en accesos de la zona sur. El operativo reúne dotaciones de Avellaneda y podría sumar apoyo de Lanús o Quilmes

(En La Mira Radio)

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Un incendio de importantes dimensiones se desató este miércoles por la noche en un sector cercano al arroyo Sarandí, en el partido bonaerense de Avellaneda, y movilizó a varias dotaciones de bomberos. El fuego comenzó alrededor de las 19.30 y alcanzó pastizales del ecopunto, donde había un pequeño basural.

El sector donde se produjo el incendio funciona como un acopio destinado a la separación de residuos. Además del pequeño basural y los pastizales, en el predio había una o dos grandes acumulaciones de basura, un factor que complejizó las tareas iniciales del operativo de emergencia.

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El incendio generó además una columna de humo visible desde distintos puntos de la zona sur del conurbano. La presencia de humo afectó la visibilidad para quienes circulaban por los corredores viales cercanos.

Las llamas se originaron en un área próxima al Acceso Sudeste y a la autopista Buenos Aires-La Plata. Según En La Mira Radio, el foco habría comenzado cuando algunas personas prendieron fuego residuos acumulados en el sector. La situación se salió de control y obligó a desplegar un operativo para evitar que el fuego se extendiera hacia zonas linderas.

Bomberos y Defensa Civil trabajan para contener las llamas cerca del arroyo Sarandí
Bomberos y Defensa Civil trabajan para contener las llamas cerca del arroyo Sarandí

Los primeros equipos de bomberos comenzaron a trabajar sobre el foco durante la tarde del miércoles, poco después de que se iniciara el incendio. Sin embargo, un cambio en la dirección del viento complicó el operativo y favoreció la propagación de las llamas sobre los residuos acumulados.

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Frente a esta situación, pidieron que se enviara una autobomba adicional, según la información recogida. Con el paso de las horas, el despliegue sumó unidades de distintos cuarteles de Villa Domínico, Wilde y Sarandí. No se descarta que también intervengan dotaciones de Lanús y Quilmes para colaborar con el abastecimiento de agua de las autobombas.

Una columna de humo se elevó sobre Sarandí tras el incendio en un sector con residuos y pastizales

En el lugar también trabaja personal de Defensa Civil de la Municipalidad de Avellaneda y efectivos policiales que realizaron un vallado perimetral para restringir el ingreso al sector afectado, donde se acumulan residuos y hay pastizales.

En este tipo de situaciones, la baja visibilidad puede complicar la circulación y aumentar el riesgo de incidentes viales. “Hay mucho humo y está afectando la visibilidad y el tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata”, afirmó un bombero en diálogo con TN. Por eso, mientras continuaba el trabajo de los bomberos, se recomendaba a los automovilistas circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones que pudieran emitir las autoridades en los accesos cercanos al siniestro.

Por la magnitud del incendio, los operativos podrían extenderse hasta la jornada del jueves. El objetivo principal es contener el fuego, apagar los sectores activos y revisar el terreno para prevenir nuevos focos una vez que disminuya la intensidad de las llamas.

El humo redujo la visibilidad en los accesos cercanos a la autopista Buenos Aires-La Plata
El humo redujo la visibilidad en los accesos cercanos a la autopista Buenos Aires-La Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé vientos de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Aunque no se esperan lluvias, la evolución del viento será un factor a seguir de cerca debido a su incidencia en la dispersión del humo y en las tareas para controlar el incendio.

El foco se ubica en una zona con predios, depósitos y circulación de camiones, próxima al Mercado Frutihortícola Abasto XXI. Imágenes difundidas durante la noche mostraron que el resplandor de las llamas podía observarse desde varias cuadras de distancia.

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) había definido inicialmente el episodio como un incendio de “gran magnitud”. A pesar de la intensidad del fuego y del despliegue de emergencia, hasta el momento no se reportaron heridos ni personas afectadas que requirieran asistencia médica.

La hipótesis inicial apunta a una quema de basura en el pequeño basural. No obstante, la determinación formal de las causas quedará sujeta a las pericias y a la información que puedan recabar las autoridades cuando el incendio esté completamente controlado.

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