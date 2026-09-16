Sociedad

Se conocieron imágenes de la violenta pelea entre el intendente de un pueblo de Neuquén y su antecesor

El hecho ocurrió en una mesa de trabajo en la localidad de Pilo Lil, donde el ex presidente de la Comisión de Fomento sacó un cuchillo durante una discusión

Se conocieron imágenes de la violenta pelea entre el intendente de un pueblo de Neuquén y su antecesor
El conflicto en Pilo Lil comenzó cuando Andrés Avelino Infante le pidió a Eliseo Díaz una rendición de cuentas por el combustible de la camioneta comunal (LM Neuquén)
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Una reunión de trabajo en el Parador Turístico de Pilo Lil, una localidad de apenas 200 habitantes ubicada a 55 kilómetros de Junín de los Andes, al sur de Neuquén, terminó el viernes pasado con gritos, insultos, un cuchillo desenfundado y una denuncia penal. El episodio ocurrió entre las 12 y las 12:30 e involucró al actual presidente de la Comisión de Fomento del paraje y a su antecesor en el cargo. Ahora, se conocieron las capturas del video grabado en el momento del violento enfrentamiento.

Andrés Avelino Infante es el actual presidente de la Comisión de Fomento del paraje. Eliseo Díaz, su antecesor, ocupó ese mismo cargo durante 12 años. La mesa de trabajo también contaba con la presencia de la funcionaria Eliana Rivera, coordinadora de la Región Sur del gobierno provincial, y de Raquel Fantini, compañera de Infante y referente de Educación.

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El detonante fue, en apariencia, un trámite de rutina. Infante le habría pedido a Díaz una nota de rendición de cuentas por el combustible que consumió la camioneta de la comuna, que el ex funcionario había solicitado para trasladar fardos de pasto. Las comisiones de fomento de la provincia operan con aportes de combustible que deben ser rendidos obligatoriamente. Esa exigencia, según la denuncia, fue suficiente para que la situación se saliera de control.

Se conocieron imágenes de la violenta pelea entre el intendente de un pueblo de Neuquén y su antecesor
Eliana Rivera filmó el enfrentamiento en Pilo Lil y el video fue incorporado como prueba en la Fiscalía, el Ministerio de Seguridad y el área de Interior (LM Neuquén)

Lo que siguió duró casi 20 minutos. Gritos, insultos y empujones dentro del recinto. Según el relato de Infante a LM Neuquén, la reacción de Díaz fue inmediata y violenta. “Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también”, declaró el actual presidente de la Comisión.

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Cuando intentó sacar a Díaz del salón, el forcejeo escaló hasta un punto que Infante describió con precisión: “Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros con cabo de madera. Y sigue gritando que me iba a matar”. La distancia entre ambos, aseguró, no llegaba al metro: “Si estiraba el brazo, me apuñalaba”.

Fue entonces cuando Fantini tomó una decisión. Se colocó físicamente entre los dos hombres y se convirtió en una barrera humana. Las capturas del video muestran exactamente eso: ella de espaldas, Infante resguardado detrás. “Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: ‘Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar’”, relató Infante. Y añadió: “Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano”.

Quien registró todo fue Rivera. Al ver que la situación se descontrolaba, la coordinadora provincial comenzó a filmar. Ese video de varios minutos es hoy la prueba central de la causa. Fue entregado a la Fiscalía, al secretario del Interior Gustavo Coatz y al Ministerio de Seguridad provincial.

“Gracias a Dios se filmó. Todo está registrado y está puesto como prueba. No lo queremos hacer público porque tiene que actuar la Justicia”, afirmó Infante. Las cámaras de seguridad ubicadas frente al Destacamento de Pilo Lil también habrían captado a Díaz lanzando amenazas una vez fuera del parador. En las últimas horas, LM Neuquén consiguió imágenes del video que registró la violenta pelea, en la que se ve a Díaz con un cuchillo y a Infante detrás de su esposa, tal como relató.

Se conocieron imágenes de la violenta pelea entre el intendente de un pueblo de Neuquén y su antecesor
La Fiscalía de Junín de los Andes analiza el video, las cámaras del destacamento y los testimonios, mientras la defensa de Díaz niega el cuchillo aunque él admitió haber blandido un verijero (LM Neuquén)

Alertada por Rivera, la Policía intervino. Personal del destacamento local y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes se presentó en el parador, donde se tomaron declaraciones a las dos mujeres presentes. Díaz, que había intentado llegar al destacamento para radicar su propia denuncia, fue interceptado en el camino y trasladado a la comisaría de Junín.

Quedó imputado por agresión con una restricción de acercamiento de cuatro meses. Fuentes policiales y judiciales consultadas por el medio neuquino fueron directas: “Fue totalmente una locura la actitud de Díaz de exhibir un cuchillo durante una discusión y en tono amenazante, y más habiendo dos mujeres”.

El incidente no cerró ahí. Tres horas después, ya en su despacho, Infante recibió la visita del hijo mayor de edad de Díaz. “Vino de vuelta de forma muy de matón a apretarme, diciéndome que me va a hacer cagar. Volví a hacer otra denuncia. Si le pasa algo a alguien de mi familia, los hago responsables a ellos”, aseguró el funcionario.

Díaz no hizo declaraciones públicas. Habló su esposa, Belén Griselda Alfonso, quien desmintió de plano la versión del arma. “Es mentira que Eliseo sacó un cuchillo. El encuentro fue a golpes de puño, nada más”, sostuvo en diálogo con LM Neuquén. Según su relato, fue Infante quien inició la agresión al tomar a su marido del pecho, y Díaz actuó en defensa propia. También calificó al actual presidente de la Comisión como “un hombre prepotente que tiene denuncias policiales y judiciales en su haber”.

Sin embargo, el propio Díaz reconoció ante la Justicia haber blandido lo que llamó un “verijero” de entre 10 y 12 centímetros, con el argumento de que lo iban a atacar entre tres personas y que le tendieron “una cama” en el parador. Las imágenes que ahora se conocen muestran una escena diferente.

La causa tramita en la Fiscalía de Junín de los Andes de la IV Circunscripción Judicial, que deberá analizar el video de Rivera, las imágenes de las cámaras del destacamento y los testimonios de los cuatro testigos presenciales para determinar las responsabilidades penales. El video íntegro permanece fuera del dominio público para preservar la investigación.

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