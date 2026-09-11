Ciencia

Fotografió el 11-S desde el espacio: el impactante relato del astronauta que vio la columna de humo sobre las Torres Gemelas

A bordo de la Estación Espacial Internacional, Frank Culbertson era el único estadounidense fuera de la Tierra durante los atentados de 2001. A 25 años del ataque al World Trade Center, la NASA volvió a difundir el testimonio y las imágenes grabadas por el comandante, quien describió la densidad de las cenizas que se elevaban en el cielo de Manhattan.

Fotografía satelital de una zona urbana costera con una extensa columna de humo gris que se despliega desde la tierra hacia el mar
El astronauta Frank Culbertson observó desde la Estación Espacial Internacional el derrumbe del World Trade Center durante los atentados del 11 de septiembre de 2001. (NASA)
Guardar

Mientras las torres del World Trade Center se derrumbaban el 11 de septiembre de 2001, había un ciudadano estadounidense que lo observaba desde el espacio. Era el astronauta de la NASA Frank Culbertson, comandante de la Expedición 3 a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS, por las siglas en inglés) —y el único compatriota que esa mañana no pisaba suelo terrestre.

La ISS sobrevolaba el noreste de Estados Unidos cuando la noticia llegó a la órbita. Culbertson tomó la cámara más próxima —que resultó ser una videocámara— y se dirigió a la ventana del camarote de su compañero Michael para apuntar hacia el sur.

PUBLICIDAD

Al otro lado del cristal, una columna de humo se alzaba sobre Manhattan visible a cientos de kilómetros de distancia,, abarcando el área metropolitana de Nueva York y sectores de Nueva Jersey. A 25 años de la tragedia, la NASA vuelve a difundir su testimonio y una imagen que estremece.

<b>El astronauta creyó que era una ficción</b>

La noticia llegó a Culbertson de manera gradual y desconcertante. Esa mañana había terminado varios procedimientos de rutina, entre ellos los exámenes físicos de toda la tripulación. En una comunicación privada, el médico de vuelo le dijo que “estaban teniendo un día muy complicado en tierra”. Culbertson no lo advirtió.

PUBLICIDAD

Frank Culbertson viste un traje espacial naranja, sostiene un casco blanco y negro y posa ante la bandera de Estados Unidos
Frank Culbertson escribió que al conocer el ataque creyó que escuchaba una ficción y luego buscó desde la ISS señales de humo cerca de Washington D. C. (Wikipedia)

Fue alrededor de las 9:00, hora del Centro (CDT),, cuando el médico le describió lo que ocurría. “Me quedé estupefacto, y luego horrorizado”, escribió el astronauta en una carta. “Lo primero que pensé fue que aquello no era una conversación real, que seguía escuchando una de mis cintas de Tom Clancy. Simplemente no me parecía posible que algo así ocurriera en nuestro país”, afirmó.

Con la ISS avanzando en su trayectoria orbital, Culbertson recorrió la costa este con la cámara en busca de otras señales de humo, cerca de Washington D.C. o en cualquier otro punto. No encontró nada visible. En la siguiente órbita, los tres integrantes de la tripulación —cada uno con una o dos cámaras— intentaron registrar imágenes de Nueva York y Washington. Sobre la capital federal había neblina. “Todo se veía increíble desde 200 o 300 millas de distancia”, escribió. “No puedo imaginar las escenas trágicas en tierra”, sumó.

El astronauta observó algo que lo perturbó especialmente. “El humo parecía tener una extraña forma ondulada en la base de la columna que se extendía hacia el sur de la ciudad. Tras leer uno de los artículos de prensa que acabamos de recibir, creo que estábamos viendo Nueva York en la época del derrumbe de la segunda torre, o poco después. ¡Qué horrible…!”, escribió en su carta pública.

<b>La sensación de aislamiento</b>

Al día siguiente del ataque, el cansancio y la tensión emocional ganaron la partida. Culbertson no pudo mantenerse despierto para continuar escribiendo. Cuando retomó la pluma, reflexionó sobre lo que significaba estar completamente fuera del planeta en ese momento. “Es difícil describir lo que se siente al ser el único estadounidense completamente fuera del planeta en un momento como este. La sensación de que debería estar ahí con todos ustedes, afrontando esto, ayudando de alguna manera, es abrumadora”, lamentó.

Tras los atentados del 11 de septiembre, la NASA articuló tareas con la FEMA y desplegó vuelos con sensores y satélites para monitorear contaminantes en el aire. (EFE/Pedro J. Cárdenas ARCHIVO)
Tras los atentados del 11 de septiembre, la NASA articuló tareas con la FEMA y desplegó vuelos con sensores y satélites para monitorear contaminantes en el aire. (EFE/Pedro J. Cárdenas ARCHIVO)

También escribió: “Es horrible ver el humo saliendo de las heridas en tu propio país desde una perspectiva tan privilegiada. La dicotomía de estar en una nave espacial dedicada a mejorar la vida en la Tierra y ver cómo la vida es destruida por actos tan deliberados y terribles es impactante para la psique, sin importar quién seas”.

La respuesta institucional de la NASA no se limitó al registro visual desde la órbita. Tras los atentados, los programas científicos se articularon con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

De ese modo, desplegó vuelos con sensores para detectar contaminantes en el aire sobre las zonas afectadas y utilizó satélites para monitorear las condiciones desde la atmósfera. En su sitio oficial, la NASA señaló que “cada año, hacemos una pausa para recordar”, y que además de honrar a los fallecidos, brindó apoyo operativo a la FEMA durante los días posteriores al ataque.

<b>Cerca de 6.000 banderas viajaron al espacio</b>

Uno de los gestos más simbólicos de la agencia tomó forma en diciembre de 2001, con la misión STS-108 del transbordador espacial Endeavour: aproximadamente 6.000 banderas estadounidenses de 10x15 centímetros viajaron al espacio. Las banderas fueron preparadas por estudiantes del Centro Espacial Johnson en Houston y formaron parte de paquetes conmemorativos entregados a las familias de las víctimas de los atentados en Nueva York, Washington D. C. y Pensilvania.

Dos astronautas dentro de una nave espacial sostienen un paquete transparente con pequeñas banderas de Estados Unidos
La misión STS-108 del transbordador Endeavour llevó al espacio cerca de 6.000 banderas de Estados Unidos que luego fueron entregadas a familias de víctimas del 11 de septiembre. (NASA)

La distribución comenzó el 14 de junio de 2002, Día Nacional de la Bandera, durante una ceremonia en el Centro Rose para la Tierra y el Espacio del Museo Americano de Historia Natural en Nueva York.

“La campaña ‘Banderas para Héroes y Familias’ es una forma de honrar y mostrar nuestro apoyo a los miles de valientes hombres y mujeres que contribuyeron desinteresadamente a las labores de socorro y recuperación. Las banderas estadounidenses son un símbolo patriótico de nuestra fuerza y solidaridad, y de la determinación de nuestra nación para prevalecer”, declaró Dan Goldin, administrador de la NASA entre 1992 y 2001.

Goldin añadió que el programa espacial tiene “una larga trayectoria llevando objetos al espacio para conmemorar eventos históricos, actos de valentía y logros trascendentales”, y que la campaña era “una extensión natural de este proyecto de divulgación en curso”.

Quizás el tributo más impactante tomó forma en un taller del bajo Manhattan. En septiembre de 2001, ingenieros de Honeybee Robotics trabajaban contra el reloj en un par de herramientas diseñadas para desgastar superficies erosionadas de rocas marcianas, con el fin de permitir a los rovers Spirit y Opportunity de la NASA estudiar su interior. Los plazos eran inamovibles: la alineación planetaria determinaba las fechas de lanzamiento, y cualquier atraso era inviable.

La ISS sobrevolaba el noreste de Estados Unidos cuando Frank Culbertson recibió la noticia y registró con una videocámara la columna de humo sobre Manhattan.
La ISS sobrevolaba el noreste de Estados Unidos cuando Frank Culbertson recibió la noticia y registró con una videocámara la columna de humo sobre Manhattan.

Con poco margen para participar en los esfuerzos de socorro, los ingenieros encontraron otra vía. Cada herramienta de abrasión de rocas incorporó un manguito de aluminio —que funcionaba como protector de cables— fabricado con aluminio recuperado de las torres del World Trade Center. El metal llevaba grabada una bandera estadounidense. Hoy, con ambos rovers en silencio sobre el frío y árido suelo marciano, esos monumentos a las víctimas del 11 de septiembre podrían perdurar durante millones de años.

El lazo entre el programa espacial y la tragedia del 11 de septiembre también dejó su marca en uno de los símbolos más reconocibles de la recuperación nacional. Banderas del Puerto Espacial de Florida y del Centro Espacial Kennedy fueron cosidas a una bandera estadounidense que había sido rescatada cerca de la Zona Cero, formando así la llamada Bandera Nacional del 11-S.

Ese objeto, que condensa el duelo y la resiliencia de un país, forma hoy parte de la colección permanente del Museo Nacional Conmemorativo del 11 de Septiembre, ubicado en el sitio donde alguna vez se alzaron las torres del World Trade Center.

Temas Relacionados

AtentadoNASAEstación Espacial InternacionalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Proponen hacer casas en 3D en Marte con una mezcla de arena, gelatina y levadura: el frío las vuelve tan resistentes como el hormigón

Especialistas desarrollaron una técnica de fabricación tridimensional que aprovecha materiales del planeta rojo junto a compuestos orgánicos. El estudio se publicó en Chem Circularity

Proponen hacer casas en 3D en Marte con una mezcla de arena, gelatina y levadura: el frío las vuelve tan resistentes como el hormigón

Por qué el calor extremo de los desiertos puede dar paso a noches muy frías

Las condiciones atmosféricas y las características del terreno explican los cambios bruscos de temperatura que se registran entre el día y la noche en las regiones áridas

Por qué el calor extremo de los desiertos puede dar paso a noches muy frías

Un estudio reveló cómo una serpiente usa una cola que imita a una araña para cazar aves

El análisis de un ejemplar preservado durante décadas permitió revisar una rareza biológica que desconcertaba a los científicos

Un estudio reveló cómo una serpiente usa una cola que imita a una araña para cazar aves

Una astronauta de la Estación Espacial Internacional celebró los 60 años de la serie Star Trek

La especialista de misión Sophie Adenot llevó un pin personal que lució en conmemoración del estreno hace seis décadas de la icónica serie de TV que inspiró a millones de personas a soñar con viajar al espacio

Una astronauta de la Estación Espacial Internacional celebró los 60 años de la serie Star Trek

Hallazgo en la Patagonia: científicos desenterraron huevos de dinosaurios gigantes y revelaron el lugar donde los incubaban

Un grupo de paleontólogos halló en el sur de Argentina fragmentos de cáscaras que pertenecieron a titanosaurios, uno de los animales terrestres más grandes que existieron. El análisis fue publicado en la revista Royal Society Open Science

Hallazgo en la Patagonia: científicos desenterraron huevos de dinosaurios gigantes y revelaron el lugar donde los incubaban
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Voto asistido de la ONPE: así se aplicará la atención para personas con discapacidad y adultos mayores

Voto asistido de la ONPE: así se aplicará la atención para personas con discapacidad y adultos mayores

“¡Guerrillero, guerrillero!”: reviven video de Iván Cepeda cuando fue recibido con gritos y arengas en el aeropuerto de Barranquilla

El Niño 2026 en Argentina: un informe analiza el mapa de lluvias para la primavera y el riesgo de inundaciones

El riesgo silencioso de las noches calurosas: por qué dormir con altas temperaturas afecta la salud y cuál es la ideal

“Cumplir con lo que te prometés genera confianza”: las definiciones de Delfina Ferro sobre salud, liderazgo y hábitos

DEPORTES

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

“Pensó que se habían olvidado de él”: la cruda revelación de un ex jugador de Gimnasia sobre Diego Maradona

El Tribunal de Disciplina hizo oficial el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina: el primer paso que dio

El video que reveló qué estaba haciendo Lionel Messi en medio de la pelea entre De Paul y Lewandowski

“De chiquito era de River”: un multicampeón con Boca reveló la disputa familiar que lo convirtió en hincha del Xeneize

Cruzaron a Lisandro Martínez con la leyenda del fútbol inglés que siempre lo critica: el filoso dardo del argentino

ENTRETENIMIENTO

Stephen King ya ha visto la nueva adaptación de ‘Carrie’ y tiene un solo calificativo para ella: “Brillante”

Stephen King ya ha visto la nueva adaptación de ‘Carrie’ y tiene un solo calificativo para ella: “Brillante”

Aaron Rodgers da su versión de la ruptura con Shailene Woodley: “Me dijo: ‘Antes de casarnos, tengo que acostarme con este tipo’”

La esposa de Bruce Willis reveló cómo la familia del actor enfrenta su estado de salud actual: “Es difícil y doloroso”

¿La perrita de Travis Kelce y Taylor Swift hizo su debut en una pasarela? Esto se sabe del desfile de Tommy Hilfiger

El director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ llevará la serie de ‘Hawaii Five-O’ al cine