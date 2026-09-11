Día del Maestro: ¿por qué se celebra hoy, 11 de septiembre, en Argentina?

El Día del Maestro se celebra el 11 de septiembre en Argentina por el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 11 de septiembre, la comunidad educativa argentina recuerda a Domingo Faustino Sarmiento y celebra el Día del Maestro, una fecha vinculada con el fallecimiento del expresidente y con su influencia en la expansión de la enseñanza pública.

Este asueto escolar alcanza a maestros y alumnos de jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias

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Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre

La fecha coincide con el aniversario de la muerte de Sarmiento, ocurrida el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. Nacido en San Juan en 1811, fue docente, escritor, periodista, funcionario, diplomático y presidente de la Nación entre 1868 y 1874. Su figura quedó asociada a la ampliación de la escolarización y a la formación de maestros en el país.

Durante su presidencia se impulsó la apertura de establecimientos educativos, la fundación de escuelas normales y otras medidas orientadas a ampliar el acceso a la enseñanza. Entre los datos históricos más citados de ese período figura la apertura de más de 800 escuelas y el crecimiento de la matrícula, que pasó de cerca de 30.000 alumnos a más de 100.000 en seis años.

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La comunidad educativa argentina homenajea a Sarmiento por su influencia en la expansión de la enseñanza pública y la formación de maestros

También promovió iniciativas vinculadas con la lectura y la educación fuera de las aulas. En 1870 se creó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), mientras que la Biblioteca Nacional de Maestros forma parte de las instituciones relacionadas con su impulso educativo. Su obra De la educación popular, publicada en 1849, expuso varias de sus ideas sobre la necesidad de extender la instrucción pública.

La institucionalización de la efeméride se produjo décadas después de su muerte. En 1943, la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, celebrada en Panamá, propuso establecer un día continental en homenaje a los maestros y eligió el 11 de septiembre por la fecha del fallecimiento de Sarmiento.

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Argentina adoptó oficialmente la conmemoración en 1945, durante la presidencia de Edelmiro Farrell. Desde entonces, la fecha forma parte del calendario escolar y conserva una identidad propia dentro del país, aun cuando la UNESCO fijó el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes.

¿Es feriado el 11 de septiembre?

El Día del Maestro no es un feriado nacional. Por ese motivo, no alcanza a todos los sectores laborales ni implica el régimen de descanso previsto para los feriados establecidos por ley. Para quienes no integran el sistema educativo, la jornada laboral se desarrolla con normalidad, salvo que exista una disposición específica de su empleador o jurisdicción.

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El Día del Maestro funciona como asueto escolar para maestros y alumnos, aunque su alcance puede variar según la provincia, la ciudad, la institución y el nivel de enseñanza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha funciona habitualmente como asueto dentro del ámbito escolar. Sin embargo, el alcance concreto puede variar según la provincia, la ciudad, el tipo de institución y el nivel de enseñanza. El viernes 11 de septiembre de 2026 puede formar un descanso de tres días para docentes y alumnos alcanzados por el asueto, al unirse con el sábado 12 y el domingo 13.

Frases para enviar por el Dïa del Maestro

“Feliz Día del Maestro. Gracias por enseñar con dedicación y compromiso”.

“Gracias por cada explicación, cada consejo y cada día de acompañamiento”.

“Tu trabajo deja aprendizajes que van mucho más allá del aula”.

“Feliz día para quienes hacen de la enseñanza una tarea cotidiana”.

“Gracias por ayudar a construir el futuro a través de la educación”.

“¡Felicidades en tu día! Gracias por motivarnos a ser siempre mejores”.

“Las lecciones que das son para siempre. ¡Gracias por todo, maestro/a!”.

“Enseñar es crear el futuro, y tú lo haces de la mejor manera. ¡Feliz Día del Maestro!”.

“Los buenos maestros inspiran, pero los grandes maestros cambian vidas. ¡Eres uno de ellos!“.

“Tu vocación es un ejemplo de amor y compromiso. ¡Gracias por tanto!“.