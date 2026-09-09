Expertos revelan el escondite preferido de las cucarachas en la cocina y qué medidas tomar de inmediato para ahuyentarlas

La cocina favorece la aparición de cucarachas cuando coinciden restos de comida, humedad y refugios oscuros (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las cucarachas suelen aparecer cuando en una casa coinciden tres factores: acceso a comida, humedad y refugios oscuros. En la cocina, esa combinación se vuelve frecuente porque suele haber restos de alimentos, calor de los electrodomésticos y rincones de difícil acceso que pueden pasar desapercibidos en la limpieza diaria.

Entre esos puntos, la heladera concentra varias de las condiciones que favorecen su presencia. De acuerdo con la Universidad de California, estos insectos buscan grietas cálidas, oscuras y húmedas, y el control más eficaz no depende solo de insecticidas, sino de medidas de higiene, exclusión y monitoreo sostenido.

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El electrodoméstico de la cocina que prefieren las cucarachas

La heladera puede convertirse en uno de los lugares más atractivos para las cucarachas dentro de la cocina. Según la casa de estudios californiana, suelen esconderse en grietas y espacios reducidos durante el día, y salen por la noche para alimentarse. Detrás y debajo del electrodoméstico suelen reunirse varias de esas condiciones: calor liberado por el motor, humedad generada por condensación y restos de comida acumulados en zonas poco visibles.

La heladera concentra calor, condensación y restos de alimentos, por lo que funciona como escondite frecuente de las cucarachas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese entorno resulta especialmente favorable porque tienden a desplazarse por bordes de paredes, rincones y superficies protegidas. La institución educativa indica que las trampas adhesivas suelen capturarlas con frecuencia cerca de electrodomésticos grandes y en sectores donde encuentran alimento o refugio. En esos espacios también pueden quedar acumuladas mudas de piel, materia fecal y ootecas, que son las cápsulas donde se desarrollan los huevos.

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La presencia repetida alrededor de la heladera no implica necesariamente que ese sea el único foco de la infestación, pero sí puede indicar que allí encuentran condiciones adecuadas para permanecer. Según indicó la Universidad de Penn State en su guía sobre manejo integrado de plagas, las trampas adhesivas colocadas debajo de la estufa y el refrigerador, a lo largo de las paredes y cerca de fuentes de calor, agua o alimento, sirven para ubicar los puntos críticos y orientar las medidas de control.

Cómo evitar que la heladera atraiga las cucarachas

Las recomendaciones coinciden en que la primera respuesta debe centrarse en reducir aquello que las atrae. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el control seguro de plagas comienza por eliminar fuentes de alimento, agua y refugio. En la práctica, eso incluye guardar los alimentos en recipientes herméticos, retirar la basura con frecuencia y evitar que queden restos expuestos durante la noche.

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Las cucarachas se refugian de día en grietas y espacios reducidos y suelen salir de noche para alimentarse en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de la heladera, también es importante revisar el entorno inmediato. La Universidad de California señala que reparar fugas de plomería o riego ayuda a reducir el acceso al agua, mientras que sellar grietas y otras aberturas puede impedir que las cucarachas entren o se oculten cerca de la cocina. Además, recomienda usar burletes y juntas en puertas y ventanas y reducir el desorden, en especial pilas de papeles, cajas de cartón y objetos acumulados en cocinas y baños.

El enfoque que proponen es el del manejo integrado de plagas, un método que combina prevención, exclusión, monitoreo y, cuando hace falta, uso dirigido de productos químicos de menor riesgo. Un estudio publicado en la revista Insects señala que los programas más eficaces para el control sostenible de cucarachas son los que combinan educación, saneamiento, trampas para monitoreo y cebos insecticidas, en lugar de depender solo de aerosoles.

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En esa línea, la Universidad de California desaconseja los nebulizadores, bombas y aerosoles de uso general. Según los autores, los productos pueden no alcanzar las grietas donde se refugian las cucarachas, dispersarlas hacia otras áreas y aumentar los riesgos de exposición.

Cómo limpiar la heladera para evitar la aparición de cucarachas

La limpieza eficaz no se limita al interior del electrodoméstico. Según la entidad californiana, una de las medidas clave es aspirar de manera regular grietas y hendiduras, limpiar detrás de los electrodomésticos de cocina y mantener limpios los pisos y las encimeras, porque incluso las migas o los líquidos en cantidades mínimas pueden atraerlas.

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La guía de la Universidad de Penn State agrega que conviene eliminar residuos de grasa y restos de comida en campanas extractoras, laterales de cocinas y heladeras, además de lavar los platos sin demora y no dejar recipientes con agua o comida de mascotas durante la noche.

Sellar grietas, reparar fugas y colocar burletes en puertas y ventanas ayuda a reducir el ingreso y el refugio de cucarachas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra medida importante es inspeccionar con atención las zonas menos visibles. La Universidad de California aconseja observar señales como manchas oscuras, mudas de piel, cápsulas de huevos y ejemplares vivos o muertos en uniones entre piso y pared, debajo de los muebles y detrás de los aparatos grandes. También sugiere revisar las trampas a diario durante varios días para identificar dónde se concentra la mayor captura y ajustar ahí los esfuerzos de control.

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Si después de limpiar, sellar accesos y monitorear la zona la actividad persiste, puede ser necesario reforzar el tratamiento. El artículo de Insects advierte que algunas especies, en especial la alemana, han desarrollado resistencia a distintos insecticidas y que la supresión a largo plazo suele requerir combinar cebos con saneamiento, modificaciones estructurales y seguimiento continuo. Por eso, cuando la infestación es persistente o extensa, las guías consultadas señalan que conviene acudir a un servicio profesional de control de plagas con licencia.