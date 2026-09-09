Crimen y Justicia

Extraditarán a Diego Dirisio, el empresario argentino acusado de traficar armas a los narcos de Brasil

El área de Interpol de la PFA trasladará este miércoles al acusado en un vuelo a Sao Paulo que partirá de Aeroparque al mediodía. Qué dijo en su última entrevista con Infobae

Un hombre con barba y sonrisa abraza a una mujer con prendas de color rosa frente a un muro de ladrillos
Diego Hernán Dirisio, condenado en Brasil por tráfico de armas, junto a su esposa
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Días atrás, Diego Hernán Dirisio aseguró en una entrevista a Infobae: “Puedo aparecer muerto en Brasil”. , Catalogado por el Ministerio de Seguridad Nacional como el “mayor traficante de armas en Sudamérica”, buscado en el país vecino por supuestamente traficar armas para organizaciones narco como el PCC y el Comando Vermelho, el empresario argentino permanecía detenido en el penal de Bouwer, provincia de Córdoba.

Hoy, sus temores dan un paso adelante. Dirisio, confirman altas fuentes a este medio, fue trasladado en las últimas horas a una celda en la sede de la calle Cavia de la Policía Federal. Antes del mediodía de este miércoles, la Dirección General de Cooperación Policial Internacional, el área de Interpol de la PFA, lo trasladará a Aeroparque para subirlo esposado a un vuelo con destino a Sao Paulo, y así completar su extradición requerida por la Justicia brasileña.

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Se espera un fuerte operativo de seguridad, dada la acusación en contra de Dirisio y sus presuntos vínculos. Al aterrizar, será entregado a una comisión policial brasileña. La extradición del empresario se encuentra a cargo del Juzgado Federal N°2 de Córdoba; fue detenido por la PFA en febrero de 2024 en la capital provincial junto a su pareja, la ex modelo paraguaya Julieta Nardi, también acusada en el caso.

Detuvieron a Diego Hernán Dirisio, el mayor contrabandista de armas de Sudamérica
Febrero de 2024: el arresto de Dirisio a cargo de la PFA

En su último diálogo con Infobae, Dirisio reconoció haber vendido armas en el circuito legal de Paraguay. “En Paraguay, cuando los oficiales de policías y los suboficiales y de las fuerzas armadas egresan, el Estado no les da un arma. Ellos tienen que comprar su propia arma y la compran a cooperativas, como la Cooperativa 8 de Marzo, por ejemplo. Yo me dedicaba a la construcción y, desde 2011, también tenía una empresa (IAS-PY) que se dedicaba a la importación de armas”, recordó desde la cárcel de Bouwer. Con el tiempo, asegura Dirisio, obtuvo la representación de Sig Sauer, uno de los fabricantes de armas más reconocidos del mundo.

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Paraguay, por otra parte, es el principal punto operativo del Primeiro Comando da Capital fuera de Brasil para su flujo de drogas y armas al resto del continente.

“Las armas que nosotros vendimos fueron importadas de forma absolutamente legal y fueron vendidas legalmente con autorización de la DIMABEL”, la Dirección de Material Bélico paraguaya, “pero ellos deciden investigar, no al señor que las compró y que, probablemente las envió mal, y tampoco al que hizo la intermediación en Brasil”, dijo Dirisio: “Ellos deciden irse contra el importador legal”.

Su pareja, por lo pronto, no será extraditada en el proceso.

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