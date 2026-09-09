Sociedad

“Marcó una época y un rumbo”: la despedida de los dirigentes políticos a Chiche Gelblung

Desde Mauricio Macri a Eduardo Duhalde, funcionarios y referentes de distintos espacios evocaron la trayectoria del conductor y enviaron condolencias a la familia

(Adrian Escandar)
(Adrian Escandar)
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La muerte de Samuel “Chiche” Gelblung, a los 82 años, desencadenó una ola de mensajes de famosos, personalidades y compañeros de trabajo, que recordaron su trayectoria en la radio y la televisión. Los políticos también le dedicaron palabras de cariño. Muchos de ellos compartieron entrevistas y reportajes, en más de cinco décadas de carrera.

Con distinta impronta, los comentarios de funcionarios y ex funcionarios destacaron su estilo, su presencia en los medios y su trayectoria.

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Desde su cuenta personal de X, el ex presidente Mauricio Macri afirmó que Gelblung “marcó una época y un rumbo en el periodismo argentino”. También recordó que compartió con él momentos en el ámbito social, en Boca Juniors, durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en su paso por la Presidencia. “Chiche siempre estuvo ahí: incisivo, inteligente y auténtico. Lo vamos a extrañar”, sostuvo, quien envió un saludo a la esposa, los hijos y el resto de la familia del conductor.

Captura de pantalla de una publicación de X de Mauricio Macri con texto de condolencias y una fotografía del periodista Chiche Gelblung
Mauricio Macri expresa sus condolencias por la muerte de Chiche Gelblung

Desde el peronismo, el ex mandatario, Eduardo Duhalde, dijo estar “conmocionado” por el fallecimiento, y que siente dolor por lo ocurrido junto a su mujer, Hilda “Chiche” Duhalde. “Con mi esposa lo queríamos mucho y lo recordaremos siempre con enorme cariño”, contó.

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“Dedicó su vida al periodismo con compromiso y pasión, una labor indispensable para comprender nuestra realidad”, expresó.

Publicación en redes sociales con un mensaje de Eduardo Duhalde y una fotografía del periodista Chiche Gelblung vistiendo camisa y tirantes
Un mensaje publicado en redes sociales por Eduardo Duhalde expresa condolencias ante el fallecimiento del periodista Chiche Gelblung.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, definió a Gelblung como “generoso, ácido, siempre hábil en la pregunta”. Recordó las primeras entrevistas que le realizó en radio y luego en televisión, y afirmó que el conductor tenía la capacidad de hacer sentir a sus invitados que tenían algo para decir, mientras avanzaba con las preguntas que buscaba responder.

Publicación en la red social X de Jorge Macri con texto de condolencias y una foto del periodista Chiche Gelblung sonriendo
Jorge Macri publica un mensaje de condolencias en la red social X tras el fallecimiento del periodista argentino Chiche Gelblung.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió su acompañamiento a la familia y sostuvo que Gelblung fue “un enorme periodista y formador de colegas”, que dejó “una manera propia, inconfundible, de buscar y contar la información”. También lo describió como “un apasionado de su profesión y de la vida”.

Generoso, ácido, siempre hábil en la pregunta. Recuerdo las primeras notas que me hizo en radio y después en televisión. Chiche tenía esa capacidad de hacerte sentir que tenías algo relevante para decir y, al mismo tiempo, preguntarte todo lo que él quería saber”, dijo el dirigente del PRO. “Se va una figura imprescindible del periodismo argentino”, completó.

Desde La Libertad Avanza (LLA), la senadora nacional Patricia Bullrich lamentó la noticia y envió un abrazo a toda la familia de Chiche. “Fue una voz muy importante de nuestro país, siempre comprometido con su trabajo y ejerciendo el periodismo con honestidad”, compartió desde su cuenta personal.

Captura de pantalla de una publicación en X de Patricia Bullrich con un mensaje de pésame para la familia de Chiche Gelblung
La funcionaria Patricia Bullrich expresa sus condolencias a la familia del periodista Chiche Gelblung mediante un mensaje publicado en redes sociales.

El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó que la partida del conductor le causó “profunda tristeza”. “Se fue un periodista de larga trayectoria, que imprimió su propia marca en el periodismo argentino y mantuvo hasta el final una curiosidad incansable”, escribió.

Ferraro recordó la expectativa previa a cada entrevista con el conductor. “Cuántas veces nos habremos preguntado, antes de una entrevista con él, con qué tema iba a salir, qué reflexión tenía para compartir o qué pregunta inesperada nos tenía preparada”, señaló.

El diputado nacional y jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, compartió un mensaje de despedida: “Que en paz descanses, querido Chiche. Un gran periodista y una figura enorme de nuestro país”.

Entre los intendentes, se pronunció Fernando Gray ( Esteban Echeverría), que destacó su “enorme trayectoria”.

Desde el sindicalismo, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lo definió como “un grande del periodismo”. “Uno de los primeros en darme micrófono cuando era un recién llegado a Buenos Aires, y con quien tuve entrevistas mano a mano hasta el domingo pasado. Somos agradecidos a las generosas oportunidades que siempre nos dio. Se te va a extrañar, Chiche!“, compartió.

Con el mismo tenor, compartieron su pesar y recuerdo otros dirigentes, como la diputada nacional Agustina Propato (Unión por la Patria), como la legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública), la vocera porteña Laura Alonso, el ex legislador libertario Ramiro Marra, entre otros.

Gelblung nació el 7 de octubre de 1944 y desarrolló una extensa carrera en medios gráficos, radio y televisión. En la pantalla chica consolidó un estilo frontal, atravesado por la provocación, la denuncia y la actualidad, con presencia en el periodismo policial.

El conductor había permanecido internado en terapia intensiva desde el 12 de mayo, durante controles posteriores a una intervención cardíaca. Semanas antes le habían colocado dos stents luego de un infarto en el pie, que se produjo por problemas circulatorios.

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