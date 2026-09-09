Video: la secuencia completa del brutal ataque a cuchillazos en una estación de servicio de Recoleta

La secuencia completa del ataque en la estación de servicio de Recoleta

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El domingo por la noche, un brutal episodio de violencia ocurrió en la estación de servicio YPF de Capdevilla y Paraguay, zona de Recoleta. Un playero del lugar se negó a cargarle gas al conductor de un Volkswagen Voyage, que circulaba con la oblea vencida. El conductor, enfurecido, comenzó a golpear al playero. Dos hombres, padre e hijo, presentes en el lugar, descendieron de un Chevrolet Agile para defender al trabajador.

El conductor del Voyage, fuera de sí, tomó un cuchillo que llevaba en su auto. Así, atacó a padre e hijo, que terminaron heridos con diversos cortes y puñaladas en el cuello, manos y tórax.

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El agresor, tras descartar el cuchillo, fue detenido por la Policía de la Ciudad; se trata de Miguel Eduardo Pérez Allen, oriundo de Venezuela. La secuencia completa -la discusión, la pelea, las puñaladas y el posterior arresto- fue filmada por una cámara de seguridad de la estación de servicio. El video ilustra esta nota.

El esclarecimiento del caso está en manos del juez Darío Bonanno, que se prepara para indagar a Pérez Allen esta semana: el Cuerpo Médico Forense determinó que el acusado está en condiciones de declarar. Sin embargo, hay otra incógnita en el escritorio del juez.

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Pérez Allen al ser detenido por la Policía de la Ciudad

Un cuchillo mantequero

Bonanno estudia las pruebas del caso para determinar la calificación. El sumario inicial de la Policía de la Ciudad marcaba el hecho como una tentativa de homicidio, pero el magistrado aún no optó por esa calificación. Podría aplicar la figura de lesiones graves. El ataque, insólitamente, fue cometido con un cuchillo mantequero.

Las causas previas de Pérez Allen, de 36 años, con domicilio registrado en Núñez, seguramente serán tenidas en cuenta. El juez Bonanno busca certificar causas previas por lesiones y daños en el fuero porteño.

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Mientras tanto, Infobae indagó en registros oficiales. El acusado ya había sido denunciado por estafa el año pasado, con una causa radicada en el Juzgado N°34, con una investigación delegada a la fiscalía del caso. La víctima que lo denunció es un joven de la localidad de Ezeiza, que malabarea tres empleos a la vez y que arrastra más de $17 millones en deudas.

Pérez Allen ya había sido denunciado por estafa, entre otros delitos

Pérez Allen, de por sí, no registra multas vinculadas a su número de documento en los sistemas porteños y bonaerenses. La chapa del Voyage es otra historia. En los registros del Gobierno de la Ciudad, arrastra una deuda de más de $4 millones por 28 infracciones.

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El juez Bonanno, por su parte, investiga la chance de que Pérez Allen sea un chofer de aplicación. Ambas víctimas se encuentran fuera de peligro y podrán declarar en la causa.