Avanza una ola polar en el AMBA: el domingo sería el día más frío

Luego de una semana con temperaturas benignas y algunas precipitaciones, asoman nuevamente las bajas temperaturas en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara este fin de semana para una nueva ola polar con temperaturas de hasta 10°C por debajo de la media de septiembre y una sensación térmica que podría rozar los 0°C en CABA, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El tramo más frío llegará el domingo 6 de septiembre. Durante esa jornada, la temperatura podría caer hasta 2°C en la Ciudad y, en el conurbano bonaerense, tanto los registros como la sensación térmica alcanzarían valores negativos.

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La irrupción de aire frío empezó a sentirse desde la madrugada de hoy cuando avanzó sobre el centro del país una masa de aire de origen polar. Ese cambio pondrá fin a la mejora temporaria que siguió a las lluvias y tormentas de mitad de semana.

Un viernes templado previo al brusco descenso térmico

Según el SMN, hoy el día se presentará con cielo levemente nublado, pero soleado en la Ciudad de Buenos Aires y sin previsión de lluvias. La temperatura variará entre los 7°C y 19°C, en un marco frío, aunque más benigno que el del fin de semana, con vientos provenientes del sector sudoeste.

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El pronóstico del tiempo en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires para los próximos siete días (Servicio Meteorológico Nacional)

El sábado 5 comenzaría a marcar el primer golpe del cambio de tiempo. La jornada arrancaría a la madrugada con 7°C y tendría una máxima de 14°C, con vientos del sur y ráfagas por la mañana y tarde de hasta 50 km/h y cielo parcialmente nublado. No lloverá.

Mientras tanto, el domingo 6 se perfila como el punto máximo de la irrupción polar. En la Ciudad de Buenos Aires, la mínima prevista bajará hasta los 2°C y la máxima apenas llegaría a 12°C, con viento del sudeste de intensidad moderada a regular que empujará la sensación térmica hacia valores cercanos a 0°C.

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Para el día domingo se espera un clima gélido en la Ciudad con una sensación térmica que rondará los 0°C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del fin de semana, el pronóstico muestra una continuidad con el clima gélido. Desde el lunes 7 se espera un ascenso gradual de las temperaturas, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C en una jornada estable y sin precipitaciones.

El martes el rango será de 7°C a 15°C mientras que el miércoles aumentará de 9°C a 19°C, sin precipitaciones para ambas jornadas y cielo algo nublado.

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Alertas por viento y registros helados

En el conurbano bonaerense e interior de la provincia, el escenario será aún más riguroso. La combinación entre aire frío y viento dejaría temperaturas y sensaciones térmicas por debajo de cero.

Las ciudades y pueblos en donde se registran los valores térmicos más bajos del país (Servicio Meteorológico Nacional)

Por ejemplo, en Coronel Suárez, hoy ya se registran temperaturas de 1°C que para el domingo virarán hacia valores negativos, al igual que en regiones como Azul y Las Flores.

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Un sector de la región patagónica afectada por las alertas amarillas por fuertes vientos (Servicio Meteorológico Nacional)

Y los extremos geográficos del país (Jujuy al norte y Tierra del Fuego al sur) registran hoy las temperaturas más bajas del país. Un caso: en Río Grande se registra una sensación térmica que orilla los -8°C.

Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz, en alerta por fuertes vientos (Servicio Meteorológico Nacional)

Por otro lado, también el SMN emitió una serie de alertas amarillas en cinco provincias por fuertes vientos: Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz.

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