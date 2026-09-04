Sociedad

Avanza una ola polar en el AMBA: el domingo sería el día más frío

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional anticipan marcas de hasta 2°C en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, sin precipitaciones. Las alertas meteorológicas en el país

Un hombre con abrigo con capucha, gorro y bufanda camina por la acera cerca de un edificio con cúpula.
Luego de una semana con temperaturas benignas y algunas precipitaciones, asoman nuevamente las bajas temperaturas en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara este fin de semana para una nueva ola polar con temperaturas de hasta 10°C por debajo de la media de septiembre y una sensación térmica que podría rozar los 0°C en CABA, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El tramo más frío llegará el domingo 6 de septiembre. Durante esa jornada, la temperatura podría caer hasta 2°C en la Ciudad y, en el conurbano bonaerense, tanto los registros como la sensación térmica alcanzarían valores negativos.

PUBLICIDAD

La irrupción de aire frío empezó a sentirse desde la madrugada de hoy cuando avanzó sobre el centro del país una masa de aire de origen polar. Ese cambio pondrá fin a la mejora temporaria que siguió a las lluvias y tormentas de mitad de semana.

Un viernes templado previo al brusco descenso térmico

Según el SMN, hoy el día se presentará con cielo levemente nublado, pero soleado en la Ciudad de Buenos Aires y sin previsión de lluvias. La temperatura variará entre los 7°C y 19°C, en un marco frío, aunque más benigno que el del fin de semana, con vientos provenientes del sector sudoeste.

PUBLICIDAD

Tabla de pronóstico del tiempo de viernes a jueves con temperaturas, probabilidad de lluvia, velocidad del viento y gráficos del clima
El pronóstico del tiempo en el Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires para los próximos siete días (Servicio Meteorológico Nacional)

El sábado 5 comenzaría a marcar el primer golpe del cambio de tiempo. La jornada arrancaría a la madrugada con 7°C y tendría una máxima de 14°C, con vientos del sur y ráfagas por la mañana y tarde de hasta 50 km/h y cielo parcialmente nublado. No lloverá.

Mientras tanto, el domingo 6 se perfila como el punto máximo de la irrupción polar. En la Ciudad de Buenos Aires, la mínima prevista bajará hasta los 2°C y la máxima apenas llegaría a 12°C, con viento del sudeste de intensidad moderada a regular que empujará la sensación térmica hacia valores cercanos a 0°C.

Un hombre con campera, capucha, bufanda y guantes camina por la calle de una ciudad con edificios y árboles. Su aliento es visible. Se observan taxis y otras personas.
Para el día domingo se espera un clima gélido en la Ciudad con una sensación térmica que rondará los 0°C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del fin de semana, el pronóstico muestra una continuidad con el clima gélido. Desde el lunes 7 se espera un ascenso gradual de las temperaturas, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C en una jornada estable y sin precipitaciones.

El martes el rango será de 7°C a 15°C mientras que el miércoles aumentará de 9°C a 19°C, sin precipitaciones para ambas jornadas y cielo algo nublado.

Alertas por viento y registros helados

En el conurbano bonaerense e interior de la provincia, el escenario será aún más riguroso. La combinación entre aire frío y viento dejaría temperaturas y sensaciones térmicas por debajo de cero.

Tabla con columnas de localidad, provincia, temperatura, sensación térmica y humedad relativa con datos numéricos de quince ciudades de Argentina
Las ciudades y pueblos en donde se registran los valores térmicos más bajos del país (Servicio Meteorológico Nacional)

Por ejemplo, en Coronel Suárez, hoy ya se registran temperaturas de 1°C que para el domingo virarán hacia valores negativos, al igual que en regiones como Azul y Las Flores.

Mapa de Argentina teñido mayoritariamente de verde, con una franja amarilla en la Patagonia, controles laterales y fecha de emisión
Un sector de la región patagónica afectada por las alertas amarillas por fuertes vientos (Servicio Meteorológico Nacional)

Y los extremos geográficos del país (Jujuy al norte y Tierra del Fuego al sur) registran hoy las temperaturas más bajas del país. Un caso: en Río Grande se registra una sensación térmica que orilla los -8°C.

Tabla con provincias de Argentina y columnas de fenómenos meteorológicos que incluye símbolos de alerta de viento en cinco jurisdicciones
Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz, en alerta por fuertes vientos (Servicio Meteorológico Nacional)

Por otro lado, también el SMN emitió una serie de alertas amarillas en cinco provincias por fuertes vientos: Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz.

Temas Relacionados

AMBAOla polarCiudad de Buenos AiresServicio Meteorológico Nacionalúltimas noticiasvientospronóstico del tiempoSMN

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fotógrafo José Luis Cabezas tendrá una calle en Barracas con su nombre

La iniciativa fue aprobada por la Legislatura porteña. El cambio de denominación se aplicará a un tramo de la calle California, donde está el edificio de la editorial Perfil

El fotógrafo José Luis Cabezas tendrá una calle en Barracas con su nombre

Dinamarca ofrece visas Working Holiday para argentinos de hasta 30 años: cuáles son los requisitos y cómo aplicar

El programa permite permanecer hasta 12 meses en el país europeo y trabajar durante parte de la estadía. Hay 150 permisos disponibles por año y el acceso se define por orden de inscripción

Dinamarca ofrece visas Working Holiday para argentinos de hasta 30 años: cuáles son los requisitos y cómo aplicar

Día de la Secretaria: por qué se celebra el 4 de septiembre y frases para enviar por Whatsapp

La fecha homenajea en Argentina a quienes sostienen la organización y la asistencia en oficinas e instituciones, mientras otros países eligieron jornadas diferentes para reconocer esa labor administrativa

Día de la Secretaria: por qué se celebra el 4 de septiembre y frases para enviar por Whatsapp

Atraparon al líder de una banda que se dedicaba a cometer robos a mano armada en Córdoba

En el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre 22, un revólver calibre 32, una escopeta recortada de doble caño calibre 28, una carabina calibre 22 y un rifle de aire comprimido

Atraparon al líder de una banda que se dedicaba a cometer robos a mano armada en Córdoba

De la gran familia numerosa a la vejez sin nietos: el quiebre histórico de la demografía argentina

Nacieron en casas repletas de hermanos y hoy miran una vejez más extensa, pero con menos red familiar. El quiebre de la última década cambió una certeza doméstica y abre preguntas incómodas

De la gran familia numerosa a la vejez sin nietos: el quiebre histórico de la demografía argentina

DEPORTES

Cómo quedó Alpine en la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras los nueve puntos que le quitaron a Pierre Gasly

Cómo quedó Alpine en la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras los nueve puntos que le quitaron a Pierre Gasly

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones del Alpine y quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Italia

La FIA premió a la federación de automovilismo de las Islas Caimán por llevar el deporte del motor a las aulas, las pantallas y las carreteras

Impacto en la Fórmula 1: le quitaron el podio a Pierre Gasly del GP de Mónaco y Alpine perderá puntos clave en la pelea con Racing Bulls

Escándalo en Brasil: Gremio puso un vals para celebrar los 15 años sin títulos de Inter tras eliminarlo de la Copa de Brasil y hubo discusiones en el túnel

TELESHOW

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

Mario Pergolini reveló cómo nació su amistad con Iron Maiden: “El de las camisas feas”

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

La historia desconocida de dos actores argentinos que casi fueron Power Rangers: “Te hacían pelear y todo”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: Abinader asegura que la pobreza bajó al 16% en el primer trimestre de 2026

República Dominicana: Abinader asegura que la pobreza bajó al 16% en el primer trimestre de 2026

Honduras registra 763 incendios estructurales y Bomberos en alerta por el impacto de la sequía en el abastecimiento de agua

Rayo mortal en Guatemala: una trabajadora estatal buscó esquivar un bloqueo en Cuyotenango y no llegó a casa

El Gobierno dominicano convoca a un simulacro nacional de evacuación por terremoto

Hallan 70 mil arbustos de coca en Tela y el mapa del narcotráfico comienza a extenderse por el Caribe hondureño