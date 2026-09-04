Dinamarca ofrece visas Working Holiday para argentinos de hasta 30 años: cuáles son los requisitos y cómo aplicar

Dinamarca ofrece la visa Working Holiday para argentinos de 18 a 30 años con una estadía de hasta 12 meses

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Dinamarca ofrece visas Working Holiday para ciudadanos argentinos de 18 a 30 años que quieran vivir temporalmente en el país europeo. El permiso habilita una estadía de hasta 12 meses, con trabajo legal durante nueve meses y cursos por hasta seis meses. El programa contempla 150 cupos anuales.

La visa apunta a personas con ciudadanía argentina y residencia habitual en la Argentina. No exige ciudadanía europea para solicitarla. Cada postulante debe cumplir las condiciones de edad, demostrar recursos económicos, contar con seguro médico y acreditar un pasaje de regreso o dinero para comprarlo.

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La visa Working Holiday permite a argentinos residir hasta un año en Dinamarca sin ciudadanía europea. Durante ese período, podrán trabajar legalmente nueve meses y realizar cursos durante seis meses. Para acceder al permiso, deberán tener entre 18 y 30 años, seguro médico y fondos cercanos a USD 2.300.

La cantidad de permisos limita el acceso al programa. La asignación de los 150 cupos depende del orden de inscripción, de acuerdo con la información difundida.

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La visa Working Holiday en Dinamarca permite trabajar legalmente durante nueve meses y realizar cursos por hasta seis meses REUTERS/Tom Little

Quiénes pueden solicitar la visa Working Holiday

La visa está dirigida a ciudadanos argentinos que residan habitualmente en la Argentina. Ambas condiciones forman parte de los requisitos para presentar la solicitud. Los interesados deben tener entre 18 y 30 años. La edad debe cumplirse al momento de iniciar el trámite.

El permiso no requiere ciudadanía de un país de la Unión Europea. Esa condición permite que argentinos sin pasaporte europeo puedan postularse al programa.

La propuesta ofrece una alternativa de residencia temporal en Dinamarca. El plan combina trabajo y estudio durante una permanencia máxima de 12 meses.

El programa de Dinamarca no exige ciudadanía europea para que los argentinos soliciten la visa Working Holiday (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajo legal durante nueve meses y cursos por seis meses

La visa Working Holiday permite trabajar legalmente en Dinamarca por un máximo de nueve meses. El permiso también autoriza cursos durante un período de hasta seis meses. El programa no obliga a cursar una carrera universitaria. Los interesados pueden realizar cursos dentro del límite establecido por la visa.

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La estadía total puede alcanzar 12 meses. Los plazos máximos de trabajo y estudio no cubren toda la permanencia autorizada.

Fondos, seguro médico y pasaje de regreso

Cada solicitante debe demostrar fondos cercanos a USD 2.300. Ese requisito forma parte de las condiciones económicas para acceder a la visa. Además, los postulantes necesitan presentar un pasaje de regreso. Si no cuentan con ese boleto, deberán acreditar dinero suficiente para financiar el retorno desde Dinamarca.

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El programa exige que los viajeros puedan sostener su estadía inicial y garantizar su regreso. Los fondos, el seguro y el pasaje integran las condiciones para completar la solicitud.

Los solicitantes de la visa Working Holiday deben tener ciudadanía argentina y residencia habitual en la Argentina

Los 150 cupos anuales para ciudadanos argentinos

Dinamarca asigna 150 permisos por año para argentinos dentro del programa Working Holiday. El número de visas limita la cantidad de personas que podrán viajar bajo este esquema.

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El orden de inscripción define la posibilidad de acceder a uno de los cupos. Por ese motivo, quienes quieran postularse deberán atender a la apertura del proceso.

El permiso permite residir temporalmente en Dinamarca sin ciudadanía europea. Los titulares podrán permanecer hasta 12 meses bajo las condiciones previstas por la visa.

La propuesta combina empleo legal, cursos y residencia temporal. Los solicitantes deberán cumplir los requisitos de ciudadanía, residencia, edad, fondos, seguro médico y regreso.

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