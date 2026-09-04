América Latina

Rodrigo Paz envía a la Asamblea el proyecto para aprobar el crédito del FMI por 1.900 millones de dólares

El financiamiento está destinado a respaldar un programa de reformas económicas a tres años, cuyos contenidos y compromisos con el FMI aún no fueron difundidos

El proyecto para aprobar el crédito del FMI fue enviado a la Asamblea Legislativa este jueves. REUTERS/Claudia Morales
El proyecto para aprobar el crédito del FMI fue enviado a la Asamblea Legislativa este jueves. REUTERS/Claudia Morales
Guardar

El Gobierno de Bolivia envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la aprobación de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, destinado a respaldar un programa de reformas económicas a implementarse en tres años y contribuir a cubrir las necesidades de financiamiento durante el “periodo de transición”.

El documento, que fue derivado a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, plantea la aprobación de un empréstito por 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), una unidad de cuenta del FMI que equivale a los 1.900 millones de dólares que el Gobierno anunció en julio pasado.

PUBLICIDAD

El proyecto justifica la necesidad del financiamiento internacional por los desequilibrios fiscales y externos que enfrenta Bolivia, entre ellos “déficits fiscales persistentes, menores ingresos y exportaciones de hidrocarburos, reducción de la liquidez de las reservas internacionales, restricciones de divisas, presiones inflacionarias y mayores necesidades de financiamiento del sector público”.

Bolivia atraviesa una profunda crisis económica que se traduce en la escasez de dólares, desabastecimiento de combustible y aumento de la inflación en los últimos años. REUTERS/Claudia Morales
Bolivia atraviesa una profunda crisis económica que se traduce en la escasez de dólares, desabastecimiento de combustible y aumento de la inflación en los últimos años. REUTERS/Claudia Morales

En ese contexto, el documento señala que estos recursos buscan respaldar un programa integral de reformas y cubrir las necesidades económicas durante el “periodo de transición”. “El financiamiento del FMI respalda el programa económico definido por las autoridades bolivianas y no sustituye la competencia del Estado para adoptar decisiones de política económica”, establece.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no se conocen de manera pública cuáles son las reformas que están previstas en el programa del Gobierno, sus metas ni plazos, así como tampoco los compromisos asumidos, en ese marco, con el FMI.

Para el analista económico Gonzalo Chávez, el financiamiento es favorable porque puede fortalecer las reservas, aliviar las necesidades fiscales y facilitar recursos adicionales de otros organismos. Sin embargo, advierte que es necesario conocer los compromisos que asume el Estado boliviano y el programa que se tiene previsto implementar.

Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre con el desafío de estabilizar la economía boliviana. EFE/Germán Falcón
Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre con el desafío de estabilizar la economía boliviana. EFE/Germán Falcón

“El proyecto explica razonablemente el crédito, pero todavía no permite conocer con suficiente detalle el programa”, señaló el analista y agregó que antes de votar, la Asamblea debería conocer aspectos como “los memorandos económicos y técnicos, las acciones previas, metas fiscales, monetarias y de reservas, cronograma y condiciones de cada desembolso”, entre otros aspectos.

La urgencia no justifica aprobar a ciegas, pero la transparencia tampoco debería convertirse en pretexto para bloquear recursos necesarios. El crédito puede ser un puente; la responsabilidad de la Asamblea Legislativa es comprobar que los 1.900 millones de dólares conduzcan hacia una economía sostenible y no simplemente financien el camino de regreso al mismo precipicio, pero con más deuda”, agregó.

Hasta el momento, las fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa no han definido una posición en bloque sobre el crédito con el FMI, aunque varios legisladores tanto del oficialismo como de la oposición se han pronunciado a favor de su aprobación, principalmente por la necesidad de recursos para enfrentar la crisis económica.

Logo del Fondo Monetario Internacional en Washington. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo
Logo del Fondo Monetario Internacional en Washington. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Sin embargo, tras conocerse el contenido del proyecto de ley surgieron algunas observaciones. La diputada de Alianza Popular (AP) Claudia Herbas pidió conocer “a profundidad” el acuerdo con el organismo y cuestionó que la Asamblea avance en su aprobación sin contar con información suficiente sobre las condiciones asumidas por el Estado.

Según se lee en el proyecto, el préstamo contempla una tasa de interés básica anual de 3,479%, sujeta a variaciones según la cotización de los DEG. También establece que la amortización del capital comenzará a partir de los 4 años y 6 meses, mientras que el plazo de repago será de hasta 10 años a partir de cada desembolso.

Temas Relacionados

BoliviaFMIFondo Monetario InternacionalcréditofinanciamientoRodrigo PazGonzalo ChávezClaudia Herbas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Honduras registra 763 incendios estructurales y Bomberos en alerta por el impacto de la sequía en el abastecimiento de agua

El Cuerpo de Bomberos de Honduras contabiliza 763 incendios estructurales en lo que va de 2026, una cifra que ya supera los registros del año anterior y que mantiene en alerta a los equipos de emergencia ante el riesgo de una mayor presión sobre las fuentes de agua.

Honduras registra 763 incendios estructurales y Bomberos en alerta por el impacto de la sequía en el abastecimiento de agua

Rayo mortal en Guatemala: una trabajadora estatal buscó esquivar un bloqueo en Cuyotenango y no llegó a casa

La lluvia arreciaba cuando tomó una ruta alterna hacia Santo Domingo. Detrás iban dos colegas que vieron la descarga y terminaron con atención urgente. La institución confirmó el fallecimiento y envió un mensaje a su familia

Rayo mortal en Guatemala: una trabajadora estatal buscó esquivar un bloqueo en Cuyotenango y no llegó a casa

El Gobierno dominicano convoca a un simulacro nacional de evacuación por terremoto

La movilización está prevista para el martes a las 10:00 y busca medir la respuesta ante una emergencia, además de entrenar a instituciones, empresas y personal, y evaluar la coordinación entre organismos

El Gobierno dominicano convoca a un simulacro nacional de evacuación por terremoto

Hallan 70 mil arbustos de coca en Tela y el mapa del narcotráfico comienza a extenderse por el Caribe hondureño

La plantación ocupa unas 10 manzanas en Pajuiles, Atlántida, y tenía cerca un laboratorio rústico presuntamente utilizado para procesar pasta base de cocaína.

Hallan 70 mil arbustos de coca en Tela y el mapa del narcotráfico comienza a extenderse por el Caribe hondureño

El Gobierno de Bolivia envió al Parlamento el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones para su análisis y eventual aprobación

La Paz y la organización prestamista oficializaron el acuerdo el pasado 29 de julio. La administración de Rodrigo Paz sostuvo entonces que el programa también permitirá movilizar otros USD 5.000 de organismos multilaterales

El Gobierno de Bolivia envió al Parlamento el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones para su análisis y eventual aprobación
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Champions League femenina se ceba con el Real Madrid y deja un camino de rosas para el FC Barcelona

La Champions League femenina se ceba con el Real Madrid y deja un camino de rosas para el FC Barcelona

¿A qué hora sonará tu celular este 19 de septiembre? Todo sobre la alerta masiva del Simulacro Nacional 2026

El sistema SUBE volvió a fallar y hay complicaciones para la carga de saldo

Gabriela Muñoz, la universitaria cercana a Petro señalada de tráfico de influencias en la Aerocivil, ahora estará en el Congreso de la República: esto ganará como parte de una Utl

Ejército confirmó que sí dieron de baja a Bendito Menor: presidente Abelardo de la Espriella ya está en La Guajira para dar nuevos detalles

DEPORTES

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones del Alpine y quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Italia

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones del Alpine y quedó 9° en la primera práctica del Gran Premio de Italia

Cómo quedó Alpine en la tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras los nueve puntos que le quitaron a Pierre Gasly

La FIA premió a la federación de automovilismo de las Islas Caimán por llevar el deporte del motor a las aulas, las pantallas y las carreteras

Impacto en la Fórmula 1: le quitaron el podio a Pierre Gasly del GP de Mónaco y Alpine perderá puntos clave en la pelea con Racing Bulls

Escándalo en Brasil: Gremio puso un vals para celebrar los 15 años sin títulos de Inter tras eliminarlo de la Copa de Brasil y hubo discusiones en el túnel

ENTRETENIMIENTO

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"

Gutiérrez is mai neim lleva el policial al conurbano con humor, caos y referencias al western

Margaret Qualley y Monica Barbaro quieren acompañar a Tom Holland en el biopic de Fred Astaire: así está la disputa por un papel que huele a Oscar

Billie Joe Armstrong habló sobre la canción que escribió tras la muerte de su padre: “Pude hacerlo y me sentí bien”

La particular fórmula de Nick Frost para convertirse en Hagrid en la serie de Harry Potter: “Un poco de polvo de oro mágico”