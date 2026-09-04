Crimen y Justicia

Cayó un nuevo acusado del crimen de Candela en La Matanza: la Justicia sospecha de policías que protegen a los narcos del caso

Candela Urquiza fue asesinada de un tiro en la cabeza en julio al quedar en medio de una balacera en su barrio de Virrey del Pino. Este viernes cayó Jonathan Rasgido, el sexto acusado del caso, tras una investigación del fiscal Claudio Fornaro

El crimen narco de la adolescente en La Matanza
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El 2 de julio pasado, Candela Urquiza, una joven de 14 años fue asesinada a plena luz del día mientras caminaba junto a su abuela, que también recibió un disparo. Ocurrió cuando ambas quedaron en medio de un tiroteo entre un sicario y su blanco en el barrio Villa Dorrego, zona de Virrey del Pino, La Matanza.

Para el fiscal del caso, Claudio Fornaro, el móvil del hecho era simple: un tiroteo entre traficantes por el control del negocio de la droga en el barrio, con un búnker señalado como el eje de la disputa. Candela fue baleada en la cabeza. Su abuela, Blanca, de 50 años, recibió un tiro en la espalda. Una cámara de seguridad ubicada en el barrio captó el momento del crimen; el video ilustra esta nota.

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Con el tiempo, el fiscal Fornaro, parte de la UFI de Homicidios de La Matanza, logró la detención de cinco sospechosos como Isaías Gonzalo Cabrera, capturado el 14 de agosto último. Este viernes, en Virrey del Pino, cayó Jonathan Rasgido, el sexto en la lista. Para el fiscal, Rasgido, oriundo de la zona, sería parte del comando transa de tiradores que llevó al barrio de Candela para ultimar a un dealer local.

Jonathan Rasgido, acusado del crimen de Candela Urquiza
Jonathan Rasgido, acusado del crimen de Candela Urquiza

Rasgido fue capturado por personal de la Comisaría 3° de Virrey del Pino -parte de la Superintendencia AMBA Oeste I-, cuando lo encontraron a bordo de una moto en el cruce de Ruta 3 y California. Intentó escapar, sin éxito.

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El acusado -que tiene antecedentes por encubrimiento y violencia de género, con una restricción perimetral- se negó a declarar y quedó detenido. La investigación lo ubica en la escena del hecho a través de declaraciones. Una cámara de seguridad lo muestra en las inmediaciones de la escena del crimen de Candela vestido con una campera amarilla.

También, su nombre fue entregado por uno de sus presuntos cómplices, otro de los detenidos del caso. El sospechoso, en un intento de aliviar su situación, señaló a varios miembros de la banda.

Candela Urquiza crimen narco La Matanza, portada
Candela Urquiza, la víctima

La pista de los policías encubridores

La historia del crimen de Candela no termina en los supuestos traficantes que protagonizaron la batalla a tiros que le costó la vida. Estos dealers, creen investigadores judiciales, habrían contado con protección policial.

Hoy, el fiscal Fornaro sospecha de al menos tres efectivos de la Policía Bonaerense, investigados por una supuesta convivencia con las bandas. Los policías sospechados se encuentran identificados, pero no detenidos. En los últimos meses, de cara a los homicidios narco, la nueva conducción de la Superintendencia AMBA Oeste I removió de sus puestos a once oficiales de alto rango en la jurisdicción.

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La noticia del crimen de Candela llegó a la Comisaría 4° de Villa Dorrego de la Policía Bonaerense cuando las víctimas ingresaron al Hospital Simplemente Evita. Allí, un familiar de las Urquiza aseguró a los investigadores que una camioneta blanca llegó al lugar para dispararle a un hombre que caminaba por el barrio. El golpe falló; el sicario, en cambio, le disparó a nieta y abuela. Candela ingresó al centro médico ya sin vida. Su abuela fue operada de urgencia.

Poco después, Fornaro descubrió que el mismo 10 de julio había ocurrido otro tiroteo en Villa Dorrego, que nadie reportó.

El asesinato de la joven de 14 años ocurrió en medio de una guerra matancera por el control del negocio dealer. El sábado 27 de junio en la esquina de Recuero e Icalma, zona de Rafael Castillo, un triple crimen ocurrió poco después de la medianoche en torno a un bunker de venta de drogas. Dos víctimas fueron halladas en el lugar, ya sin vida. Otra víctima llegó a una sala médica de la zona, donde finalmente murió. El rancho de los traficantes fue incendiado por vecinos.

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