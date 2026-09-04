Hallaron sano y salvo a Mariano Martínez: así fue su encuentro con las autoridades de la provincia de Córdoba

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Mariano Martínez, el chico de 21 años que era buscado intensamente desde el lunes, fue hallado sano y salvo este viernes en la provincia de Córdoba, a donde habían llegado los investigadores tras seguir una serie de pistas que permitieron reconstruir su recorrido desde la ciudad de La Plata, de la que es oriundo.

El joven fue encontrado en La Calera, una ciudad ubicada a pocos kilómetros de la capital provincial. La noticia la dio a conocer el ministro de Seguridad local, Juan Pablo Quinteros, quien pasado el mediodía lo recibió. El momento quedó grabado en el video que encabeza esta nota.

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“Hubo un llamado al 911 de que se lo había visto en La Calera. Fuimos a buscar las imágenes en cámaras. El personal lo buscó y encontró, lo identificaron, mostró sus documentos y se confirmó que se trataba de Mariano. De allí lo llevaron al hospital para hacerle los primeros estudios”, fue la primera información oficial que compartió Quinteros.

Sobre el estado en el que lo encontró, señaló: “Yo me entrevisté con él. Está bien de salud. Me contó que había comido, que estaba bien, que se encontraba bien de salud. Ahora está con psicólogos, que fue un pedido que su mamá me hizo, que inmediatamente esté con profesionales. Solo le pregunté por su estado de salud, más detalles no le consulté”.

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Mariano Martínez

En este contexto, el funcionario provincial dijo que el caso ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá investigar por qué no habló más con su familia. “Yo no hablé más con él de decirle que lo estábamos buscando, cómo se sentía y si tenía hambre. Ahora se notificará con la Fiscalía de Ensenada, que son quienes estaban con la búsqueda de paradero de él”, dijo, derivando el caso a la provincia de Buenos Aires.

La desaparición y la pista clave

Martínez había desaparecido después de salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En las últimas horas, había surgido una pista alentadora: una testigo dijo que había visto al chico en un local de sushi del barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, donde aparentemente pidió trabajo y entregó un currículum.

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El currículum que entregó Mariano Martínez en Córdoba

En diálogo con A24, la empleada que lo atendió contó la secuencia en la que vio al chico. “Vino a dejarme un currículum. Tenía el nombre de Juliana Silva y él lo tachó y puso arriba, a mano, Mariano Martínez”, contó.

Dijo que le extrañó que el documento estuviese a nombre de una mujer, pero tenía la foto del estudiante. “A mí lo primero que me llamó la atención fue el nombre tachado. Yo le pregunté por qué estaba tachado o qué había pasado y él me dijo que la hermana se había confundido”, agregó.

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En la hoja, tampoco indicaba el número de teléfono de contacto ni la dirección de su domicilio y, cuando Sofía le preguntó, Mariano se excusó diciendo que se había mudado “hacía poco” a Córdoba, “que vivía en la casa de una tía, a unas cuadras del local”, y que estudiaba en la universidad de Mar del Plata. Además, el chico argumentó que no tenía celular, porque “se le había roto”.

Tras el hallazgo, la madre del joven agradeció al ministro de Seguridad. “Le debo el futuro de mi hijo. Que no se comunicara no era normal, no sé cuál será el motivo, pero le agradezco por encontrarlo y le pido perdón por todo lo que tuvo que desplegar”. “Me quedo tranquila con esto que dice que comió, porque yo soy la mamá y esa era mi preocupación”, agregó.

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