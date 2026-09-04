Crimen y Justicia

Hallaron sano y salvo a Mariano Martínez: así fue su encuentro con las autoridades de la provincia de Córdoba

El joven de 21 años era buscado desde el lunes. Su hallazgo lo confirmó el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros

Guardar

Mariano Martínez, el chico de 21 años que era buscado intensamente desde el lunes, fue hallado sano y salvo este viernes en la provincia de Córdoba, a donde habían llegado los investigadores tras seguir una serie de pistas que permitieron reconstruir su recorrido desde la ciudad de La Plata, de la que es oriundo.

El joven fue encontrado en La Calera, una ciudad ubicada a pocos kilómetros de la capital provincial. La noticia la dio a conocer el ministro de Seguridad local, Juan Pablo Quinteros, quien pasado el mediodía lo recibió. El momento quedó grabado en el video que encabeza esta nota.

PUBLICIDAD

“Hubo un llamado al 911 de que se lo había visto en La Calera. Fuimos a buscar las imágenes en cámaras. El personal lo buscó y encontró, lo identificaron, mostró sus documentos y se confirmó que se trataba de Mariano. De allí lo llevaron al hospital para hacerle los primeros estudios”, fue la primera información oficial que compartió Quinteros.

Sobre el estado en el que lo encontró, señaló: “Yo me entrevisté con él. Está bien de salud. Me contó que había comido, que estaba bien, que se encontraba bien de salud. Ahora está con psicólogos, que fue un pedido que su mamá me hizo, que inmediatamente esté con profesionales. Solo le pregunté por su estado de salud, más detalles no le consulté”.

PUBLICIDAD

Mariano Martínez
Mariano Martínez

En este contexto, el funcionario provincial dijo que el caso ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá investigar por qué no habló más con su familia. “Yo no hablé más con él de decirle que lo estábamos buscando, cómo se sentía y si tenía hambre. Ahora se notificará con la Fiscalía de Ensenada, que son quienes estaban con la búsqueda de paradero de él”, dijo, derivando el caso a la provincia de Buenos Aires.

La desaparición y la pista clave

Martínez había desaparecido después de salir de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En las últimas horas, había surgido una pista alentadora: una testigo dijo que había visto al chico en un local de sushi del barrio Cofico, de la ciudad de Córdoba, donde aparentemente pidió trabajo y entregó un currículum.

El currículum que entregó Mariano Martínez en Córdoba
El currículum que entregó Mariano Martínez en Córdoba

En diálogo con A24, la empleada que lo atendió contó la secuencia en la que vio al chico. “Vino a dejarme un currículum. Tenía el nombre de Juliana Silva y él lo tachó y puso arriba, a mano, Mariano Martínez”, contó.

Dijo que le extrañó que el documento estuviese a nombre de una mujer, pero tenía la foto del estudiante. “A mí lo primero que me llamó la atención fue el nombre tachado. Yo le pregunté por qué estaba tachado o qué había pasado y él me dijo que la hermana se había confundido”, agregó.

En la hoja, tampoco indicaba el número de teléfono de contacto ni la dirección de su domicilio y, cuando Sofía le preguntó, Mariano se excusó diciendo que se había mudado “hacía poco” a Córdoba, “que vivía en la casa de una tía, a unas cuadras del local”, y que estudiaba en la universidad de Mar del Plata. Además, el chico argumentó que no tenía celular, porque “se le había roto”.

Tras el hallazgo, la madre del joven agradeció al ministro de Seguridad. “Le debo el futuro de mi hijo. Que no se comunicara no era normal, no sé cuál será el motivo, pero le agradezco por encontrarlo y le pido perdón por todo lo que tuvo que desplegar”. “Me quedo tranquila con esto que dice que comió, porque yo soy la mamá y esa era mi preocupación”, agregó.

Temas Relacionados

Últimas noticiasMariano MartínezCórdobaPersonas desaparecidas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Violenta entradera a una jubilada en Mar del Plata: “Me pegaron, me ataron y me pedían dólares”

Ocurrió durante la madrugada. La víctima, de 77 años, contó que fueron tres los delincuentes y aseguró haber reconocido a uno de ellos

Violenta entradera a una jubilada en Mar del Plata: “Me pegaron, me ataron y me pedían dólares”

Corrupción y mafia china: qué reveló el allanamiento a la misteriosa “Cámara de Comercio” de La Plata

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó una redada en una histórica asociación asiática, en el marco de la causa que investiga los obscenos vínculos entre un mafioso que se presume muerto y un ex funcionario municipal

Corrupción y mafia china: qué reveló el allanamiento a la misteriosa “Cámara de Comercio” de La Plata

Cayó un nuevo acusado del crimen de Candela en La Matanza: la Justicia sospecha de policías que protegen a los narcos del caso

Candela Urquiza fue asesinada de un tiro en la cabeza en julio al quedar en medio de una balacera en su barrio de Virrey del Pino. Este viernes cayó Jonathan Rasgido, el sexto acusado del caso, tras una investigación del fiscal Claudio Fornaro

Cayó un nuevo acusado del crimen de Candela en La Matanza: la Justicia sospecha de policías que protegen a los narcos del caso

Procesaron al empresario Leandro Pérez, ex de Victoria Xipolitakis, en la causa que lo investiga por lavado de dinero

En la misma situación quedó su hijo Agustín Pérez, su socio Marcelo Malatesta y el ex policía Maximiliano Novillo. Todos están acusados en una causa vinculada al narcotráfico

Procesaron al empresario Leandro Pérez, ex de Victoria Xipolitakis, en la causa que lo investiga por lavado de dinero

Dictaron prisión preventiva para los acusados por el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata

Así lo resolvió el Juzgado de Garantías N.° 1, que ordenó que Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, imputados por el crimen, queden detenidos

Dictaron prisión preventiva para los acusados por el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata

DEPORTES

La revelación del técnico de Manchester City sobre la ansiedad que generó la llegada de Enzo Fernández en el plantel

La revelación del técnico de Manchester City sobre la ansiedad que generó la llegada de Enzo Fernández en el plantel

Jalen Brunson, tras ganar el título, marca distancia de las etiquetas: “Nunca me voy a llamar el rey de Nueva York”

La queja de la mejor tenista del mundo, Aryna Sabalenka, por el olor a marihuana en el US Open: el pedido a la jueza de silla

La ACLAV anunció un cambio de era en el voleibol argentino con la creación de la Superliga: “Queremos una competencia más atractiva”

Sarmiento visita a Estudiantes de Río Cuarto en el comienzo de la fecha 8 del Torneo Clausura

TELESHOW

El Polaco, Barby Silenzi y Abril disfrutan en Bariloche: culipatín, looks combinados y una batalla de nieve

El Polaco, Barby Silenzi y Abril disfrutan en Bariloche: culipatín, looks combinados y una batalla de nieve

La dura respuesta de uno de los excustodios de Ricardo Fort a su hija Marta: “Generás un daño”

Cris Morena saludó a Camila Bordonaba por su cumpleaños con un emotivo video: “Que la rebeldía no termine nunca”

Cande Vetrano contó intimidades de la despedida de soltera de Lali Espósito en Río de Janeiro: “Ella no sabía nada”

Cuál fue el rating de la cadena nacional de Javier Milei con el anuncio sobre Malvinas

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala alista una ley para convertir el Fondo Nacional de Becas en política de Estado

El Gobierno de Guatemala alista una ley para convertir el Fondo Nacional de Becas en política de Estado

¿Por qué cambia tanto el precio del huevo en Honduras?: así se mueve uno de los alimentos más consumidos del país

La fiscalía anticorrupción pide el antejuicio contra el alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias

Estados Unidos y Guatemala ratifican una política de cero tolerancia contra el narcotráfico

Un juez de Costa Rica quedó bajo la lupa tras pedir “un puestito” de lotería a la hermana de alias “Diablo”