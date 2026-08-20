Otro nene de 3 años fue atacado por un pitbull en Córdoba y recibió 65 puntos en la cara

La agresión se produjo por el ataque de un perro cruza con pitbull en una vivienda de barrio Remedios de Escalada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un nene de 3 años fue atacado por un perro cruza con pitbull en un nuevo episodio en Córdoba y tuvo que ser operado por las heridas que sufrió en la cara. El hecho en el barrio Remedios de Escalada y el menor de edad permanece internado.

El animal forma parte del entorno familiar y vive en la casa. En ese sentido, la mujer explicó que se trata de un perro de edad avanzada y con ceguera.

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De acuerdo con el testimonio que brindó a ElDoce.TV, el ataque se produjo el domingo a la madrugada, cuando el niño habría pisado de manera accidental una de las patas del animal.

La mordida habría impactado en la zona del pómulo y el animal soltó al chico después del ataque. El menor fue asistido primero en el Hospital Elpidio Torres luego quedó internado en el Hospital Infantil tras ser operado. “Mi hijo está bien, está evolucionando bien”, afirmó la madre.

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El niño de 3 años permanece internado en el Hospital Infantil de Córdoba

La lesión resultó severa y recibió 65 puntos en la cara como consecuencia. “Tiene salido el cachete, estuvo a punto de cortárselo, en el hueso no tiene nada por suerte”, sostuvo la madre del niño que además añadió que no tendría secuelas permanentes. El menor tendrá que permanecer bajo observación médica entre cinco y diez días.

Antecedentes en Córdoba

El episodio en el barrio Remedios de Escalada volvió a poner el foco sobre los ataques de perros peligrosos en Córdoba. Solo en agosto se reportaron varios casos, que encendieron alarmas por la repetición de hechos con niños pequeños como víctimas y reabrió la discusión sobre los controles, la tenencia responsable y las condiciones en que estos animales permanecen dentro de viviendas o circulan en espacios públicos.

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La semana pasada —el 13 de agosto de 2026— un nene de 2 años debió ser operado luego de sufrir heridas graves en el rostro y el cráneo tras el ataque de un dogo argentino en Villa Caeiro, en el Valle de Punilla. El episodio ocurrió en una vivienda y el animal sería de la familia del menor.

El nene sufrió heridas en el rostro y el cráneo tras el ataque de un dogo argentino

El chico fue asistido primero en el hospital Domingo Funes y luego trasladado al Hospital de Niños de Córdoba, donde quedó internado en terapia intensiva. Más tarde, mostró una evolución que permitió su pase a una unidad de cuidados intermedios, aunque los médicos lo mantuvieron bajo evaluación y analizaban la posibilidad de una cirugía reconstructiva, de acuerdo con información del Ministerio de Salud de Córdoba.

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Cuatro días antes, un niño de 3 años murió tras ser atacado por un pitbull en barrio Villa La Lonja, en Córdoba. El ataque se produjo en un terreno baldío, en una construcción precaria donde vivían dos personas. Tras sufrir heridas en el rostro y el cuello, fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield donde los médicos constataron su fallecimiento poco después.

El niño falleció en la Clínica Vélez Sarsfield

A partir de ese episodio, la investigación judicial avanzó sobre la responsabilidad en la tenencia del animal. En esa causa, la fiscal Celeste Blasco imputó al dueño del pitbull por homicidio culposo, figura penal que prevé penas de 1 a 5 años de prisión. En paralelo, en el caso del ataque en Villa Caeiro, la pesquisa quedó a cargo de la fiscal Silvana Pen, quien busca determinar en qué contexto ocurrió la agresión y si existieron fallas vinculadas al cuidado del perro.

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En ese contexto, volvió a tomar relevancia la Ordenanza 13.321, vigente en la ciudad de Córdoba desde 2023, que creó un registro obligatorio para perros considerados potencialmente peligrosos. La normativa alcanza a animales identificados por su raza, por antecedentes de agresividad o por haber sido adiestrados para defensa y ataque, e incluye entre otros al pitbull terrier, dogo argentino, rottweiler, doberman, bull terrier, presa canario, akita inu y sus cruzas. Además de la inscripción, establece condiciones específicas para la tenencia y la circulación en la vía pública, junto con sanciones ante incumplimientos.