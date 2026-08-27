Licitación de deuda clave: el Gobierno renovó casi el 100% de los vencimientos y liberó pesos al mercado

El Gobierno decidió liberar pesos al mercado al no renovar todos los vencimientos de la deuda en pesos.

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En la última licitación de agosto, el Ministerio de Economía cambió la estrategia: renovó el 95,96% de los vencimientos de que sumaban $12,67 billones y liberó pesos al mercado, lo que puede tener un impacto en las tasas en los próximos días. En concreto, el equipo económico pagó en efectivo $510.000 millones, lo que aportarán a la liquidez del sistema.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $12,16 billones habiendo recibido ofertas por un total de $13,18 billones”, comunicó la cartera económica. Lo que significó un rollover de 95,96% sobre los vencimientos del día de la fecha.

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“Tal como esperábamos, concentrado en instrumentos de corto plazo el menú quedó, ante la resistencia del mercado a extender duración en un escenario todavía volátil para las tasas en pesos”, explicaron en PPI. La estrategia también responde al delicado equilibrio entre tasas y dólar que enfrenta el Gobierno. En su intento por ponerles un techo a los rendimientos, el elenco gobernante permitió que el tipo de cambio superara la barrera virtual de los $1.500, mientras las tasas comenzaron a ceder desde los máximos de las ruedas previas.

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