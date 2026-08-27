Economía

Licitación de deuda clave: el Gobierno renovó casi el 100% de los vencimientos y liberó pesos al mercado

En la licitación de este jueves, la Secretaría de Finanzas renovó el 95,96% de los vencimientos. El impacto que va a tener en las tasas y la visión de los analistas del mercado

El Gobierno decidió liberar pesos al mercado al no renovar todos los vencimientos de la deuda en pesos.
El Gobierno decidió liberar pesos al mercado al no renovar todos los vencimientos de la deuda en pesos.
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En la última licitación de agosto, el Ministerio de Economía cambió la estrategia: renovó el 95,96% de los vencimientos de que sumaban $12,67 billones y liberó pesos al mercado, lo que puede tener un impacto en las tasas en los próximos días. En concreto, el equipo económico pagó en efectivo $510.000 millones, lo que aportarán a la liquidez del sistema.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $12,16 billones habiendo recibido ofertas por un total de $13,18 billones”, comunicó la cartera económica. Lo que significó un rollover de 95,96% sobre los vencimientos del día de la fecha.

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“Tal como esperábamos, concentrado en instrumentos de corto plazo el menú quedó, ante la resistencia del mercado a extender duración en un escenario todavía volátil para las tasas en pesos”, explicaron en PPI. La estrategia también responde al delicado equilibrio entre tasas y dólar que enfrenta el Gobierno. En su intento por ponerles un techo a los rendimientos, el elenco gobernante permitió que el tipo de cambio superara la barrera virtual de los $1.500, mientras las tasas comenzaron a ceder desde los máximos de las ruedas previas.

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