Vaca Muerta: falleció el operario que estaba herido y ya son dos los muertos en la planta neuquina

La primera victima había ingresado a una trampa receptora: allí se desprendió una parte metálica que lo alcanzó, producto de la fuerte presión

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Ayer por la noche falleció el segundo operario que había resultado herido en la planta de gas de Vaca Muerta, en el bloque Rincón del Mangrullo, cerca de Añelo.

La tragedia ocurrida este martes por la tarde, que primero le costó la vida a otro trabajador del lugar, sucedió en una planta separadora de gas operada por YPF que, según la información, se originó por una fuerte descompresión en una línea de alta presión.

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El área donde ocurrió el hecho está administrada bajo un esquema de 50/50 entre YPF y Pampa Energía. La compañía informó que desplegó de inmediato sus equipos de emergencia, activó los protocolos previstos para estos casos y aseguró que la situación quedó controlada.

La primera víctima fatal, identificada como Jonathan Meliqueo, perdió la vida luego de que reventó un caño de 12 pulgadas -equivalente a 35 centímetros de diámetro- y que al ingresar a una trampa receptora se desprendió una parte metálica que lo alcanzó.

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El episodio correspondió a una falla en una línea de gas que derivó en una fuerte descompresión dentro de la planta USP 2, una Unidad Separadora Primaria del sector norte del yacimiento

El segundo fallecido fue Cristian Latorre, quien había resultado gravemente herido y fue trasladado en helicóptero a una clínica para recibir atención médica de urgencia. Horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

La falla se produjo en una planta separadora del sector norte

La reconstrucción preliminar descartó que se hubiera tratado de una explosión. El episodio correspondió a una falla en una línea de gas que derivó en una fuerte descompresión dentro de la planta USP 2, una Unidad Separadora Primaria del sector norte del yacimiento.

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Luego del accidente, en el lugar trabajaron personal de la empresa, equipos médicos y efectivos de la Policía provincial. La empresa señaló en un comunicado que “la compañía ya se puso a disposición de los familiares de ambos empleados y los acompaña en este difícil momento”.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa también intervino en la emergencia. El gremio aclaró que las víctimas “no son trabajadores de convenio” y sostuvo que fueron “dos personas que intentaron operar algo que no correspondía”, según la información publicada por LM Neuquén.

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El último antecedente de una muerte en un yacimiento de Vaca Muerta se remonta a octubre de 2024, durante un trabajo de rutina en Bajada del Palo Oeste (REUTERS/Alexander Villegas)

La organización sindical agregó que puso a disposición su equipo y su cadena sanitaria para asistir en la atención de la situación. También expresó su acompañamiento a la familia de las víctimas.

El yacimiento Rincón del Mangrullo se consolidó en los últimos meses como uno de los principales aportantes de gas no convencional de YPF dentro de Vaca Muerta. El bloque es operado por la petrolera estatal en sociedad con Pampa Energía.

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