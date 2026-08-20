Escándalo en Entre Ríos: denuncian irregularidades en las compras para comedores escolares por $100 millones

El Gobierno de la provincia de Entre Ríos detectó irregularidades por 100 millones de pesos en la compra de comida para comedores escolares

Guardar

El Gobierno de la provincia de Entre Ríos denunció fuertes inconsistencias en las compras realizadas para comedores escolares y detectó irregularidades por 100 millones de pesos durante dos meses en 2025. Todo surgió después del descubrimiento de la compra de una botella de vino por $57 mil en un ticket que iba para un colegio.

La investigación fue llevada a cabo por la Dirección de Comedores Escolares y se realizó una auditoría sobre 37 escuelas de la ciudad de Concordia que inició en junio de 2025, donde se detectó una diferencia en las facturas con los remitos que alcanzaba la suma total de $103.738.136.

PUBLICIDAD

Según pudo saber Infobae, la maniobra consistía en la entrega de tarjetas con sumas de dinero que eran administradas por personas designadas que debían comprar los suministros para el desayuno, el almuerzo o la merienda, o las tres comidas. Sin embargo, esto habilitaba a que los apoderados pudieran disponer del dinero confiando en su buena voluntad. “Es una maniobra muy sencilla”, señaló una fuente que siguió de cerca la investigación.

Los controles que dieron origen al relevamiento comenzaron al comparar la cantidad real de alumnos que recibían el servicio con las nóminas utilizadas para determinar las partidas. Allí aparecieron incrementos injustificados en la cantidad de beneficiarios y diferencias entre el dinero asignado y las necesidades efectivas de los establecimientos. A medida que avanzaba la auditoría, surgieron nuevas señales de alerta: los registros mostraban casos en los que la totalidad de la partida era consumida en un solo día y una fuerte concentración de las compras en apenas tres proveedores: “Ahora Voy”, “Flores Sandra” y “Autoservicio Joaquín”.

PUBLICIDAD

Recientemente, denunciaron un gasto de 57 mil pesos en una botella de vino en la compra de un comedor escolar

Ante el requerimiento de los auditores, la coordinadora del área, Silvia Murua, informó que los cuadernos de menú correspondientes a octubre y noviembre de 2024 habían sido destruidos por roedores. Días después fueron presentados cuadernos acompañados por remitos recién confeccionados. Al cruzar esa documentación con los consumos de marzo y abril, los auditores detectaron aproximadamente $100 millones en mercadería facturada pero no entregada. En una conversación previa con el equipo de la Dirección, Murua había declarado: “No sabía que debería sobrar tanta plata”. Al extender el análisis a mayo y parte de junio, el informe calculó inconsistencias por aproximadamente $146.223.311.

Como consecuencia de los hallazgos, Murua fue removida de su cargo en esa fecha. Los administrativos que quedaron en funciones de manera transitoria solicitaron una reunión con la Dirección y presentaron fotos, videos y audios que, según manifestaron, habían recopilado con anterioridad por temor a su estabilidad laboral, dejando en claro que no habían participado de las irregularidades.

PUBLICIDAD

El caso trascendió y ahora llegó a la Justicia. Actualmente, tramita ante la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo de la fiscal Daniela Montangie. El 29 de julio de 2025, la fiscal libró un oficio formal a la Dirección de Comedores requiriendo información sobre todo el personal que prestaba tareas en la Coordinación de Concordia, tanto de planta como mediante prestaciones de servicios.

Las irregularidades no se limitaron a Concordia. Como resultado de auditorías extendidas a otros departamentos de la provincia, se detectaron dos casos de presunta malversación de fondos en Diamante y uno en Villaguay, en ambos casos sobre partidas destinadas a comedores escolares. En Gualeguay, en tanto, se constató que un agente de cocina que gozaba de licencia médica prestaba servicios de forma activa en un establecimiento privado, una falta administrativa calificada como grave por las autoridades.

PUBLICIDAD

Se detectaron maniobras irregulares en decenas de escuelas a lo largo de toda la provincia de Entre Ríos

Frente a ese diagnóstico, el Gobierno provincial anunció un cambio estructural en el sistema. A partir de agosto, 996 comedores escolares de establecimientos urbanos y rurales con más de 50 estudiantes dejarán de operar con el esquema de tarjetas descentralizadas para pasar a un modelo de compra centralizada mediante licitación pública.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, explicó los fundamentos de la decisión: “Para que un chico pueda aprender, concentrarse y desarrollar plenamente sus capacidades necesita una alimentación adecuada. Por eso, el gobierno provincial asumió el compromiso de garantizar que cada peso destinado a los comedores escolares se traduzca en alimentos de calidad, definidos bajo criterios nutricionales y con mayores controles por parte del Estado”.

PUBLICIDAD

El director de Comedores, Lautaro Azzalini, subrayó que el cambio no implica desconocer el trabajo sostenido durante años por directivos, docentes y cocineros: “Busca brindarles mejores herramientas, reglas claras y un Estado que asuma las responsabilidades que le corresponden”. Entre los efectos concretos del nuevo esquema figura el traspaso al Estado de las tareas de compra y logística que hasta ahora recaían sobre los equipos directivos, permitiéndoles concentrarse en sus funciones pedagógicas. La nueva operatoria también apunta a fortalecer la trazabilidad de los recursos y establecer un estándar nutricional uniforme para todos los establecimientos alcanzados, independientemente de su localización.