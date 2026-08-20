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Despedirán con una misa a las dos hermanas que murieron en el brutal accidente de Mendoza

El colegio de las jóvenes comunicó que realizará una ceremonia en su memoria. “Nos hará bien encontrarnos, rezar juntos, dar gracias por lo compartido y pedir el don de la fe y de la esperanza”, escribieron

El Colegio San Luis Gonzaga organizó una misa en memoria de Ariadna, Juana y Rosario Masó tras el accidente de Mendoza en Maipú
El Colegio San Luis Gonzaga organizó una misa en memoria de Ariadna, Juana y Rosario Masó tras el accidente de Mendoza en Maipú
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El Colegio San Luis Gonzaga convocó a sus exalumnos a una misa en memoria de Ariadna, Juana y Rosario Masó, madre e hijas fallecidas tras el brutal choque entre dos vehículos en Maipú, provincia de Mendoza, ocurrido durante el último fin de semana. La celebración tendrá lugar este viernes 21 de agosto a las 20 horas en el templo de Jesuitas, según comunicó la institución a través de sus redes sociales.

El llamado del colegio se dirige, en particular, a las promociones 2023 y 2025, de las que formaron parte Juana Masó Tillar, de 20 años, y Rosario Masó Tillar, de 19, respectivamente. En el comunicado oficial, la institución citó el versículo “Yo soy la resurrección y la vida” e invitó a la comunidad educativa a reunirse para rezar, dar gracias por lo compartido y pedir “el don de la Fe y de la Esperanza”.

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“Nos hará bien encontrarnos, rezar juntos, dar gracias por lo compartido y pedir el don de la Fe y de la Esperanza”, expresó el texto firmado por el colegio, que aclaró que las familias Masó y Giacomelli acompañarán el encuentro.

La misa por las hermanas Masó y su madre se realizará el viernes 21 de agosto a las 20 en el templo de Jesuitas, según informó el colegio en sus redes sociales
La misa por las hermanas Masó y su madre se realizará el viernes 21 de agosto a las 20 en el templo de Jesuitas, según informó el colegio en sus redes sociales

La misa también incluye en su intención a Lorenzo Giacomelli, otro ex estudiante de la institución que falleció en los últimos días. La escuela extendió el llamado de manera formal bajo el título de “Celebración de la Misa por Ariadna, Juana, Rosario y Lorenzo Giacomelli”, aunque no precisó el vínculo de este último con las víctimas.

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El trasfondo que da origen a este acto de duelo colectivo remite al accidente vial del domingo por la noche en la intersección de la ruta 60 y el callejón Piperbo, en Maipú. Allí chocaron un Volkswagen T-Cross y un Peugeot 504. El T-Cross trasladaba a seis personas, entre ellas las dos hermanas y su madre, Ariadna Tillar, de 54 años.

El conductor del Peugeot, Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años y árbitro de fútbol amateur de Tres Porteñas, viajaba solo y murió tras ser trasladado al Hospital Central.

Ariadna Tillar Rodríguez murió este martes alrededor de las 20, tras el siniestro en el que también murieron sus hijas (elnueve.com)
Ariadna Tillar Rodríguez murió este martes alrededor de las 20, tras el siniestro en el que también murieron sus hijas (elnueve.com)

Rosario permaneció internada en ese mismo hospital desde la noche del domingo, fue sometida a una cirugía y murió el lunes por la noche tras confirmarse la muerte cerebral.

Su hermana Juana, también en terapia intensiva, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la tarde del lunes que los médicos no lograron revertir. Ariadna Tillar, derivada a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Perrupato de San Martín, fue la cuarta víctima fatal del siniestro.

Dos ocupantes del T-Cross, tíos de las jóvenes, permanecen bajo atención médica. El conductor del vehículo, identificado como M.O.T., contador público, está internado en terapia intensiva en el Hospital Lagomaggiore con una “leve mejoría”, aunque con pronóstico reservado.

Su pareja, F.B., de 42 años, se recupera en el Hospital El Carmen tras una operación por trauma cerrado de abdomen y perforación intestinal. Según el último parte médico, “cursa el segundo día de posoperatorio”, fue extubada el lunes y se encuentra “lúcida y orientada”, aunque permanece en terapia intensiva para evaluación de múltiples lesiones.

Dos vehículos, uno blanco y uno oscuro, con daños por un choque. Personas y una camilla amarilla se observan en el asfalto durante la noche
La fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez investiga la mecánica del choque en Mendoza y las responsabilidades del siniestro (Sitio Andino)

La investigación del siniestro quedó a cargo de la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien trabaja para establecer la mecánica del impacto y las responsabilidades que pudieran derivarse del caso, según informó Los Andes.

“No quería y jamás hubiera pensado hacer esto: despedirme de mis hermanitas y mi mamá, mi mundo, mis mujeres”, escribió Tomás Masó, hijo y hermano de las víctimas fatales. A través de sus redes sociales las despidió: “Las que me esperaban cuando venía de trabajar, las que se enojaban si venía tarde, las que me llamaban a cualquier hora para saber de mí, por las que hubiera dado mi vida”.

“Por favor, lo único que pido es que descansen y sigan juntas como lo hacían cuando estaban acá, y cuídenme como lo hacían”, agregó.

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