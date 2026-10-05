El Salvador: Viceministerio de Transporte retira más de 30 camiones por fallas y sobrecarga

El Viceministerio de Transporte retiró de circulación más de 30 vehículos de carga por presentar fallas mecánicas e irregularidades en carretera. (Foto: VMT)

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Más de 30 vehículos de carga fueron retirados de circulación durante los controles reforzados en carretera, según informó el director de Tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT), Félix Serrano, en YSKL. Las unidades presentaban fallas mecánicas, sobrepeso, modificaciones sin autorización y otras irregularidades.

El director de Transporte de Carga, David Aguirre, explicó que los operativos incluyen inspecciones físicas, pesaje, controles de velocidad, pruebas antidopaje y verificación de las restricciones de circulación. El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, dijo en Entrevista AM que las unidades que fueron remitidas solo podrán ser retiradas tras corregir las fallas, pagar las infracciones y regularizar su documentación.

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Serrano señaló que fugas de aceite, fallas en los sistemas de freno y motor, neumáticos desgastados y otras deficiencias pueden ser causales de decomiso. Añadió que dos siniestros con transporte pesado durante la semana anterior que dejaron múltiples personas fallecidas y lesionadas

El VMT detectó velocidad excesiva y fallas mecánicas

El sistema de cámaras del VMT permite identificar camiones que superan la velocidad permitida, circulan fuera de los horarios autorizados o incumplen la obligación de usar el carril correspondiente. Serrano señaló que, en vías interurbanas, los vehículos pesados tienen un límite de 80 kilómetros por hora.

Sin embargo, las cámaras registraron camiones que circulaban a 90 y hasta 100 kilómetros por hora. El director de Tránsito advirtió que la velocidad reduce la capacidad de maniobra, aumenta la distancia necesaria para frenar y puede exigir los frenos por encima de sus condiciones normales de funcionamiento.

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Las cámaras del VMT detectaron camiones de carga que circulaban a 100 kilómetros por hora en tramos con un límite máximo de 80. (Foto: VMT)

Serrano indicó que los vehículos pesados deben utilizar el carril derecho en carreteras con dos o más carriles. El izquierdo está destinado a maniobras de rebase, pero el VMT ha identificado unidades que no respetan esa disposición.

Aguirre informó que el VMT efectuó más de 1,800 controles al transporte de carga durante septiembre. La Dirección de Transporte de Carga realiza alrededor de 60 operativos diarios en distintos puntos del país, según afirmó.

Entre los hallazgos recurrentes mencionó llantas lisas, fricciones deterioradas, fugas de aceite, problemas en frenos y sobrepeso. La institución utiliza básculas móviles para trasladar las inspecciones a rutas donde detecta posibles infracciones.

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Los puntos de control son dinámicos, explicó Aguirre. La estrategia busca impedir que los conductores reduzcan la velocidad únicamente al aproximarse a una inspección o intenten evadirla por conocer de antemano su ubicación.

Serrano también se refirió a un siniestro entre el redondel Integración y el redondel El Ángel. Según dijo, la unidad involucrada tenía modificaciones artesanales sin revisión ni autorización del VMT.

El funcionario explicó que las modificaciones permitidas tienen límites. No pueden afectar el chasis ni otros elementos estructurales, mientras que los cambios menores requieren evaluación y autorización antes de ser legalizados.

Todas las volquetas deberán aprobar una revisión técnica vehicular para renovar la tarjeta de circulación desde el 5 de octubre de 2026. (Foto: VMT)

Reportan sobrecargas de hasta ocho toneladas

Aguirre afirmó que las inspecciones detectaron vehículos con entre cinco y ocho toneladas adicionales a la capacidad autorizada. Ese peso se suma al límite establecido para cada unidad según sus especificaciones técnicas.

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Cuando una báscula identifica una sobrecarga, el vehículo no puede continuar con todo el material. Las autoridades ordenan el transbordo de una parte a otra unidad o su descarga en una propiedad, de acuerdo con el tipo de mercancía.

El director relató que el sábado anterior detectaron cerca de cinco vehículos con exceso de peso. Las unidades tuvieron que redistribuir o descargar materiales antes de continuar su recorrido con el tonelaje permitido.

Reyes cuestionó que algunos transportistas concentren más materiales en un solo viaje para incrementar sus ingresos. “No se puede negociar la seguridad de las personas”, declaró al referirse al sobrepeso y a la falta de mantenimiento.

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Aguirre sostuvo que la responsabilidad no recae solo en el conductor. El propietario de la carga debe contratar un vehículo con capacidad suficiente para trasladar materiales de construcción, mercancías u otros productos.

Los controles del VMT detectaron sobrecargas de hasta ocho toneladas y ordenaron la redistribución o descarga de los materiales. (Foto: VMT)

El funcionario planteó que empresarios y propietarios de flotas deben llevar una bitácora de mantenimiento que compruebe las revisiones periódicas. Esa supervisión debe abarcar llantas, frenos, luces, motor y otros sistemas necesarios para operar con seguridad.

El conductor, por su parte, debe respetar los límites de velocidad, no usar el teléfono mientras maneja y atender ruidos inusuales, fugas de aire o alertas del tablero. Aguirre indicó que los audífonos o el exceso de ruido dentro de la cabina pueden impedir que el motorista detecte una falla a tiempo.

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Amplían la revisión técnica a las volquetas

Reyes anunció en Entrevista AM que todas las volquetas deberán aprobar una revisión técnica vehicular para renovar su tarjeta de circulación desde el lunes 5 de octubre de 2026.

La medida alcanza a las volquetas de la categoría C2, sin una diferenciación por año de fabricación. “Todas las volquetas van a necesitar hacer una revisión para sacar su tarjeta”, afirmó el viceministro.

La obligación se suma al proceso aplicado desde el 8 de agosto a cabezales, rastras y otros vehículos articulados fabricados en 1999 o antes. Aguirre precisó en YSKL que la exigencia para las volquetas cubre a todo ese parque vehicular.

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La revisión deberá efectuarse cada año antes de renovar la tarjeta de circulación. Los propietarios tendrán que programar la inspección en un taller autorizado y corregir las deficiencias que impidan obtener el certificado.

La evaluación revisará el sistema de frenos, el estado de las llantas, el sistema eléctrico, las luces, la alarma de retroceso y la visibilidad del conductor desde la cabina.

La suma de las volquetas al sistema elevará a cerca de 24 mil la cifra de unidades sujetas a la inspección obligatoria. (Foto: VMT)

Reyes explicó que las obstrucciones que impidan observar correctamente la vía serán consideradas una deficiencia. También enumeró las condiciones mínimas: “Que el sistema de frenos esté en buen estado, que las llantas no estén lisas, que el sistema eléctrico esté funcionando adecuadamente”.

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Aguirre indicó que las llantas deben tener una profundidad mínima de grabado de cuatro milímetros para aprobar la inspección. Advirtió que no basta con cambiar los neumáticos solo para asistir al taller, ya que esas condiciones deben mantenerse durante la circulación.

El director de Transporte de Carga pidió además que las volquetas transporten los materiales con la carga completamente cubierta. La lona debe impedir que arena, piedras u otros objetos salgan despedidos hacia los vehículos que circulan detrás.

El 30% de las unidades no aprobó la primera inspección

Desde el 8 de agosto, unos 1,600 vehículos habían pasado por la revisión técnica en talleres autorizados, según Aguirre. El 30% no aprobó la primera evaluación y sus propietarios tuvieron que corregir las deficiencias detectadas.

Las llantas estuvieron entre las causas más frecuentes de rechazo. Aguirre también mencionó fugas de aceite y problemas de iluminación entre los aspectos que deben ser subsanados para aprobar.

Los propietarios disponen de 15 días para una segunda inspección sin costo adicional. Serrano pidió a quienes todavía no deban renovar su tarjeta que aprovechen ese período para reparar los desperfectos acumulados.

El director de Tránsito explicó que el requisito se aplica cuando corresponde renovar la tarjeta. Para las personas naturales, el calendario depende del mes de cumpleaños; para las personas jurídicas, del mes de inscripción.

El 30 por ciento de los vehículos pesados evaluados no aprobó la primera revisión técnica obligatoria por fallas mecánicas. (Foto: VMT)

Antes de incorporar a las volquetas, la revisión técnica obligatoria alcanzaba a unas 17 mil unidades de carga. Con la ampliación, el grupo de vehículos obligados a completar el proceso llegará a cerca de 24 mil unidades, según Reyes.

El parque de transporte de carga de tres toneladas en adelante ronda las 158 mil unidades. Las autoridades prevén incorporar el resto de forma gradual, según la capacidad de atención disponible.

Aguirre informó que existen siete talleres autorizados en las zonas occidental, central y oriental. Reyes añadió que el VMT abrió una convocatoria para nuevos talleres destinados a inspeccionar vehículos pesados.

El VMT vigilará talleres, básculas y rutas de carga

Serrano afirmó que el VMT tiene sistematizado el registro de las revisiones emitidas por los talleres autorizados. El mecanismo incluye fotografías, fichas de inspección y cámaras que monitorean las actividades dentro de los establecimientos.

El director pidió a los usuarios denunciar anomalías. El VMT busca impedir que los talleres flexibilicen requisitos o emitan certificados sin una revisión completa de las condiciones mecánicas de las unidades.

Reyes informó que el VMT cuenta con básculas en Acajutla, Zacatecoluca y San Miguel. Esos puntos serán renovados para ampliar su capacidad operativa y podrían incorporar servicios de revisión técnica vehicular.

El VMT estableció restricciones de horario para el tránsito de vehículos pesados en los principales corredores del área metropolitana. (Foto: VMT)

Aguirre indicó en YSKL que existen restricciones para el transporte de carga de 04:00 am a 09:00 am y de 4:00 pm a 8:00 pm en corredores como Los Chorros, la autopista a Comalapa y el bulevar del Ejército.

Reyes afirmó en Entrevista AM que las limitaciones en los accesos al Área Metropolitana de San Salvador comienzan a las 04:30 am. Mencionó la Constitución, la carretera Troncal del Norte, el bulevar del Ejército, la carretera a Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad y Los Chorros.

Las autoridades contemplan permisos para camiones que transporten productos perecederos. En esos casos, el VMT verifica que las unidades cuenten con autorización y cumplan las condiciones de seguridad.

Los vehículos que trasladan químicos, combustibles, materiales inflamables u otras sustancias peligrosas deben contar con permisos especiales que definan la ruta, las medidas de seguridad y las condiciones de transporte.

Las denuncias sobre unidades que incumplan restricciones, excedan la velocidad permitida o circulen con fallas visibles pueden enviarse mediante las redes sociales del VMT y el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte.