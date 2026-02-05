Misterios del Mar Argentino: las imágenes más impactantes que captaron científicos del CONICET

Expedición Vida en los extremos (CONICET - Schmidt Ocean)

El cierre de la campaña científica “Vida en los extremos” dejó una conclusión contundente para la oceanografía argentina: las profundidades del Mar Argentino albergan una diversidad biológica mucho mayor de la que los científicos estimaban hasta ahora.

Los cranquíidos son una familia de cefalópodos que comprende unas 60 especies conocidas vulgarmente como calamares de cristal

Tras casi un mes de trabajo en alta mar, un equipo integrado por investigadores del CONICET y la Universidad de Buenos Aires regresó a puerto con registros inéditos de ecosistemas profundos, nuevas especies en estudio y observaciones que redefinen el conocimiento sobre la vida en uno de los márgenes oceánicos más extensos del hemisferio sur.

Una langostra entre caracoles se sorprende al ver al robot (SOI)

La expedición se desarrolló entre el 14 de diciembre de 2025 y el 10 de enero de 2026 a bordo del buque laboratorio R/V Falkor (too), perteneciente al Instituto Oceanográfico Schmidt (SOI).

Una medusa colorada es fotografiada por la expedición del SOI y Conicet (SOI)

Durante ese período, el equipo recorrió miles de kilómetros desde el norte de la provincia de Buenos Aires hasta las cercanías de Tierra del Fuego, explorando zonas poco estudiadas como el cañón submarino Colorado-Rawson, el talud continental y áreas profundas de la Fosa de las Malvinas. Cada inmersión aportó datos que confirmaron la complejidad ecológica del fondo marino argentino.

Los llamados peces babosos son la familia Liparidae de peces marinos incluida en el orden Scorpaeniformes, se distribuyen desde el Ártico al Antártico, por todo el Atlántico y Pacífico.​ (SOI)

Uno de los principales aportes de la campaña fue la documentación del arrecife de coral de aguas frías Bathelia candida más grande conocido hasta el momento. Con una superficie mínima estimada en 0,4 kilómetros cuadrados, este arrecife alcanzó una extensión comparable a la de la Ciudad del Vaticano y se consolidó como un hábitat clave para peces, crustáceos, pulpos y otras especies asociadas.

El buque Falkor (too) recorrió el Mar Argentino para investigar ambientes submarinos poco explorados desde Buenos Aires hasta Puerto Madryn, entre diciembre y enero (CC BY-NC-SA Schmidt Ocean Institute/Handout via REUTERS)

El hallazgo resultó aún más relevante porque el equipo localizó formaciones de Bathelia a más de 600 kilómetros al sur de su distribución conocida, lo que amplió significativamente el rango geográfico de esta especie indicadora de Ecosistemas Marinos Vulnerables. A lo largo del recorrido, los investigadores identificaron también otros complejos arrecifales profundos, jardines de coral chicle anidados entre grandes esponjas y ambientes dominados por filtraciones frías.

Un tape VHS es recogido desde el fondo del mar con el brazo robótico del rover SuBastian (SOI)

Estas filtraciones, donde el metano y otras sustancias químicas emergen del lecho marino, sostienen comunidades basadas en la quimiosíntesis y permiten la supervivencia de almejas, mejillones y gusanos tubícolas en condiciones extremas. En uno de estos sitios, el equipo encontró una filtración activa de aproximadamente un kilómetro cuadrado, una de las más extensas registradas en la región.

Paragorgia arborea es una especie de coral de la familia Coralliidae, comúnmente conocida como coral chicle arbóreo. Crece principalmente a profundidades de entre 200 y 1300 metros, a temperaturas de entre 3 y 8 °C (SOI)

El balance general de la campaña incluyó la recolección de una cantidad sin precedentes de muestras químicas, físicas y biológicas, destinadas a estudios de largo plazo. Estas muestras permitirán analizar la conectividad entre distintos ecosistemas profundos, evaluar su vulnerabilidad frente a actividades humanas y comprender mejor los procesos que sostienen la vida en ambientes abisales.

El pez trípode es una especie de pez batipelágico llamado así por las grandes extensiones de sus aletas pélvicas y caudal inferior, sobre las que se apoya en el fondo del mar.(SOI)

Para los científicos, los resultados confirmaron que el Mar Argentino no solo destaca por su productividad en aguas superficiales, sino también por la complejidad de sus profundidades.

Científicos del Conicet y la UBA exploraron zonas casi inexploradas entre Buenos Aires y Tierra del Fuego y obtuvieron registros inéditos a gran profundidad (SOI)

La expedición también puso en evidencia el impacto humano en zonas remotas del océano. Durante varias inmersiones, el equipo observó residuos plásticos en el fondo marino, entre ellos redes de pesca, bolsas y una cinta VHS en notable estado de conservación. Este tipo de hallazgos reforzó la necesidad de políticas de protección para áreas profundas que, pese a su lejanía, no permanecen aisladas de la actividad humana.

Rocas y corales fueron registrados con múltiples formas de vida (SOI)

“Con cada expedición a las profundidades marinas, descubrimos que el océano está lleno de vida, tanto como en tierra, y quizás más, ya que contiene el 98 % del espacio vital de este planeta”, afirmó la directora ejecutiva del Instituto Oceanográfico Schmidt, Jyotika Virmani, al evaluar el cierre de la campaña.

La expedición Vida en los extremos reveló otras estrellas culonas en el Mar Argentino (SOI)

Para los investigadores argentinos, los datos obtenidos representaron un punto de partida para futuras exploraciones y una oportunidad para consolidar el liderazgo científico nacional en el estudio del océano profundo.

Una medusa fantasma gigante emergió como símbolo del océano desconocido

Una medusa de color rosa anaranjado, con su campana y tentáculos largos y ondulados, nada en las profundidades del océano, mientras pequeños peces azules se agrupan cerca de su campana iluminada (Schmidt Ocean Institute)

Entre los numerosos registros obtenidos durante la campaña, uno capturó la atención tanto de la comunidad científica como del público general: la filmación de una medusa fantasma gigante, Stygiomedusa gigantea, en las profundidades del Mar Argentino. El avistamiento ocurrió a 253 metros de profundidad en el talud continental y permitió observar a uno de los animales más esquivos y menos documentados del océano profundo.

Una medusa gigante, captada por la expedición Vida en los extremos de CONICET, UBA y Schmidt Ocean, flota majestuosamente en las profundidades del Mar Argentino, revelando la diversidad de sus ecosistemas submarinos (Schmidt Ocean)

El ejemplar registrado alcanzó una longitud cercana a los 11 metros, con una presencia imponente que contrastó con la delicadeza de sus movimientos. La especie se caracteriza por poseer cuatro brazos bucales que pueden extenderse hasta 10 metros y que carecen de tentáculos urticantes, una rareza entre las medusas. Estas estructuras, semejantes a grandes velos, le permiten capturar plancton y pequeños peces que constituyen su dieta. La campana, de cerca de un metro de diámetro, completó una silueta que resultó tan llamativa como enigmática.

El uso del ROV SuBastian permitió filmar organismos delicados sin alterar el ecosistema y marcó un avance clave en la exploración marina profunda (SOI)

El registro fue posible gracias al uso del vehículo operado de forma remota SuBastian, una plataforma capaz de descender hasta los 4.500 metros y equipada con cámaras de alta definición. Esta tecnología permitió documentar al animal sin perturbar su comportamiento ni dañar el entorno, una ventaja clave frente a los métodos tradicionales de muestreo.

El ejemplar registrado alcanzó una longitud cercana a los 11 metros, con una presencia imponente que contrastó con la delicadeza de sus movimientos (Schmidt Ocean)

Para los investigadores, la observación directa aportó información invaluable sobre una especie que, desde su primer registro científico en 1910, solo apareció en alrededor de 130 ocasiones en todo el mundo.

Algunos de los científicos que formaron parte de la tripulación (Exactas UBA)

La jefa científica de la expedición, María Emilia Bravo, destacó el valor simbólico y científico del hallazgo. Para el equipo, observar a la Stygiomedusa gigantea en aguas argentinas reforzó la idea de que el océano profundo nacional funciona como refugio de especies raras y poco conocidas. Además, el avistamiento se integró a un conjunto más amplio de descubrimientos que incluyó la primera caída de ballena documentada en aguas profundas argentinas, a 3.890 metros de profundidad.

Según los investigadores, estas áreas pueden revelar comunidades biológicas desconocidas y nuevos datos sobre interacción y diversidad en filtraciones frías (SOI)

Las caídas de ballena, donde el cuerpo de un cetáceo muerto se deposita en el fondo marino, crean ecosistemas temporales que sostienen a pulpos, tiburones, cangrejos y microorganismos especializados. Su registro confirmó la existencia de procesos ecológicos complejos que conectan la superficie con las mayores profundidades. Junto con la medusa gigante, estos hallazgos ofrecieron una imagen más completa de la dinámica biológica del Mar Argentino.

El vehículo submarino SuBastian fue fundamental, ya que desciende hasta 4.500 metros y permite recolectar muestras e imágenes del lecho marino argentino (Schmidt Ocean Institute)

Al finalizar la campaña, los científicos coincidieron en que los resultados superaron las expectativas iniciales. La combinación de arrecifes profundos, filtraciones frías, especies raras y nuevas áreas de distribución reveló un océano diverso, activo y todavía poco explorado. Para la comunidad científica, el desafío ahora consiste en transformar estos datos en conocimiento aplicado que contribuya a la conservación de los ecosistemas marinos y a la toma de decisiones informadas.

Quince inmersiones del ROV fueron transmitidas en tiempo real, mostrando ambientes submarinos nunca antes documentados por científicos nacionales (SOI)

La expedición “Vida en los extremos” cerró así una etapa clave para la oceanografía argentina, pero abrió muchas más preguntas de las que respondió. Bajo las aguas del Mar Argentino, la vida se despliega en formas inesperadas y recuerda que gran parte del planeta aún espera ser comprendida.