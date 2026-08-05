Un párroco analizó la visita del papa León en noviembre: “Todos van a querer hacer capital político”

El sacerdote sostuvo que la Iglesia no debe actuar como un actor partidario, sino recordar de manera permanente los valores del Evangelio

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La visita que el papa León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre ya comenzó a generar expectativas dentro y fuera de la Iglesia. Para el padre Pablo Savoia, párroco de la Iglesia de la Merced de Villa Ballester, el principal desafío será evitar que un acontecimiento de carácter religioso quede absorbido por la discusión política.

“Todos van a querer hacer capital político de la visita”, advirtió en Infobae a la Tarde. Sin embargo, aclaró que la intención del Vaticano es otra: “Está muy claro que esta es una visita pastoral. El Papa va a tratar de que su mensaje esté centrado en la espiritualidad, en la fe y en la esperanza, y no quedar mezclado con cuestiones que tienen que ver más con la interna nuestra”.

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Para Savoia, ese enfoque explica la manera en que el Vaticano presentó el viaje. “No viene como un jefe de Estado, aunque lo sea, sino como peregrino de esperanza. Ese es el título que le pusieron y me parece un lindo testimonio de que viene a traer un mensaje de fe y de amor entre nosotros”, sostuvo. Y remarcó que el sentido de la visita debe entenderse desde la misión del Pontífice: “Él viene como sucesor del apóstol Pedro. Esto es clarísimo. Viene como testigo de la fe”.

El padre Pablo Savoia advirtió que la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre puede quedar atravesada por la disputa política (Infobae en Vivo)

El sacerdote también pidió evitar que la llegada de León XIV quede condicionada por las comparaciones con Francisco. “Si Francisco no vino, habrá tenido sus motivos. Realmente no los conozco, pero me parece que esta visita no tiene que quedar empañada por esa discusión”, afirmó. En esa línea, agregó: “Cada Papa tiene su personalidad, su carisma y su impronta. A León no hay que pedirle que sea Francisco, porque no tiene por qué serlo”.

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Otro de los ejes de la entrevista fue la preocupación del nuevo Papa por el impacto de la inteligencia artificial sobre la condición humana. “León tiene una gran preocupación por nuestra humanidad, porque no perdamos la humanidad”, señaló Savoia. Según explicó, esa inquietud atraviesa el primer gran documento del pontificado. “No se dedica solamente a analizar los avances tecnológicos. La preocupación es que no perdamos la humanidad, y ahí también entran la espiritualidad y la fe, porque forman parte de lo que somos”.

A partir de esa mirada, el párroco sostuvo que existe una creciente búsqueda espiritual en la sociedad argentina. “Hay una especie de hartazgo de todo lo que nos han vendido como posibilidad de progreso, pero olvidándonos de lo espiritual”, reflexionó. Para él, “ser espiritual es hacerse la pregunta por el sentido”, una inquietud que observa especialmente entre adultos jóvenes desde la pandemia.

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Savoia afirmó que el papa León XIV no llega a la Argentina como jefe de Estado, sino como peregrino de esperanza y testigo de la fe (Europa Press)

Esa transformación, dijo, también interpela a la propia Iglesia. “La pregunta para nosotros es qué ofrecemos frente a esa búsqueda. ¿Simplemente un retorno a la institución o realmente mostrar lo que significa el mensaje de Jesús para quien busca espiritualidad?”, planteó. Y marcó una diferencia con otras corrientes: “Muchas propuestas espirituales te encierran en vos mismo. Algo propio del cristianismo es que el amor siempre tiene en cuenta al otro”.

Savoia también rechazó analizar a la Iglesia únicamente desde la lógica política. “Cuando decimos Iglesia estamos diciendo una realidad demasiado compleja”, explicó. A su juicio, la institución no debe actuar como un actor partidario más: “La opción de la Iglesia no es jugar como un actor político, sino recordar permanentemente los valores del Evangelio”.

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En ese contexto, consideró que la Argentina cambió profundamente en las últimas décadas. “Durante buena parte del siglo XX ser argentino y ser católico era prácticamente lo mismo. Eso se fue rompiendo. Hoy la realidad es mucho más variada y el que es cristiano lo es porque quiere serlo en serio”, sostuvo.

La gira de León XIV por Sudamérica comenzará en Uruguay, seguirá en la Argentina con escalas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y terminará en Perú (Europa Press)

También relativizó la caída del número de fieles registrada por distintos estudios. “Los números dicen que sí, pero no necesariamente lo veo como un dato negativo. Lo importante es que la pertenencia sea una elección auténtica”, afirmó.

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Por último, vinculó el mensaje que León XIV llevará a la región con algunos de los desafíos más visibles de la actualidad. “El Papa habla de la soledad. Hay un riesgo en el uso de la tecnología que hace que estemos conectados, pero poco encontrados”, advirtió. Y agregó que la irrupción de la inteligencia artificial también obliga a repensar el trabajo: “Los empleos cambian, hay personas que quedan en el medio y son cuestiones que nos tocan muy de cerca”.

La gira de León XIV por Sudamérica comenzará en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre. Luego visitará la Argentina entre el 8 y el 11, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján, antes de continuar su recorrido por Perú hasta el 17 de noviembre.

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