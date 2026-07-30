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Dos personas quedaron inconscientes y con múltiples heridas tras un choque en la autopista 9 de Julio Sur

El siniestro protagonizado por dos autos y una moto ocurrió durante la madrugada a la altura de la calle Suárez. La circulación quedó interrumpida por un derrame de combustible

El siniestro protagonizado por dos autos y una moto ocurrió durante la madrugada a la altura de la calle Suárez. La circulación quedó interrumpida por un derrame de combustible (Vide: SAME)
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Una colisión múltiple entre dos autos y una moto en la Autopista 9 de Julio Sur dejó dos personas heridas e inconscientes que debieron ser trasladadas a un centro de salud para recibir atención médica.

El hecho se produjo en horas de la madrugada a la altura de la calle Suárez en dirección hacia la Capital Federal. Según supo Infobae del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el siniestro se registró pasadas la medianoche. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que uno de los vehículos habría estado circulando en sentido contrario al tránsito.

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De acuerdo con el SAME, los hombres heridos de 24 y 62 años, presentaban politraumatismos y se encontraban en estado de inconsciencia al momento de ser asistidos. Los pacientes fueron trasladados al hospital Argerich bajo supervisión médica.

El siniestro estuvo protagonizado por dos autos y una moto
El siniestro estuvo protagonizado por dos autos y una moto

Las imágenes del lugar registraron la magnitud del impacto. Uno de los autos de color gris y pequeño porte, quedó con el frente destruido. El capó resultó abollado y levantado, el paragolpes delantero desprendido y los faros quedaron fuera de lugar.

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La moto quedó tirada sobre la calzada con la luz de emergencia encendida, rodeada de restos de los vehículos y líquido derramado.

El operativo de emergencia movilizó dos ambulancias y contó con la presencia de los Bomberos Vuelta de Rocha y personal de autopistas. El SAME precisó que el choque generó un derrame de combustible en la calzada, lo que motivó el corte total de la calzada para que los equipos pudieran trabajar en esa zona.

La intervención conjunta de los distintos organismos permitió estabilizar a los heridos y garantizar su traslado. La autopista permanecía cortada en el tramo afectado a la espera de que se completaran las tareas de limpieza y liberación de la vía.

El segundo vehículo que estuvo involucrado
El segundo vehículo que estuvo involucrado

Choque, incendio y dos heridos de gravedad

Otro accidente de tránsito con heridos graves se registró días antes en Berazategui, aunque en ese caso el detonante no fue una colisión múltiple.

Una boca de tormenta sin tapa desencadenó un accidente que terminó con dos jóvenes de 18 años internados en grave estado en Berazategui.

El siniestro ocurrió el domingo 19 de julio en el cruce de la avenida Presidente Néstor Kirchner y la calle 17, cuando el Peugeot 206 en el que circulaban ambos pasó sobre la alcantarilla, perdió el control, chocó contra un árbol, colisionó con otro vehículo y se incendió.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se ve como el auto en el que viajaban perdió el control al pasar sobre una boca de tormenta sin tapa (Municipalidad de Berazategui)

Según informó El Nacional de Matanza, la tapa de la boca de tormenta estaba suelta tras una refacción anterior. Al pisar ese punto, el conductor perdió el dominio del vehículo. Las imágenes captadas por las cámaras muestran la secuencia completa: el auto dio varios trompos tras el impacto, se desarmó y quedó envuelto en llamas sobre la calzada. Las autoridades debieron intervenir de inmediato para rescatar a los dos ocupantes, que fueron trasladados de urgencia a un centro de salud donde permanecen hospitalizados.

El video del accidente no se difundió sino hasta días después del hecho. Su publicación reavivó el reclamo de los vecinos del sector, quienes llevan tiempo advirtiendo sobre el peligro que representa esa alcantarilla. De acuerdo con el mencionado portal de noticias la boca de tormenta aún no había sido reparada al momento de conocerse las imágenes, pese a los pedidos reiterados.

Las marcas del accidente se mantuviron visibles durante una semana en la vía pública. Se veían restos del vehículo sobre la calzada, un árbol dañado por el impacto y un cantero destruido. Varios tramos de la misma avenida continuaban en obra, según precisó el medio local.

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