USCIS cambia las reglas para solicitantes de asilo en EE. UU.: quiénes ya no tendrán entrevista

DHS y USCIS implementaron el 28 de julio de 2026 una nueva regla de asilo que permite remitir solicitudes directamente a jueces de inmigración sin entrevista previa en ciertos casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementaron el 28 de julio de 2026 una nueva regla que permite remitir solicitudes de asilo directamente a jueces de inmigración sin realizar una entrevista previa en determinados casos. Esta disposición afecta a quienes tienen trámites pendientes y a quienes inicien solicitudes bajo el nuevo marco, con el objetivo de reducir la acumulación de expedientes en el sistema migratorio federal.

Según el comunicado oficial publicado por DHS y USCIS, la nueva regla modifica el procedimiento de asilo afirmativo para que la entrevista inicial deje de ser obligatoria cuando existan motivos legales o discrecionales que impidan aprobar la petición. Las autoridades federales informaron que la medida responde a la necesidad de agilizar la gestión de más de 1,4 millones de solicitudes pendientes y enfocar los recursos del sistema en casos que puedan resolverse administrativamente.

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El cambio normativo se enmarca en un contexto de incremento sostenido en el número de solicitudes de asilo sin resolución, situación que el gobierno federal atribuye a un uso indebido del sistema y a demoras administrativas acumuladas durante años, según precisó el propio DHS en su anuncio oficial.

¿Qué dice el comunicado oficial del DHS sobre la nueva regla de asilo en 2026?

El comunicado oficial de DHS y USCIS establece que, a partir del 28 de julio de 2026, los oficiales de asilo pueden remitir expedientes directamente a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) sin realizar una entrevista previa al solicitante si:

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La solicitud se presenta fuera del plazo de un año desde la llegada a Estados Unidos y no se demuestra una excepción válida.

El expediente revela antecedentes penales graves, conexiones con actividades terroristas o participación en persecución de terceros.

El caso no reúne los requisitos legales para la concesión del asilo, incluyendo la falta de fundamentación en alguno de los cinco grupos protegidos por la normativa federal.

Existen razones discrecionales documentadas que impidan la aprobación del trámite.

De acuerdo con el texto publicado en el Federal Register, la eliminación de la entrevista obligatoria aplica tanto para nuevas solicitudes como para aquellas que permanecen pendientes y aún no han sido programadas para entrevista. Además, la medida simplifica los procedimientos internos al eliminar la obligación de emitir evaluaciones específicas sobre la credibilidad del solicitante en ciertos casos.

La nueva regla de asilo modifica el procedimiento afirmativo para reducir la acumulación de más de 1,4 millones de expedientes pendientes en el sistema migratorio federal. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

¿A quiénes afecta la nueva política de asilo de USCIS y DHS?

La disposición impacta a quienes han iniciado solicitudes de asilo afirmativo ante USCIS y cuyo trámite todavía no ha sido programado para entrevista, así como a quienes presenten nuevas peticiones bajo la nueva regla. Según datos oficiales de DHS, aproximadamente 1,4 millones de expedientes se encuentran pendientes bajo el procedimiento de asilo afirmativo, y cerca de 444.000 casos podrían quedar sujetos a revisión según los nuevos criterios.

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El comunicado de DHS precisa que los oficiales de asilo mantendrán la facultad de ofrecer una entrevista cuando el solicitante conserve un estatus migratorio válido en Estados Unidos. En estos casos, el expediente será analizado con la documentación y, de considerarse necesario, se realizará la entrevista antes de tomar una decisión sobre la solicitud.

¿Cómo funciona el proceso de remisión directa al tribunal migratorio según la nueva regla?

Cuando USCIS remite un expediente a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), el trámite pasa de la vía administrativa afirmativa a la vía judicial defensiva. Esto implica que el solicitante deberá presentar su caso ante un juez de inmigración, quien analizará el expediente de forma independiente y podrá admitir pruebas adicionales o considerar otras formas de protección conforme a la legislación federal vigente.

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DHS aclaró en su comunicado que la remisión no implica la pérdida de la posibilidad de solicitar asilo, sino que traslada la revisión a la instancia judicial. En esta etapa, los solicitantes pueden presentar argumentos, evidencia y solicitar otras formas de alivio migratorio, como la suspensión de la remoción. El proceso brinda así una segunda instancia de análisis, aunque acorta el paso administrativo inicial para ciertos expedientes.

El DHS y USCIS autorizaron la remisión directa a la EOIR cuando la solicitud de asilo se presenta fuera del plazo de un año y no acredita una excepción válida. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Por qué el DHS y USCIS cambiaron el proceso de asilo en 2026?

La decisión de modificar el proceso de asilo responde, según DHS, a la necesidad de gestionar el volumen récord de expedientes pendientes y de evitar el uso indebido del sistema para obtener permisos de trabajo o retrasar procesos sin base legal. En el comunicado emitido el 28 de julio de 2026, el director de USCIS, Joseph Edlow, declaró: “Durante demasiado tiempo, el sistema de asilo ha sido explotado para demorar los procedimientos y lograr autorizaciones de empleo, en lugar de ser un mecanismo para la protección legítima de quienes lo necesitan”.

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El asesor jurídico general de DHS, James Percival, sostuvo que uno de los principales obstáculos para la administración eficiente del sistema migratorio es el retraso intencionado por parte de solicitantes y representantes legales. “Mi oficina trabaja diariamente junto a los departamentos de inmigración para mejorar la eficiencia y cumplir con el mandato presidencial. Esta norma contribuirá precisamente a ese objetivo”, afirmó Percival en el comunicado oficial.

¿Qué elementos se mantienen en el procedimiento de asilo tras la nueva norma?

El derecho a presentar la solicitud de asilo se mantiene para quienes cumplen los requisitos legales establecidos por la ley federal.

Los solicitantes que sean remitidos al tribunal de inmigración conservan la posibilidad de argumentar su caso ante un juez y aportar pruebas adicionales.

El periodo de comentarios públicos sobre la nueva normativa permanecerá abierto durante 60 días, hasta el 28 de septiembre de 2026, permitiendo a organizaciones, abogados y particulares presentar observaciones antes de la publicación de la regla definitiva por parte de USCIS.

La política de asilo de 2026 también alcanza a expedientes con antecedentes penales graves, vínculos con terrorismo, participación en persecución o falta de requisitos legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta la nueva regla a los solicitantes de asilo y al sistema migratorio?

La implementación inmediata de la regla implica que los expedientes que contengan impedimentos legales claros o no cumplan con los requisitos establecidos podrán ser remitidos a la EOIR sin la entrevista previa. Para los solicitantes, esto exige la presentación de toda la documentación pertinente desde el inicio del trámite, ya que el expediente puede convertirse en la única base para la evaluación administrativa.

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DHS espera que la medida permita reasignar recursos a los casos que pueden resolverse sin intervención judicial y disminuir el tiempo de espera para quienes buscan protección conforme a la ley. El sistema continuará garantizando el acceso al procedimiento judicial para quienes sean remitidos al tribunal, cumpliendo así con las garantías legales vigentes.

¿Dónde consultar la información oficial y documentos sobre la nueva normativa de asilo?

La información completa y el texto de la regla provisional están disponibles en los canales institucionales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Las actualizaciones, el periodo para comentarios públicos y los documentos oficiales pueden consultarse directamente en el Federal Register y en el sitio oficial de USCIS.

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¿Qué se puede esperar tras la entrada en vigor de la nueva regla de asilo en Estados Unidos?

La entrada en vigor inmediata de la regla modifica el panorama para quienes buscan asilo en Estados Unidos. Desde ahora, expedientes con impedimentos legales o falta de requisitos podrán ser enviados directamente a un juez, acortando los trámites administrativos y reorientando los recursos hacia los casos que, de acuerdo con la ley, pueden resolverse en el ámbito de USCIS.

Para los solicitantes, esto significa la necesidad de preparar la documentación de manera exhaustiva desde el inicio y estar atentos a la notificación de una posible remisión al tribunal migratorio. La apertura del periodo de comentarios públicos ofrece un espacio para ajustes o cambios adicionales antes de la entrada en vigencia definitiva de la norma.

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