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Burnham anunció una inversión de 9.800 millones en submarinos nucleares

Defiende que el gasto militar refuerza la disuasión e impulsa el empleo local

Burnham anuncia inversiones en submarinos nucleares
Burnham anuncia inversiones en submarinos nucleares
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El nuevo primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha anunciado este jueves una inversión de 8.400 millones de libras (9.800 millones de euros) en submarinos nucleares, una medida que permitirá generar empleos y oportunidades durante los próximos años, así como reforzar la disuasión y la seguridad del país.

Según ha informado el Gobierno británico en un comunicado, se crearán “decenas de miles de puestos de trabajo” desde Barrow hasta Bristol, mientras que “cientos de empresas” recibirán apoyo “gracias a esta importante partida de inversión en defensa”.

“Los submarinos fabricados en Barrow protegerán a Reino Unido durante las próximas décadas y los 47.000 puestos de trabajo y las plazas de prácticas que se crearán cambiarán la vida tanto en esta ciudad como en docenas de lugares similares”, ha argumentado.

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En este sentido, ha apuntado a que mantener el país seguro “es la primera responsabilidad de cualquier gobierno”. “La seguridad no solo depende de lo que construimos, sino también de quién lo construye y quién se beneficia de ello”, ha dicho.

Por su parte, el ministro de Defensa, Wes Streeting, ha afirmado que los submarinos británicos con capacidades nucleares “son esenciales para mantener la seguridad de Reino Unido, ya que actúan como el máximo elemento disuasorio” frente a sus adversarios “en un mundo cada vez más peligroso”.

El submarino de misiles balísticos estadounidense USS Kentucky. WOOHAE CHO/Pool vía REUTERS
El submarino de misiles balísticos estadounidense USS Kentucky. WOOHAE CHO/Pool vía REUTERS

En concreto, de los 8.400 millones de libras, un total de 5.900 millones (6.890 millones de euros) se destinarán a la compañía BAE Systems y 2.500 millones (2920 millones de euros) a la cadena de suministro en Reino Unido.

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El ‘Dreadnought’, el primero de los cuatro nuevos submarinos de disuasión nuclear de Reino Unido, completará sus pruebas en el mar y estará listo para entrar en funcionamiento a principios de la década de 2030, ha confirmado el Gobierno británico.

Este anuncio llega en pleno debate en Reino Unido sobre el compromiso del nuevo Gobierno con el aumento del gasto militar, después de heredar planes de inversión de su sucesor, Keir Starmer, y en el contexto de los compromisos adquiridos en la OTAN para dedicar el 3,5% de gasto para 2035.

El nuevo titular de Defensa, Wes Streeting, ha evitado confirmar el compromiso del nuevo Ejecutivo con dedicar el 3% de gasto, después de que Starmer en sus últimas semanas en Downing Street lanzara un plan para elevar en más de 17.000 millones el presupuesto militar y situar a Reino Unido en el 4,2% del PIB de inversión en defensa.

En cambio, Streeting, sin hablar de cifras, ha incidido en que está completamente confiado en que tanto el primer ministro como el titular de Finanzas “dará lo que se necesite” en el departamento de Defensa que fijará sus plazos y programas militares.

(Con información de Europa Press)

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