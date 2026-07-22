Un incendio de gran magnitud se desató en la provincia de Jujuy y debieron cortar la circulación de la Ruta 9

Las ráfagas de viento zonda, superiores a los 70 km/h, dificultaron las tareas de más de seis dotaciones de bomberos y brigadistas del Ministerio de Ambiente que trabajaron para evitar que las llamas alcancen zonas habitadas

Un incendio de pastizales se desató durante la tarde del martes en la zona de Volcán, en la provincia de Jujuy, y obligó a cortar la circulación en la Ruta Nacional 9 en ambos sentidos. Un total de seis dotaciones de bomberos se desplazaron hacia la zona para contener las llamas.

Las tareas de la Brigada de Incendios Forestales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia se intensificaron debido a la presencia de fuertes ráfagas de viento zonda en la zona superiores a los 70 km/h. La advertencia había sido anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional mediante el sistema de alerta temprana.

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Según informó Somos Jujuy, el foco ígneo se veía desde la ruta en dirección a Bárcena y avanzaba sobre los cerros de la zona. Los equipos trabajan para evitar que las llamas desciendan hacia zonas habitadas o la banquina de la calzada, pero las inclemencias climáticas jugaban en contra.

El fuego se desató este martes y fue incrementando a lo largo de la jornada (Captura de video)

El corte total de la ruta fue dispuesto por la Secretaría de Seguridad Vial en dos puntos: en sentido norte-sur, a la altura de la báscula de Volcán; y en sentido sur-norte, en la localidad de León. Al momento del cierre, cerca de las 20, más de 200 vehículos de distinto porte quedaron varados en el corredor de la Quebrada. Las autoridades solicitaron a los conductores respetar las indicaciones del personal apostado en la ruta y, en caso de circular por sectores aledaños, hacerlo con velocidad reducida y máxima precaución ante la presencia de humo sobre la calzada.

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De acuerdo con lo publicado por Somos Jujuy, el humo generado por el incendio redujo severamente la visibilidad en el tramo de la mencionada traza nacional y el principal factor climático de propagación aumentaba el riesgo en los traslados, además de complicar las tareas de sofocación en las laderas.

Así se veía la zona afectada desde la Ruta Nacional 9 (Captura de video)

Alrededor de las 22 horas, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial actualizó el reporte y mantuvo las advertencias. A su vez, reforzó las recomendaciones para aquellos que se encuentran o viven en las inmediaciones. “Si circulas por la Ruta 9 a la altura de Volcán: reducí la velocidad, encendé las luces bajas, no te detengas a filmar y seguí las indicaciones del personal de la ruta”, escribieron desde la cuenta oficial de X.

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Las autoridades provinciales reiteraron además la prohibición absoluta de realizar quemas al aire libre en toda la región de los Valles y la Quebrada, con el objetivo de evitar nuevos focos ígneos en un contexto de condiciones climáticas adversas.

Trabajaron seis dotaciones de bomberos (X: @ambientejujuy)

El reporte del Ministerio de Ambiente provincial (X @ambientejujuy)

El incendio en la zona media de Jujuy se produce en el inicio de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales de la provincia. Para hacer frente a esta etapa, la cartera de Ambiente puso en marcha un operativo de prevención y respuesta integrado por más de 90 brigadistas especializados distribuidos en distintos puntos de la provincia. El dispositivo está coordinado por la Dirección de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales, que cuenta con cinco bases operativas ubicadas en El Brete, San Pedro, Yuto, Palma Sola y Humahuaca, según explicaron desde el Gobierno.

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El director del área Marcelo Torrico, contó que la preparación para esta etapa comenzó mucho antes del inicio de la temporada crítica. “Nos venimos preparando todo el año, realizando tareas de prevención con la población, desarrollando reuniones interinstitucionales para coordinar acciones y capacitando constantemente a nuestros brigadistas junto al Sistema Nacional de Manejo del Fuego para que estén listos para intervenir cuando sea necesario”, indicó Somos Jujuy sobre las declaraciones del funcionario.

Asimismo, las autoridades solicitaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y recordaron que, ante la presencia de humo o fuego, se debe avisar inmediato al 911 o al teléfono 4271971.

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