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Cerraron el acceso a la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú por la impactante crecida del río

Las intensas lluvias en el sur de Brasil provocaron el fenómeno. Se espera que la situación mejore en los próximos días

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El caudal de las Cataratas del Iguazú superó los 8,5 millones de litros por segundo tras las lluvias en el sur de Brasil

El río Iguazú registró este jueves una crecida que llevó su caudal a más de 8.500 metros cúbicos por segundo, el equivalente a más de 8 millones de litros de agua precipitándose cada segundo sobre las Cataratas del Iguazú, lo que obligó a cerrar de manera preventiva el circuito de Garganta del Diablo tanto en el sector argentino como en el brasileño.

El fenómeno fue consecuencia de las intensas lluvias registradas en el sur de Brasil, que impactaron de manera directa sobre la cuenca alta del río.

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La crecida comenzó a gestarse el miércoles por la tarde. A las 15 de ese día, el caudal se ubicaba en 2.770 metros cúbicos por segundo, nivel que llevó a las autoridades a tomar la decisión de clausurar preventivamente el acceso a Garganta del Diablo. Hasta las 21 el aumento fue gradual, pero durante la madrugada el ritmo se aceleró de forma considerable hasta alcanzar los registros de la jornada siguiente.

Carol Da Rosa, gerente general de Iguazú Argentina, la empresa concesionaria del parque, describió la velocidad con la que cambió el escenario hídrico: “Todos los puntos de control que están sobre el cauce del río Iguazú en Brasil empezaron a tener incrementos y el día de ayer se incrementó con mucha velocidad en muy poco margen de tiempo”, señaló en declaraciones a FM Santa María de las Misiones.

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Cerraron el acceso a la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú
El acceso a la Garganta del Diablo fue cerrado de forma preventiva por la crecida del río Iguazú en las Cataratas del Iguazú

La directiva también explicó el mecanismo que desencadenó la situación: el fenómeno meteorológico de El Niño comenzó a manifestarse con fuerza en las altas cuencas del territorio brasileño, y el personal del área Cataratas realiza un seguimiento constante de los registros aguas arriba para anticipar el comportamiento del río.

Ante la magnitud de la crecida, los operarios y el personal técnico de Iguazú Argentina, junto a los guardaparques de la Administración de Parques Nacionales (APN), activaron los protocolos de seguridad. Una de las primeras acciones fue el ingreso de operarios al circuito para rebatir las pasarelas de Garganta del Diablo, una maniobra que permite proteger las estructuras ante el avance del agua y minimizar posibles daños a la infraestructura.

Da Rosa fue enfática al respecto: “Estamos con un caudal superior a los 8.500 metros cúbicos por segundo. Este caudal empezó a incrementarse en el día de ayer, así que, según nuestros protocolos de seguridad y de gestión de las pasarelas, decidimos en conjunto con la APN rebatir y cerrar por un tiempo el circuito de Garganta del Diablo”, indicó a FM Santa María de las Misiones.

Cerraron el acceso a la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú
Las intensas lluvias en la cuenca alta del río Iguazú y el fenómeno de El Niño impactaron en la crecida registrada esta semana

En un primer momento, la falta de información oficial generó cuestionamientos sobre la decisión de cierre. La concesionaria aclaró que la medida se tomó sobre la base de los pronósticos hidrológicos disponibles, lo que permitió actuar con anticipación y evitar riesgos tanto para los visitantes como para la infraestructura del parque.

Da Rosa también se encargó de llevar tranquilidad respecto de la solidez de las estructuras: “Nuestras pasarelas están preparadas para esto, fueron diseñadas para este territorio considerando las cuestiones que tienen que ver con nuestro Parque”, afirmó.

A pesar del cierre de ese tramo, el Parque Nacional Iguazú permaneció abierto durante la jornada. Los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde y el traslado en el Tren Ecológico de la Selva continuaron operativos sin inconvenientes. En cuanto a los paseos náuticos, todo indicaba que permanecerían suspendidos por las condiciones del río, aunque la empresa prestataria aún no había confirmado oficialmente la operatoria para la jornada.

Del lado brasileño, el panorama fue similar. La pasarela de acceso a Garganta del Diablo quedó cerrada por tiempo indeterminado y, hasta el momento, no hay una fecha prevista para su reapertura. Los sectores Pozo Preto y Bananeiras también fueron clausurados de manera preventiva durante este jueves.

Cerraron el acceso a la Garganta del Diablo por la crecida del río Iguazú
El Parque Nacional Iguazú permaneció abierto con los circuitos Superior e Inferior, el Sendero Verde y el Tren Ecológico de la Selva en funcionamiento

El personal técnico de la concesionaria se mantiene a la espera de que el caudal comience a descender para evaluar el estado de la infraestructura. Da Rosa adelantó que el cese de las precipitaciones en la cuenca alta genera perspectivas favorables para los próximos días: “Hoy todo indica que no va a llover y en los próximos dos días tampoco. Eso va a ayudar seguramente a que el río empiece a bajar su caudal en las próximas horas”, analizó.

Aun así, aclaró que la reapertura del circuito no se definirá de inmediato: “No sabemos hasta tanto no baje y también hasta tanto no podamos ingresar nuevamente al circuito de Garganta para ver si tuvo alguna afectación con esta crecida”, precisó.

La crecida llegó en el tramo final de las vacaciones de invierno, una de las temporadas de mayor afluencia del año para las cataratas. Da Rosa destacó el movimiento registrado durante el período: “Para nosotros fue muy buen balance, todos los días desde el 5 de julio empezamos a ver más de 6.000 personas por día en el área Cataratas y eso realmente es mucho”. La gerente también precisó que “en lo que va del semestre, venimos con números muy parecidos al primer semestre del año pasado. Pasamos ya los 830.000 visitantes ahora”, lo que da cuenta de la solidez de la demanda turística en el destino misionero, aun en un contexto de cierre parcial del parque.

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