Nublado y con bajas probabilidades de lluvias: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN puntualizó que hoy estará nublado, con baja probabilidad de lluvias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las previsiones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana marcada por temperaturas templadas y baja probabilidad de precipitaciones, con un leve descenso térmico hacia la próxima semana.

Este miércoles 15 de julio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y alrededores inició la jornada con cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre 11°C y 17°C y viento moderado del sur. El reporte diario del SMN confirmó que la tendencia de estabilidad se mantendrá hasta mañana, con aumento de la máxima a 20°C y mínima de 13°C. Sin embargo, en ambas jornadas hay hasta un 10% de probabilidad de lluvias.

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El viernes, el organismo anticipó un incremento en la probabilidad de lluvias, que alcanzó valores entre 10% y 40% durante la mañana y la tarde, mientras que las temperaturas se ubicaron entre 15°C y 21°C. El sábado se pronostican condiciones similares, con temperaturas entre 14°C y 18°C y posibilidad de lluvias aisladas.

Según el parte del Servicio Meteorológico Nacional, el domingo la situación cambiará: no se prevé precipitaciones y habrá un enfriamiento, con máximas de 15°C y mínimas de 10°C.

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Estas condiciones persistirán durante el lunes, con temperaturas similares y nubosidad variable. El martes se espera el descenso térmico más notorio de la semana, con la mínima prevista en 9°C y la máxima en 15°C. La probabilidad de lluvias se mantuvo baja, según el informe oficial.

Una tabla presenta el pronóstico meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el miércoles 15 y el martes 21, con datos de temperatura, precipitación y viento.

Durante todo el período analizado, los vientos predominan desde el sur con velocidades entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas reportadas. El SMN subrayó que la estabilidad en las condiciones y las temperaturas moderadas propician un escenario climático típico de la temporada invernal para el AMBA.

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El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población consultar actualizaciones periódicas debido a posibles variaciones en los pronósticos y mantener precaución ante cambios en la nubosidad y eventuales lluvias aisladas.

En la provincia de Buenos Aires, la nubosidad será variable durante todo el día, con mayor caudal de nubes en el centro por la mañana, y en el este por la tarde. El viernes, se esperan bancos de niebla en el oeste y lluvias aisladas en el este. Luego, estará variablemente nublado en toda la provincia, con la persistencia de las precipitaciones en la Costa Atlántica.

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Para el viernes, la inestabilidad aumentará, ya que se esperan tormentas aisladas en gran parte del territorio bonaerense. Y desde el sábado hacia la semana próxima, las precipitaciones cesarán y darán lugar a cielos nublados.

Las alertas en el resto del país

El mapa del Servicio Meteorológico Nacional muestra las alertas por fenómenos como lluvias, nevadas y vientos en varias provincias del oeste

Por otro lado, el SMN indicó que hay alerta amarilla por lluvias en el suroeste de Neuquén (San Martín de los Andes y Villa La Angostura). Por lo que se recomienda mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.

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Por nevadas, dicha provincia también cuenta con una alerta naranja en la zona cordillerana, mientras que en Mendoza desciende a amarilla. En este punto, las acciones recomendadas por el organismo son:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es imprescindible.

Circulá solo con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Lleva siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve. Retirá la nieve acumulada.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos, agua potable para al menos tres días y carga en el celular. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

Comparte estas recomendaciones con tu familia: asegurate de que toda la familia sepa qué hacer en caso de emergencia.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En el sector que comprende el oeste de Neuquén hasta Catamarca, rige una alerta amarilla por fuertes vientos, mientras que La Rioja, San Juan, Mendoza y Mendoza también cuenta con alerta amarilla por viento Zonda. Ante este escenario, se solicita:

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Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.