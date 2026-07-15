Franquicias con propósito: el valor de invertir y generar impacto en contextos desafiantes

Las marcas con una propuesta clara, una operación madura y un fuerte compromiso con el desarrollo del país son las que logran avanzar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el actual escenario económico argentino, analizar la evolución de los modelos de negocio tradicionales se vuelve indispensable. En este sentido, en el sector evidenciamos que el sistema de franquicias viene demostrando una resiliencia y una gran capacidad de adaptación en contextos de volatilidad. Según los últimos datos de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), este sector ya proyecta cerca de 60.000 puntos de venta y genera más de 270.000 empleos directos a nivel nacional. Sin embargo, detrás de estas cifras macroeconómicas que lo posicionan como un verdadero motor productivo, existe una realidad mucho más profunda: el impacto real y diario que cada nueva apertura genera en el ecosistema de las comunidades locales.

Hoy en día, sostener y expandir una red federal requiere mucho más que una marca reconocida. En un mercado cada vez más selectivo y atravesado por la coyuntura económica, la clave del éxito no radica únicamente en el capital inicial, sino en la solidez, la previsibilidad y la rentabilidad del modelo que se ofrece al inversor. En nuestro caso, con más de 93 años de trayectoria, entendemos que crecer implica evolucionar constantemente, siempre con el foco puesto en brindar la mejor experiencia a nuestros clientes. Por eso, apostamos fuertemente al desarrollo del sistema de franquicias mediante una inversión anual de USD 7 millones para la apertura en nuevas plazas.

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Este sector ya proyecta cerca de 60.000 puntos de venta y genera más de 270.000 empleos directos a nivel nacional

Asimismo, creo que la verdadera robustez de una empresa no se mide solo en la cantidad de sucursales o en los metros cuadrados de un local; se mide en su capacidad para dinamizar las economías de cada plaza donde desembarca. Cuando una sucursal abre sus puertas, no nace como un elemento aislado: se integra activamente a un ecosistema preexistente. Potenciar las cadenas de valor regionales y generar empleo local, genuino y de calidad son decisiones estratégicas que transforman a cada franquicia en un dinamizador económico de su entorno.

Los contextos desafiantes ordenan el mercado. Las marcas con una propuesta clara, una operación madura y un fuerte compromiso con el desarrollo del país son las que logran avanzar. El verdadero desafío actual no es solamente crecer por el hecho de sumar un punto en el mapa, sino hacerlo de manera sostenible, planificando con previsibilidad y adaptándose con flexibilidad a las dinámicas de consumo de cada región.

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Crecer implica evolucionar constantemente, siempre con el foco puesto en brindar la mejor experiencia a nuestros clientes

Garantizar la continuidad de los contratos a largo plazo y renovar la confianza de los emprendedores que apuestan por nosotros son los hitos que reafirman nuestro propósito. Seguiremos invirtiendo, abriendo persianas y generando oportunidades de empleo. Estamos convencidos de que, aun en los escenarios más complejos, apostar por el crecimiento sustentable, el talento local y el desarrollo del país es el único camino hacia el futuro.

El autor es CEO de Café Martínez