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Estados Unidos inició más operaciones contra Irán para evitar nuevos ataques a barcos comerciales en el estrecho de Ormuz

La ofensiva diurna se suma a los bombardeos nocturnos que dejaron más de 200 bajas en las tropas del régimen de Teherán, que amenaza con frenar todas las exportaciones energéticas de la región

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Un avión se prepara para aterrizar a bordo del USS George H.W. Bush, en un lugar desconocido, según una imagen fija publicada el 14 de julio de 2026, tomada de un video distribuido. Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM)/Distribuido vía REUTERS
Un avión se prepara para aterrizar a bordo del USS George H.W. Bush, en un lugar desconocido, según una imagen fija publicada el 14 de julio de 2026, tomada de un video distribuido. Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM)/Distribuido vía REUTERS

Estados Unidos lanzó el miércoles una nueva oleada de ataques contra Irán, informó el Comando Central de sus fuerzas armadas (CENTCOM), horas después de que Washington reimpusiera el bloqueo naval sobre los puertos iraníes en un marcado retorno a la guerra abierta entre ambos países.

Las fuerzas estadounidenses “comenzaron a lanzar una oleada de ataques... diseñados para seguir degradando las capacidades militares que las fuerzas iraníes han utilizado para atacar el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz”, señaló CENTCOM en un mensaje publicado en la red social X.

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La ofensiva se suma a otra ronda de bombardeos llevada a cabo horas antes, cuando aviones de combate, drones y buques estadounidenses dispararon municiones de precisión durante una operación nocturna de siete horas contra decenas de objetivos militares iraníes. Uno de los ataques alcanzó un cuartel de la 388ª Brigada de Infantería Mecanizada del ejército iraní, en la provincia de Sistán y Baluchistán, matando al menos a siete soldados y dejando más de 260 heridos en todo el país, según funcionarios iraníes. Washington también reanudó los ataques diurnos, un movimiento inusual que evidencia el ritmo creciente de la escalada.

Bloqueo y amenazas cruzadas

Estados Unidos había impuesto por primera vez el bloqueo en abril y lo levantó el mes pasado tras la firma de un acuerdo provisional que pausó los combates y abrió un plazo de 60 días para negociar temas como el programa nuclear iraní. Esas conversaciones se estancaron a medida que se intensificó la disputa por el estrecho de Ormuz, y el retorno del bloqueo esta semana marcó el colapso de facto de la tregua.

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En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con detener todas las exportaciones energéticas de Oriente Medio. “La exportación de petróleo y gas de la región será o para todos o para nadie”, advirtió la fuerza paramilitar.

Irán, por su parte, se atribuyó ataques con misiles y drones contra Bahrein, Kuwait y Jordania, todos países que albergan fuerzas estadounidenses. Bahrein y Kuwait emitieron alertas por fuego entrante la madrugada del miércoles, mientras que Jordania informó haber derribado tres misiles iraníes.

El rol de Trump y el precio del petróleo

“Más vale que lleguen a un acuerdo, o no les va a quedar nada”, dijo Trump.
“Más vale que lleguen a un acuerdo, o no les va a quedar nada”, dijo Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había anticipado el martes por la noche, en una entrevista con Fox News, que los ataques contra Irán continuarían en los próximos dos días y que puentes y plantas eléctricas podrían convertirse en próximos objetivos si no se reanudan las negociaciones. Estados Unidos ya había atacado al menos un puente.

“Más vale que lleguen a un acuerdo, o no les va a quedar nada”, dijo Trump.

El barril de crudo Brent, referencia internacional, cotizaba el miércoles por encima de los 85 dólares, más de 15% por encima del nivel previo a la guerra, aunque todavía lejos de los casi 120 dólares alcanzados en el punto más álgido del conflicto.

Trump había anunciado el lunes, junto con la reimposición del bloqueo, un arancel del 20% a los barcos que cruzaran el estrecho, pero abandonó luego ese plan citando pedidos de aliados del golfo Pérsico interesados en invertir miles de millones de dólares en Estados Unidos.

Ormuz, el punto crítico

El estrecho de Ormuz, por el que en tiempos de paz circula una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo, sigue siendo el epicentro del conflicto. Durante el acuerdo provisional, algunos barcos habían retomado el paso por una ruta cercana a Omán, supervisada por militares estadounidenses y fuera del control de Teherán, pero los ataques recíprocos de los últimos días volvieron a interrumpir ese tránsito.

Washington ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, aunque analistas sostienen que eso demandaría una armada mucho mayor y posiblemente decenas de miles de tropas terrestres. Mediadores regionales continúan intentando que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones.

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