Un pase quirúrgico y un centro preciso desde la derecha: las dos asistencias de Messi para la remontada histórica ante Inglaterra

Argentina avanzó a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España, que eliminó a Francia 2-0 en la otra semifinal (Reuters/Dale Zanine)

Argentina está nuevamente en la final del Mundial. Dos pases de Lionel Messi en los minutos finales ante Inglaterra alcanzaron para transformar una derrota inminente en clasificación a la definición con una victoria 2-1 inolvidable. Fue en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, con el reloj ya en su cuenta regresiva, donde la Selección encontró la vía para dar vuelta un resultado que parecía sellado.

El partido había seguido el guion de los grandes duelos entre ambas selecciones: tenso, trabado, con pocas concesiones. En el primer tiempo, Jude Bellingham desequilibró en dos ocasiones para Inglaterra, mientras que Argentina respondió con un remate de Enzo Fernández que pasó cerca del ángulo superior derecho del arco inglés. La paridad no reflejó superioridad de ninguno de los dos equipos, sino una disputa marcada por la fricción y la presión mutua.

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El quiebre llegó en el segundo tiempo. A los 55 minutos, un pelotazo de Harry Kane fue despejado por Nicolás Tagliafico, la pelota le quedó a Declan Rice, quien cedió para Morgan Rogers, y el centro de este fue conectado por Anthony Gordon, que apareció solo por detrás de Nahuel Molina. El 1-0 para Inglaterra parecía el resultado definitivo, sobre todo porque el arquero Jordan Pickford se convirtió en figura con intervenciones ante Julián Álvarez, Nicolás González y Alexis Mac Allister, quien también estrelló una pelota en el palo.

Faltaban poco más de cinco minutos para el final cuando Messi recibió el balón a escasos metros de la medialuna del área grande, de frente al arco. La línea defensiva inglesa se compactó de inmediato alrededor del “10”. Messi hizo una pausa, atrajo la atención de los centrales y, con su pierna izquierda, sacó un pase filtrado que atravesó el único resquicio posible entre el central y el lateral inglés. La pelota rodó con la fuerza exacta hacia el sector derecho del área grande.

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Enzo Fernández ya había leído la intención antes de que el balón saliera del pie de su compañero. Trazó una diagonal desde atrás, atacó el espacio vacío a espaldas de la defensa inglesa con el timing justo para no caer en posición adelantada, y entró al área en velocidad. Sin dudar, impactó de primera intención con el empeine de su pierna derecha. El remate salió cruzado, directo hacia el palo derecho de Pickford, que nada pudo hacer a pesar de su estirada. El reloj marcaba el minuto 84:50 cuando la pelota tocó la red para el 1-1.

Fernández salió corriendo hacia el banderín del córner derecho y se deslizó de rodillas sobre el césped antes de ser cubierto por sus compañeros. En el banco y en las gradas de Atlanta, el festejo fue inmediato. La otra cara quedó en el plano de Bellingham, quien se dejó caer de boca al césped. En los segundos posteriores, Fernández se separó del grupo, miró hacia la tribuna y llevó las palmas de ambas manos a los costados de su cabeza, a la altura de las sienes, cerró los ojos y lanzó un beso al aire.

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¡¡ARGENTINA SE LO DA VUELTA A INGLATERRA!! GOOOOL DE ARGENTINA



Lautaro Martínez llegó al palo izquierdo a la perfección para meter la pelota que le puso Messi para el 2-1 ante Inglaterra. pic.twitter.com/19CwG0YmKB — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

El empate no apaciguó a Argentina. El conjunto de Lionel Scaloni siguió presionando y, en el primer minuto del tiempo adicionado, Messi volvió a tomar el balón en la misma zona de la cancha. Esta vez, de derecha, con un centro quirúrgico que rompió la línea defensiva inglesa. Lautaro Martínez, que había entrado unos minutos antes. Despistó a la defensa para no quedar en offside y con un frentazo letal, dejó sin opciones a Pickford, quien hasta allí era la gran figura inglesa.

Argentina avanza así a la final del Mundial 2026, donde espera a España, que el martes venció 2-0 a Francia en la otra semifinal. Para el conjunto albiceleste, que llega al certamen como campeón defensor tras el título de 2022, el duelo ante los ingleses sumó un nuevo capítulo a una historia de enfrentamientos que incluye, entre otros, los cruces en México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Para Inglaterra, que aspiraba a disputar su segunda final tras la de 1966, la eliminación llegó en los últimos instantes de una semifinal que tuvo en su mano hasta el minuto 84.

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La dos asistencias ante Inglaterra elevaron las cifras globales de Messi en su carrera profesional a 1.163 partidos, con 919 goles y 418 asistencias. El desglose por club y selección muestra que Argentina le suma ahora 205 partidos, 125 goles y 65 asistencias; el FC Barcelona, 778 partidos, 672 goles y 269 asistencias; el Inter Miami, 104 partidos, 90 goles y 50 asistencias; y el París Saint-Germain, 75 partidos, 32 goles y 34 asistencias.

El rosarino, de 39 años, llegó a los 13 pases-gol en los Mundiales y estiró su distancia como el máximo asistidor del certamen ecuménico. Superó a Fritz Walter (Alemania), con quien compartía el honor hasta este sábado (diez). Detrás quedaron Raymond Kopa (Francia), Uwe Seeler (Alemania) y Diego Maradona con ocho.

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Este partido 33 en Mundiales lo consolida como el jugador con más apariciones en la historia de la competencia, por encima de Cristiano Ronaldo de Portugal (27), Lotthar Matthaus de Alemania (25), Miroslav Klose, también alemán, con 24, y Paolo Maldini de Italia con 23. El capitán albiceleste disputó sus primeros partidos mundialistas en Alemania 2006 (3), luego Sudáfrica 2010 (5), Brasil 2014 (7), Rusia 2018 (4), Qatar 2022 (7) y ahora suma 7 en la presente edición en Estados Unidos, México y Canadá. El domingo sumará el 8° juego en esta edición.

En cuanto a goles, los números de Messi en Mundiales son igual de contundentes: 21 tantos entre las ediciones de 2006 (1), 2014 (4), 2018 (1), 2022 (7) y 2026 (8). La única edición en que no anotó fue Sudáfrica 2010. Con esa cifra, superó el récord histórico de Klose y hoy disputa mano a mano con Kylian Mbappé (20) la cima del ranking de máximos artilleros en la historia de los Mundiales.

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