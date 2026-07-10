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Murió un policía bonaerense retirado en un accidente sobre la Ruta 36, cerca de La Plata

Su auto chocó contra otro, en el que viajaban dos ocupantes, quienes sufrieron lesiones de gravedad y fueron hospitalizados

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Vehículo gris con puertas abiertas y daños significativos en una carretera de noche. Dos bomberos y dos policías trabajan en el lugar
La víctima fatal del accidente en la Ruta 36 fue Diego Mariano Dávalos, un agente retirado de la Policía Bonaerense

Un choque frontal en la Ruta 36 del partido bonaerense de La Plata dejó un muerto y tres heridos en la madrugada de este viernes. El accidente ocurrió en un tramo recto sin iluminación artificial del kilómetro 45, dentro de la Zona Vial I de La Plata, correspondiente al Distrito Vial Samborón. La víctima fatal era un policía bonaerense retirado.

El siniestro involucró dos vehículos: un Citroën C4 y un Chevrolet Agile. De acuerdo con la información oficial, el primero de los vehículos circulaba en sentido ascendente cuando, por razones que aún se tratan de establecer, colisionó de frente con el otro coche. La calzada se encontraba reducida a un solo carril en ese punto.

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Al volante del Citroën viajaban un hombre identificado como A.V., de 30 años, y su acompañante, una mujer identificada como K.S., de 37 años. Ambos sufrieron lesiones graves y derivados, respectivamente, al Hospital de Romero y al Hospital de Gonnet, en dos ambulancias distintas.

Automóvil plateado fuertemente dañado con puertas abiertas sobre pastos. Tres bomberos con uniformes y cascos trabajan en la escena nocturna
Los ocupantes del Citroën C4, un hombre de 30 años y una mujer de 37, sufrieron lesiones graves y fueron trasladados a los hospitales de Romero y Gonnet

El conductor del Chevrolet Agile era Diego Mariano Dávalos, de 57 años y agente retirado de la Policía Bonaerense. En principio, fue trasladado con lesiones graves al Hospital de Romero.

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Luego, a las horas del siniestro, se confirmó el fallecimiento de Dávalos a causa de una insuficiencia cardíaca, lo que transformó la carátula del expediente en “homicidio culposo”. La investigación quedó a cargo de la UFI 10 de La Plata.

Entre las pertenencias del conductor fallecido se encontró un arma de fuego, una pistola Mini Bersa serie F94161. El personal del Destacamento Vial realizó el balizamiento de la zona y labró las actuaciones correspondientes.

Un camión se cruzó de carril y chocó contra una camioneta en La Pampa

En un accidente de tránsito en la Ruta Provincial 4 de La Pampa, ocurrido este jueves, murió un joven de 25 años. La víctima murió en el lugar tras la violenta colisión frontal entre la camioneta Peugeot Partner que conducía y un camión Scania con acoplado, que tuvo lugar cerca de las 6.45 entre los kilómetros 72 y 73 de esa arteria, a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad de Trenel.

Muerte en la Ruta 4: el camión se cruzó de carril y causó el choque fatal
Otro accidente de tránsito en la Ruta Provincial 4 de La Pampa dejó muerto a Facundo Paz Orellana, de 25 años, tras la colisión entre una Peugeot Partner y un camión Scania

Las primeras pericias realizadas en el lugar apuntan a que el camión se habría desplazado fuera de su carril para invadir la mano contraria, lo que desencadenó el impacto frontal-lateral con el utilitario, de acuerdo con la información difundida por Diario de La Pampa.

La Peugeot Partner avanzaba de oeste a este con destino a General Pico —localidad pampeana de la que era oriunda la víctima—, mientras que el Scania lo hacía en sentido opuesto, con rumbo a Trenel. La magnitud del choque no le dio al conductor del vehículo menor ninguna posibilidad de sobrevivir. El chofer del camión, por su parte, no presentó heridas, y no se registraron otros involucrados en el siniestro.

Fuentes de la Unidad Regional II de la Policía de La Pampa confirmaron a La Arena que la víctima fue identificada como Facundo Paz Orellana, de 25 años. Las mismas fuentes precisaron que las causas exactas del accidente aún no están esclarecidas y permanecen bajo investigación judicial.

En el lugar del hecho se desplegó un operativo que contó con la presencia de efectivos de la Comisaría de Trenel, quienes preservaron la escena, establecieron desvíos de tránsito y llevaron adelante las primeras actuaciones. Fue la misma dependencia policial la que tomó contacto inicial con los fiscales intervinientes para poner en marcha el proceso de investigación formal.

Los especialistas de la División Criminalística ejecutaron los peritajes técnicos necesarios para reconstruir la mecánica del siniestro con precisión. La coordinación judicial del caso quedó en manos de los fiscales Juan Pellegrino y Marcos Sosa, según precisaron las fuentes consultadas por El Diario de La Pampa.

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