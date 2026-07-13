Vacaciones de invierno 2026: cuándo terminan, provincia por provincia

El calendario escolar 2026 en Argentina fija un receso invernal escalonado según la organización de cada provincia y CABA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del calendario escolar marca la llegada de uno de los momentos más esperados del ciclo lectivo: las vacaciones de invierno. En Argentina, este receso no tiene una fecha única, sino que depende de la organización de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras en algunas jurisdicciones las familias y estudiantes ya disfrutan del descanso, en otras el receso invernal está a punto de comenzar, generando un escenario de calendario escalonado en todo el país.

La descentralización educativa determina que cada distrito defina su propio cronograma, con fechas de inicio y finalización que varían de acuerdo con criterios pedagógicos, climáticos y logísticos. Así, el regreso a clases tampoco será simultáneo: cada distrito volverá a las aulas en días distintos, ajustándose a las necesidades locales y a la planificación de un mínimo de 190 días de actividad escolar. Esta diversidad en los calendarios escolares exige una planificación precisa para las familias, docentes y autoridades educativas a lo largo y ancho del territorio argentino.

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Cuándo terminan las vacaciones de invierno, provincia por provincia

El receso invernal en Argentina no solo varía de provincia en provincia, sino que también se distribuye en diferentes momentos entre junio y julio. Esta diversidad responde a la aplicación de criterios diferenciados en cada jurisdicción, donde se consideran aspectos pedagógicos, condiciones climáticas y factores logísticos.

La existencia de diferencias que pueden llegar hasta dos semanas entre las fechas de receso invernal refleja la flexibilidad con la que cada provincia define su calendario. Para facilitar la organización de las actividades escolares y familiares, el relevamiento de las fechas oficiales se publica anualmente por los ministerios de educación de cada provincia y por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE).

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Los ministerios de educación provinciales y la DiNIECE publican cada año las fechas oficiales para ordenar la planificación de familias, docentes y escuelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecen su propio final para las vacaciones de invierno, de acuerdo con las particularidades de su calendario escolar y los tres grandes bloques de fechas compartidos por el Ministerio de Capital Humano. A continuación, el detalle sobre cuándo finaliza el receso en cada distrito:

Buenos Aires: 31 de julio.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): 31 de julio.

Catamarca: 24 de julio.

Chaco: 31 de julio.

Chubut: 24 de julio.

Córdoba: 17 de julio.

Corrientes: 24 de julio.

Entre Ríos: 17 de julio.

Formosa: 24 de julio.

Jujuy: 24 de julio.

La Pampa: 24 de julio.

La Rioja: 24 de julio.

Mendoza: 17 de julio.

Misiones: 24 de julio.

Neuquén: 24 de julio.

Río Negro: 24 de julio.

Salta: 24 de julio.

San Juan: 17 de julio.

San Luis: 17 de julio.

Santa Cruz: 24 de julio.

Santa Fe: 17 de julio.

Santiago del Estero: 31 de julio.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de julio.

Tucumán: 24 de julio.

Cuándo terminan las clases, provincia por provincia

El cierre del ciclo lectivo 2026 también varía entre jurisdicciones y se concentra entre el 17 y el 23 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre del ciclo lectivo también presenta diferencias según cada provincia. Las fechas establecidas por los calendarios oficiales determinan el último día de clases para estudiantes y docentes en cada jurisdicción del país:

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Buenos Aires: 22 de diciembre.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): 18 de diciembre.

Catamarca: 18 de diciembre.

Chaco: 18 de diciembre.

Chubut: 18 de diciembre.

Córdoba: 18 de diciembre.

Corrientes: 18 de diciembre.

Entre Ríos: 18 de diciembre.

Formosa: 17 de diciembre.

Jujuy: 18 de diciembre.

La Pampa: 23 de diciembre.

La Rioja: 18 de diciembre.

Mendoza: 22 de diciembre.

Misiones: 18 de diciembre.

Neuquén: 18 de diciembre.

Río Negro: 18 de diciembre.

Salta: 18 de diciembre.

San Juan: 18 de diciembre.

San Luis: 18 de diciembre.

Santa Cruz: 18 de diciembre.

Santa Fe: 18 de diciembre.

Santiago del Estero: 18 de diciembre.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 18 de diciembre.

Tucumán: 18 de diciembre.