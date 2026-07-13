Guatemala

Dos sismos en el Pacífico sacuden Guatemala este lunes sin causar daños

Los Bomberos Voluntarios y Municipales, junto con delegados del sistema de reducción de desastres, revisaron cascos urbanos y comunidades rurales de Escuintla y Jutiapa, sin hallar deslizamientos en carreteras

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El Insivumeh contabilizó 3.661 sismos en Guatemala en 2026 y recordó que el país se ubica sobre la convergencia de las placas de Cocos y Caribe.
Guatemala registró dos sismos de baja magnitud este lunes 13 de julio con epicentro en el océano Pacífico, según el Insivumeh. (Insivumeh)

La calma habitual de Guatemala se vio alterada este lunes 13 de julio tras reportarse dos sismos de baja magnitud con epicentro en el océano Pacífico, según confirmó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Ambos eventos ocurrieron con pocas horas de diferencia, activando los protocolos de monitoreo de las autoridades y cuerpos de socorro, aunque no se registraron víctimas ni daños en la infraestructura.

El primer movimiento telúrico se produjo a las 07:03, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG). Este sismo alcanzó una magnitud de 4.0 y se localizó aproximadamente a 103.8 kilómetros al sur del municipio de Jerez, en el departamento de Jutiapa, con una profundidad estimada de 25 kilómetros.

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El temblor, de origen marino, fue percibido levemente por residentes de las zonas costeras del oriente y sur del país, pero no generó incidentes mayores. Según reportó el Insivumeh, la percepción fue limitada a comunidades cercanas al litoral y no generó afectaciones materiales.

El Insivumeh contabilizó 3.661 sismos en Guatemala en 2026 y recordó que el país se ubica sobre la convergencia de las placas de Cocos y Caribe.
Guatemala registró dos sismos de baja magnitud este lunes 13 de julio con epicentro en el océano Pacífico. (Insivumeh) (Insivumeh)

El segundo evento sísmico se registró a las 08:51. En esta ocasión, el Insivumeh informó que la magnitud alcanzó 3.8 y el epicentro se localizó en las costas de Escuintla.

La profundidad registrada fue de 60.97 kilómetros, lo cual contribuyó a que la intensidad percibida en superficie fuera moderada. El boletín oficial de Insivumeh subrayó que este tipo de profundidad tiende a reducir el impacto de las ondas sísmicas sobre la población y las estructuras.

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Tras ambos sismos, los Bomberos Voluntarios y Municipales junto con los delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) desplegaron equipos para monitorear las áreas reportadas como sensibles.

Las inspecciones abarcaron cascos urbanos y comunidades rurales tanto de Escuintla como de Jutiapa. Según el balance preliminar proporcionado por la Conred, no se identificaron heridos, derrumbes de viviendas ni deslizamientos en las principales carreteras.

La actividad sísmica de esta jornada se suma a la dinámica geológica habitual del territorio guatemalteco. En lo que va de 2026, el Insivumeh ha contabilizado 3.661 sismos en Guatemala, aunque solo 79 eventos han sido clasificados como sensibles por la población.

El resto de los movimientos han ocurrido sin ser percibidos por los habitantes, en línea con la tendencia de años anteriores. Los datos fueron difundidos en el último informe técnico del Insivumeh y reflejan la constante actividad tectónica en la región.

El Insivumeh contabilizó 3.661 sismos en Guatemala en 2026 y recordó que el país se ubica sobre la convergencia de las placas de Cocos y Caribe.
En las últimas 24 horas se han registrado 18 sismos sensibles en Guatemala. (Insivumeh) (Insivumeh)

Las autoridades reiteraron la importancia de mantener la calma y recordar que Guatemala se encuentra ubicada sobre la convergencia de las placas tectónicas de Cocos y Caribe, lo que explica la frecuencia de estos fenómenos.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres insistió en la necesidad de que las familias mantengan actualizados sus planes de emergencia, identifiquen rutas de evacuación seguras y dispongan de una mochila de 72 horas con suministros básicos. “La prevención y la preparación salvan vidas”, señalaron voceros de la entidad en declaraciones recogidas por el Insivumeh.

Hasta el momento, no se han reportado daños estructurales ni víctimas como consecuencia de los movimientos telúricos registrados este lunes en el sur del país. El monitoreo de la actividad sísmica continúa bajo la coordinación de las autoridades y los organismos técnicos nacionales, que mantienen la recomendación de permanecer atentos a los canales oficiales de información.

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