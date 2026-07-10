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Viernes accidentado en la Ciudad de Buenos Aires: un auto volcó en Flores y otro chocó contra una columna

El episodio ocurrió en la calle Yerbal al 2500. El conductor logró salir del vehículo por sus propios medios

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Choque y vuelco en Caballito

Un fuerte siniestro vial ocurrió durante las primeras horas de este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, donde un auto terminó volcado en plena calzada.

El hecho se registró sobre la calle Yerbal al 2500, en el barrio porteño de Flores, en las inmediaciones de la Plaza Pueyrredón.

Por motivos que aún no fueron establecidos, el conductor perdió el control del vehículo, que chocó y terminó volcado en medio de la calle. Según se observa en las imágenes, el auto quedó con las ruedas hacia arriba. A pesar de la violencia del impacto, el conductor logró salir por sus propios medios y no fue necesaria la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

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En paralelo, durante la misma mañana se registró otro accidente en la Avenida Presidente Ramón S. Castillo al 2000, entre las calles 14 y 18. En ese caso, un automóvil perdió el control e impactó contra una columna de alumbrado público.

Fuentes policiales informaron a este medio que una persona resultó herida, por lo que personal del SAME se desplazó al lugar para asistirla.

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