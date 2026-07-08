Sociedad

El emotivo relato del papá de Lucas Gámez: “Si Dios nos eligió para esta tragedia, es para dar un mensaje al mundo”

Marcos Gámez, el padre del nene de 8 años que fue encontrado entre los escombros tras el devastador doble terremoto en Venezuela, se refirió a los intentos operativos para buscar personas en las estructuras colapsadas

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El padre de Lucas Gámez se refirió a los intentos operativos para buscar personas en las estructuras colapsadas

Este miércoles se conoció la noticia del hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez, el nene argentino de 8 años que estaba desaparecido en Venezuela tras el doble terremoto. Ahora, el papá del menor habló por primera vez y se refirió a los operativos que se están llevando a cabo en las principales ciudades afectadas.

En diálogo con la prensa local, Marcos Gámez confirmó que los restos hallados eran de su hijo, quien era intensamente buscado desde el 24 de junio en La Guaira, donde había ido a disfrutar de la playa con sus tíos.

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Con la voz quebrada, el padre transmitió un mensaje de fe dirigido a las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. “Sé que el mensaje final de todo esto es que los familiares que siguen buscando a su familia tengan fe, tengan esperanza. Nosotros la tuvimos, la tenemos. Y sé que Luquita estaría contento porque puedan seguir rescatando familiares”, expresó. También pidió que no abandonen la búsqueda: “Por favor, que lo sigan intentando y que sigan creyendo, que no pierdan la fe”.

Sobre el significado de lo vivido durante las dos semanas de búsqueda, Gámez reflexionó: “Si Dios nos eligió a nosotros para esta tragedia, creo que es para dar un mensaje al mundo, a la humanidad, de que tenemos que reflexionar un poco, sobre todo en temas de cualquier tipo de diferencia que podamos tener”. El padre también destacó que la fe era una característica propia del niño: “Él hablaba mucho de Jesús y de Dios”, recordó.

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Niño con traje azul, camisa blanca, corbata roja y rosario dorado, sonriendo. Dos adultos lo besan en las mejillas. Fondo de arbustos verdes.
Los restos de Lucas Gámez fueron hallados este miércoles en La Gauira

Gámez agradeció públicamente a quienes participaron de los operativos. “Infinitas gracias a los bomberos, a los rescatistas de los diferentes países que estuvieron, a los trabajadores, a los que sacaban escombros con las uñas, a la Fuerza Armada, que estuvo aquí también ayudando”, enumeró. Y añadió un pedido para quienes continúan en el terreno: “Que sigan ayudando, que sigan con esa vocación de ayuda que nos hace falta hoy acá, a todas las personas que todavía están expectantes por recuperar a sus familiares”.

Consultado sobre si la familia regresaría a Argentina, el padre aclaró que ya residían en Venezuela. “Como se dijo en su momento, Lucas vino acá a pasar un día de playa solamente y lo alcanzó esta terrible tragedia que alcanzó a muchísimas personas”, señaló. Sobre los restos del menor, indicó que estaban cumpliendo los protocolos en la morgue de La Guaira y que la intención era trasladar el cuerpo a Caracas. “Yo no tuve el valor de ir ni de verlo. Se encargaron otros familiares”, admitió.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el hallazgo se produjo tras dos semanas de intensa búsqueda dentro de los escombros de la estructura colapsada. Rescatistas argentinos trabajaron junto a la familia y personal venezolano en turnos rotativos de cuatro horas durante todo el día. Finalmente, se decidió dar paso a maquinaria pesada para remover los restos de mayor peso que aún quedaban en el lugar, y fue en ese momento cuando se pudo dar con los restos del menor.

Lucas Gámez, el nene de 8 años atrapado entre los escombros por los terremotos en Venezuela
El nene de 8 años había nacido en Argentina, pero vivía en Venezuela

Lucas era hijo de padres venezolanos, pero había nacido en Argentina. El 24 de junio, que era feriado en Venezuela, viajó a La Guaira para pasar un día en el mar junto a sus tíos. Estuvo en la playa, se compró un helado y luego regresó al departamento junto a su tío, ubicado en el segundo piso de uno de los edificios que terminaron destruidos por los sismos.

En esa línea, su papá había relatado en TN que el ascensor par estaba dañado, por lo que Lucas y su tío tomaron el ascensor impar junto a otra persona que se dirigía al séptimo piso. Esa persona sobrevivió y fue quien aportó los datos sobre el recorrido del niño. “Esta persona dice que Lucas tomó el ascensor con él, se bajó con su tío en el piso 3 y esta persona, cuando llega al piso 7 e ingresa a su departamento, es cuando ocurre el colapso”, había detallado Gámez.

Desde entonces, tanto el padre como la madre, Blancalida Martínez Coronado, llevaron adelante una intensa campaña de búsqueda que rápidamente trascendió hacia la Argentina. Ambos compartieron el minuto a minuto de los rastrillajes a través de las redes sociales.

El lunes pasado era el cumpleaños número nueve del niño y su familia decidió llevar una torta con velas para celebrar en medio de los operativos, con la esperanza de que Lucas pudiera aparecer con vida. En su último posteo, la madre publicó una imagen frente a los restos del edificio colapsado en La Guaira y pidió por oraciones.

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