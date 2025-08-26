María Migliore resaltó la importancia de los clubes de barrio en la Argentina.

La politóloga y analista María Migliore subrayó la relevancia irremplazable de los clubes de barrio en Argentina, destacando que “el 10% de la población argentina participa activamente y son el corazón de la comunidad”.

La ex funcionaria del gobierno porteño enfatizó que estos clubes no solo cumplen un rol deportivo, sino que representan verdaderos espacios de encuentro y contención social, donde se reconstruye el sentido de pertenencia en una sociedad que, día a día, enfrenta crecientes desafíos de fragmentación.

“Es realmente algo que nos diferencia del resto del mundo. Si comparamos Argentina con distintos países de América Latina, es increíble la cantidad de clubes de barrio que tenemos”, remarcó la analista.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart. En este ámbito, Migliore profundizó sobre el valor distintivo de los clubes de barrio y cómo, a través de su acción cotidiana, logran integrar y transformar positivamente a millones de argentinos. Además, la politóloga sostuvo que este fenómeno comunitario constituye un activo estratégico para reconstruir la cohesión social, especialmente en tiempos de crisis.

Redes de pertenencia y cifras que hablan

Uno de los aspectos que Migliore puso en foco fue el alcance nacional de estos espacios: “Hoy en Argentina hay casi 12.000 clubes en todo el país. Más del 80% son pequeños, con menos de 500 participantes”. También aclaró que al hablar de clubes de barrio, se refiere a entidades con hasta 2.000 miembros, y remarcó: “Son clubes que están muy arraigados en las comunidades a las que pertenecen”.

La analista también puntualizó el proceso de formalización que atraviesan muchos de estos espacios: “El 20% del total todavía no tiene personería jurídica; eso marca el camino de algo que apenas comienza a organizarse y tiene mucho potencial para profesionalizarse y crecer”. La magnitud del fenómeno se refleja también en el volumen de personas involucradas: “Casi cinco millones de personas participan activamente en clubes en la Argentina. Es muchísimo”, subrayó. “El 10% de la población total del país tiene algún tipo de vinculación con un club”.

A modo de comparación internacional, Migliore resaltó que, del total de personas que hacen actividad física en Argentina, el 44% lo hace dentro de un club. “Cuando lo comparás con España, ese número baja al 13%. Estos números son importantes porque marcan algo: el deporte en Argentina se vive en comunidad y los clubes son mucho más que solamente un lugar donde ir a hacer alguna actividad física. Tienen un entramado mucho más potente”, afirmó.

Algo más que deporte: valores, salud y oportunidades

“Un club es mucho más que un edificio: es un sentimiento, es pertenencia, es uno de esos lugares donde las personas se encuentran, donde podemos crear modelos y disciplina”, señaló Migliore. La analista también hizo hincapié en los beneficios menos visibles pero igual de relevantes: “El valor de los clubes en las externalidades positivas para la salud es enorme. Nos hace bien, nos hace mejores. Tiene un impacto muchas veces poco medido en Argentina respecto a la salud y el ahorro de recursos en la prevención de enfermedades”.

Un ejemplo emblemático de la trascendencia de los clubes es la figura del futbolista Ángel Di María. Consultada al respecto, Migliore expresó: “¿Qué tiene un club tan fuerte como para hacer que una persona que ganó todo, que vive afuera y tiene todos los logros, quiera venir a terminar su carrera donde creció? Di María, antes de estar en Rosario Central, pasó por clubes barriales más chicos todavía. Eso es central: son espacios de pertenencia que no se olvidan, incluso en lo más alto del deporte profesional”.

Cómo se sostienen los clubes de barrio

La politóloga también se refirió al modo en que estas instituciones enfrentan la compleja coyuntura económica actual. “Hay una encuesta, realizada por el Observatorio del Deporte Táctica, que indica que en 2024 el 70% de los clubes tuvo que inventar alguna actividad extra para poder recaudar fondos y solventar los gastos: rifas, ferias, festivales. Eso marca la complejidad económica que atraviesan”, describió.

A pesar de las dificultades, Migliore remarcó que la mayoría busca alternativas para no dejar a nadie afuera: “En los clubes chicos, más del 85% cobra por hacer alguna actividad: una cuota social baja, a veces de 10.000 pesos. Quienes no pueden pagar acceden igual; los profes y las comisiones les buscan alternativas”. Y explicó que en clubes medianos y grandes —siempre dentro del rango de hasta 2.000 miembros— el porcentaje de quienes deben cobrar cuotas llega al 90%.

La analista propuso además repensar las políticas de financiamiento: “En general, cuando pensamos en política social y el sostenimiento de los clubes, pensamos en financiar de manera directa a la oferta, es decir, el subsidio que va al club de barrio. Yo creo que vale la pena preguntarse: ¿y si subsidiáramos a la demanda? ¿Y si existiera un esquema de becas para que cada chico pudiera hacer deporte donde quiera, eligiendo las actividades que más le interesen?”.

Según Migliore, esta podría ser una estrategia eficiente para reconstruir lazos en lugares especialmente conflictivos, abordando de manera temprana las problemáticas que luego se trasladan al sistema escolar.

Un aspecto central de la intervención de María Migliore fue el potencial de los clubes como puente entre la familia, la escuela y diversas organizaciones: “Muchos clubes —especialmente los que lograron consolidar cierta infraestructura— funcionan como articuladores de redes; son puente con las escuelas y con otras entidades para trabajar de manera colaborativa”.

E indicó también que estos espacios logran que padres e hijos compartan actividades, y que el club se transforme en un punto de encuentro familiar, poco común en otros ámbitos urbanos: “Los clubes ofrecen la posibilidad de vivir en comunidad; no hay tantos lugares donde participar juntos, familia y chicos, y ser parte de algo”.

Desafíos y el rol del Estado

Al referirse al acompañamiento estatal actual, Migliore se mostró crítica respecto de la situación actual: “Desde el Estado nacional hoy están bastante desfinanciados. En el último gobierno tuvieron un financiamiento importante, con subsidios y promoción de clubes, que ayudaron a crear clubes en todo el país. Había programas interesantes de formación en gestión y administración de clubes, incluso en articulación con universidades”.

En este sentido, advirtió sobre el impacto de esa retracción y llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la presencia estatal: “Parte del dato que cuento de 2024, donde el 70% tuvo que dejar de realizar ciertas actividades, responde a que no hay suficientes recursos. Creo que también hay responsabilidad de los estados provinciales y que deberían impulsar este tipo de políticas”.

Hacia el final de la charla en Infobae en Vivo, Migliore remarcó un mensaje central: “Siento que hay algo en los clubes que es muy poderoso y que no estamos mirando ni aprovechando suficientemente bien. Hay que ver cómo potenciarlo. Es mucho más fácil revincular a un chico a través del deporte que directamente a través de la escuela, dado el deterioro que tenemos hoy. Los clubes de barrio cumplen una función anticipatoria, llegan antes”.

La entrevista completa a María Migliore

