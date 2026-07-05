El llamativo informe de un medio francés sobre si Argentina es “protegida por los árbitros”: “Teorías conspirativas”

El informe de un medio francés sobre la actuación de los árbitros en los partidos de la selección argentina (REUTERS/Issei Kato)

La selección argentina disputará los octavos de final del Mundial 2026 luego de clasificar primera en su grupo y vencer por 3-2 en tiempo extra a Cabo Verde, en lo que fue un complejo partido para el combinado que defiende la corona lograda en Qatar 2022. Con el mote de candidato, el equipo liderado por Lionel Messi sufrió una persecución en redes sociales respecto a los arbitrajes y el portal Ouest-France realizó un informe sobre la situación. Lionel Scaloni fue contundente algunos días atrás al afirmar que “no nos hacemos eco de eso” y que “no hay que darle importancia” al ruido externo.

“¿Realmente la selección argentina de Lionel Messi está siendo favorecida y protegida por los árbitros?”, se preguntó el medio francés sobre “las sospechas en las redes sociales sobre el arbitraje indulgente que han recibido los vigentes campeones del mundo”. El artículo, que lleva la firma del periodista Antoine Sánchez-Operiol, realizó un repaso partido a partido de la Albiceleste y puntualizó que el triunfo por 3-0 frente a Argelia “dio pie a numerosas teorías conspirativas”.

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La acción que quedó en el centro de la polémica es una infracción de Messi sobre Aissa Mandi en el primer tiempo. La propia Federación Argelina de Fútbol presentó una queja a la FIFA para que el capitán fuera expulsado por una entrada con la suela sobre su rival. Sin embargo, la acción no merecía la tarjeta roja.

“Para los detractores de Messi, su primer gol contra Austria debería haber sido anulado. ¿La razón? La entrada de Mac Allister sobre Schlager cerca del centro del campo, considerada ilegal”, agregó con relación a la victoria de la segunda fecha, en la que puntualizó que el árbitro “concedió correctamente” el penal sobre Lautaro Martínez que posteriormente falló la Pulga.

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La portada del informe del medio Ouest-France sobre los arbitrajes durante los partidos de Argentina

Después de que “el arbitraje del rumano István Kovacs no generara prácticamente ninguna controversia” y el penal en el minuto 30 estuviera “justificado”, el informe del portal francés se enfocó en el apasionante encuentro contra Cabo Verde. “Si bien las redes sociales se inundaron de imágenes polémicas, solo una involucró directamente un gol de Argentina: el segundo, al comienzo del tiempo extra”, menciona el medio europeo.

La incógnita del tanto de Lisandro Martínez se centra en la participación de Nicolás Tagliafico. “Durante la jugada, el defensa argentino Tagliafico se encontraba en un duelo con el caboverdiano Sidny Lopes Cabral. Cabral permaneció en el suelo y ya no protegía su portería cuando se realizó el disparo. ¿Pero fue falta? No nos queda claro, ya que el VAR no intervino”, argumentó el periodista mencionado. Cabe resaltar que no hubo fuera de juego del lateral albiceleste.

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Más allá de esto, el medio francés mencionó que “el arbitraje del canadiense Drew Fischer está siendo criticado por muchas otras situaciones” y enumeró una serie de infracciones durante el partido que no fueron trascendentales, además de clarificar la situación del tiro libre que Vozinha le atajó a Messi pese a estar mal ubicado por acomodar la barrera. “Fischer había indicado claramente que el juego podía reanudarse. Así que, no hubo ninguna infracción”, afirmó el portal.

Para rematar, Ouest-France hizo hincapié en que la selección argentina tuvo argumentos para criticar el arbitraje del canadiense: “De haber sido eliminados, los argentinos podrían haberse quejado del arbitraje de Fischer y haberlo criticado por no conceder un penalti por una mano de Santos dentro del área tras un centro de Messi. El VAR no intervino, y es probable que el árbitro canadiense considerara que el movimiento del defensa caboverdiano fue natural y no aumentó artificialmente su área de contacto”.

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Scaloni fue contundente contra las redes sociales y remarcó que "no hay que darle importancia" a lo que se dice (REUTERS/Marco Bello)

El informe elaborado por Ouest-France no contempla ninguna conclusión final sobre las acciones investigadas, aunque el desglose remarca que no hay jugadas contundentes para alegar que la selección argentina cuenta con “arbitrajes supuestamente favorables”. Lionel Scaloni fue consultado sobre el ruido que se generó en las redes sociales en la previa del duelo contra Cabo Verde y lanzó una contundente reflexión en pocas palabras.

“No hay que leer las redes sociales. No mires las redes y ya está. Si no mirás eso, no te enterás. Hoy cualquiera pone una cosa y, a lo mejor, no es fundamental. Se hace de una cosa chiquita algo grande. Yo creo que no hay que darle importancia. Las redes tienen estas cosas. Lamentablemente, cualquiera pone algo y en seguida se viraliza y en un segundo está en todos lados. No nos hacemos eco de eso”, argumentó el entrenador de la Selección en la conferencia de prensa.

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Argentina disputará los octavos de final del Mundial contra Egipto, que viene de eliminar a Australia en la tanda de penales. El duelo se jugará el próximo martes 7 de julio en Atlanta.