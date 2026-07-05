Madre y padrastro reciben condena por abusos sexuales a una adolescente en El Salvador

La adolescente de 13 años sufrió abusos sexuales continuados entre 2020 y 2023 dentro del núcleo familiar, según la resolución judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, se dictó condena contra una madre y su pareja por delitos sexuales cometidos de forma continuada contra una adolescente de 13 años en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, según Centros Judiciales. Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2023 dentro del núcleo familiar de la víctima.

A.R.R., identificado como padrastro de la menor, recibió una sentencia de 15 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz en la modalidad continuada, según la resolución dictada por el tribunal. Por su parte, la madre de la adolescente, E.A.P., fue condenada a siete años de prisión por comisión por omisión, al haber permitido y facilitado que los abusos sexuales se perpetuaran en el entorno familiar.

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De acuerdo con la exposición de pruebas presentada durante el proceso, la adolescente fue sometida de forma reiterada a abusos sexuales y a diferentes actos de violencia, perpetrados por su padrastro, mientras que su madre, lejos de intervenir, permitió que los hechos tuvieran lugar. De acuerdo con Centros Judiciales, en varias ocasiones la víctima fue inducida a consumir bebidas alcohólicas, lo que facilitó los abusos, una circunstancia que fue acreditada en el juicio por los elementos probatorios presentados.

El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó en El Salvador a un padrastro a 15 años de prisión por violación en menor o incapaz en modalidad continuada. (Cortesía: Centros Judiciales)

La situación derivó en un embarazo, y la menor dio a luz a un hijo como consecuencia de los hechos denunciados y comprobados ante el tribunal.

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El caso queda bajo reserva para proteger a la víctima y a su hijo

El proceso judicial se desarrolló bajo estricta observancia de las garantías legales, y el tribunal valoró tanto los testimonios como los informes médicos y psicológicos que confirmaron el daño causado a la víctima. “La continuidad y gravedad de los hechos, así como la condición de vulnerabilidad de la adolescente, resultaron determinantes para la imposición de las penas”, detalló la cuenta de Centros Judiciales.

La sentencia refleja la aplicación de la legislación salvadoreña en materia de delitos sexuales contra menores. Este enfoque busca responsabilizar tanto a quienes ejecutan materialmente las agresiones, como también a quienes las toleran o facilitan en el entorno inmediato de la víctima.

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El expediente acreditó que la víctima fue inducida a consumir bebidas alcohólicas en varias ocasiones, lo que facilitó las agresiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el tribunal destacó la importancia de la reserva del caso y reiteró que los procedimientos de protección se mantendrán en todo momento para evitar la revictimización de la adolescente y su familia. En cuanto a la ejecución de la sentencia, las autoridades penitenciarias deberán cumplir con la privación de libertad de los condenados, mientras que la víctima.

“El tribunal decretó reserva sobre el caso, por lo que se omite la identidad completa de las personas condenadas para proteger la integridad y el derecho a la privacidad de la adolescente”, expresó Centros Judiciales en su canales oficiales.

Las organizaciones especializadas en la atención a víctimas de violencia sexual han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia y acompañamiento a menores, así como en implementar programas de prevención y educación para evitar que hechos similares se repitan en otros entornos familiares.

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