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El eufórico festejo de un hincha argentino tras el segundo gol ante Cabo Verde que terminó con un vaso de fernet por el aire

Una joven compartió en TikTok el momento en el que su familia celebraba el tanto de Lisandro Martínez, pero la reacción de uno de los invitados terminó robándose toda la atención

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Un hombre festejó el segundo gol de Argentina ante Cabo Verde de una manera particular (TikTok: @zaratefiona7)

Los festejos de los goles de la Selección argentina suelen dejar imágenes cargadas de emoción. Sin embargo, en esta oportunidad, un video publicado en TikTok se volvió viral no solo por el triunfo del equipo, sino por la inesperada reacción de uno de los presentes.

La usuaria argentina @zaratefiona7 compartió un clip en el que registró el instante en que la Selección argentina convirtió el segundo gol frente a Cabo Verde. Mientras todos gritaban y saltaban de alegría por el tanto de Lisandro Martínez, un familiar protagonizó una escena que rápidamente dio que hablar en las redes sociales.

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En las imágenes se observa a varias personas reunidas siguiendo el partido por televisión. Apenas llega el segundo gol argentino, los gritos invaden la escena.

No obstante, todas las miradas terminan puestas en un hombre que sostenía un vaso con lo que aparentaba ser fernet. En medio de la euforia, lanzó el contenido de la bebida hacia el techo de la vivienda y, segundos después, arrojó la copa que terminó en pedazos en el piso.

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El festejo del segundo gol de Argentina terminó con una escena que se volvió viral (TikTok)
El festejo del segundo gol de Argentina terminó con una escena que se volvió viral (TikTok)

La inesperada celebración dejó atónitos a quienes estaban a su alrededor. Mientras algunos observaban sorprendidos, de fondo se escucha a una persona decir: “No pasa nada”, intentando llevar tranquilidad tras el episodio.

La creadora del video acompañó la publicación con una frase que resumió el momento: “El tío se altera con el festejo”.

La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones en TikTok y una gran cantidad de comentarios. Si bien algunos usuarios se tomaron la escena con humor, la mayoría cuestionó la actitud del hombre por haber arrojado la bebida y roto la copa en pleno festejo.

“No lo invito nunca más”, “No es gracioso”, “¿Qué hace?“, ”Forzadísimo e innecesario", “Ordinario”, “Automáticamente se retira de mi casa”, “No me causó gracia” y “En el techo de mi primo todavía está la mancha desde el Mundial del 2022″, son algunos de los mensajes de los usuarios en la sección de comentarios.

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